נבחרת פלסטין הפסידה 2:1 לערב הסעודית

רבע הגמר של גביע העולם הערבי של פיפ”א שוחק הערב (חמישי) בין נבחרת פלסטין לערב הסעודית בה הפסידה הנבחרת הפלסטינית 2:1 לסעודים. 20 דקות לאחמד טאהא, המגן השמאלי של מ.ס כפר קאסם, עבד יאסין, השוער של בני סכנין לא שותף.

כזכור, דרמה גדולה נוצרה כאשר השוער נעלם למאמנו, שרון מימר והקבוצה כולה, כשלא ענה לטלפונים ולהודעות והלך לייצג את הנבחרת הפלסטינית ללא ידיעת קבוצתו. כמו כן, גם סביב המגן השמאלי נוצר הד לא קטן, כאשר המנהל המקצועי של קבוצתו עלה בתוכנית “שיחת היום” ואמר כי הוא מעוניין למכור את השחקן.

המשחק החל עם לחץ של הסעודים שגם שלטו יותר בכדור, בעטו יותר לכיוון השער והיו יעילים, אך שתי הנבחרות לא הצליחו להיות מסוכנות בשליש האחרון. בחצי השני של המשחק, הנבחרת הפלסטינית איימה יותר, על אף שהסעודים החזיקו יותר בכדור, אך פיראס אל בוראיקן הבקיע לזכות הנבחרת הסעודית.

בדקה ה-64, אודאי דבאח מנבחרת פלסטין השווה את התוצאה שנותרה זהה גם בתום 90 הדקות. בדקה ה-115 של ההארכה, מוחמד קאנו העלה את הנבחרת הסעודית ל-1:2 ואלו עלו בסופו של דבר לחצי הגמר של הטורניר שמתקיים בקטאר.