"הרוטציה פוגעת לשוערים בביטחון? לא חושב"

אחרי שספגה 1:0 מהפועל באר שבע במשחק העונה, גם המחזור השישי בליגה האירופית לא היה מוצלח במיוחד עבור מכבי תל אביב. אלופת המדינה התארחה הערב (חמישי) אצל שטוטגרט ונכנעה 4:1, כשרוי רביבו רק צימק. הפסד חמישי במפעל לצהובים שנמצאים עמוק בתחתית הטבלה.

המאמן ז’רקו לאזטיץ’ דיבר בסיום ההתמודדות: “ברכות ליריבה על הניצחון, ספגנו שערים גם בחוסר מזל כולל פנדל, זה גרם לנו להיכנס לצרות. זה לא קל היריבה הייתה גם מאוד פיזית. יצרנו מספיק מצבים, אך כבשנו רק שער אחד”.

“לא היינו ראויים לתוצאה הזו, אך כמובן שאחרי ליון זה חשוב להראות יכולת אחרת. יש לנו עכשיו חודש בלי נסיעות ואני מקווה שזה יעזור לשחקנים להתאושש”, הוסיף הסרבי על הקווים של הקבוצה בצהוב.

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (IMAGO)

על כך שפתח עם רועי משפתי ולא עם אופק מליקה: “מליקה שיחק 3 משחקים בשבעה ימים. השוערים הם כמו שאר השחקנים. הרוטציות משפיעות על הביטחון של השוערים? לא חושב, הם צריכים להיות מוכנים כמו השחקנים כל הזמן, יש לנו הרבה יותר משחקים משאר הקבוצות הישראליות”.

על רצף המשחקים בזירה המקומית שאולי יאפשרו לקבוצה להתרכז במשימות בליגה: “המפגש מול הפועל פתח תקווה זה המשחק הכי חשוב כרגע ואחרי זה יהיה לנו קצת יותר ימי מנוחה בין המפגשים, אנחנו מוכנים ואני מקווה שנחזור למסלול”.

ז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)

רביבו הוסיף על מאמנו: “במחצית הראשונה היינו פחות טובים, בחצי השני זה השתפר מאוד וכן קצת לחצנו. השער שספגנו? החלקתי וזה קורה אין מה לעשות, זה הכדורגל. השער שכבשתי? אני שמח מאוד להבקיע ולעזור לקבוצה, אני גם רוצה להגיד שאפו ענק לשחקנים”.

“עברתי מספיק דברים בכדורגל כדי להרים את עצמי, זה קורה ששחקנים מחליקים גם בליגה אירופית או בליגת האלופות. החברים מרימים אותך”, אמר המגן וסיכם: “שטוטגרט קבוצה ברמה מאוד מאוד גבוהה, אך אני חושב שבמחצית השנייה הראינו למה אנו מסוגלים וכן היינו שם”. על ההפסקה הרגעית מאירופה בזמן הקרוב: “יש לנו המון עומס וזה מאוד קשה, עכשיו יהיה יותר זמן לנוח”.