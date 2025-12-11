מסרב להסתיים: לאפורטה יעיד בפרשת נגריירה

הפרשה שמסרבת להסתיים. הסאגה במסגרתה ברצלונה חשודה בתשלום לחוסה נגריירה, לשעבר סגן יו”ר הוועדה הטכנית של השופטים, ממשיכה להכות גלים. כמעט שלוש שנים לאחר שהמקרה התפוצץ, ממשיכים בספרד לחפש תשובות לשאלה הבוערת: למה שילמה ברצלונה מעל 7.2 מיליון אירו (לפי ההערכות השונות) לחברות של נגריירה, והאם היה קשר בין התשלומים לבין דוחות שיפוט או הטיית משחקים?

נשיא הקבוצה הקטלונית, ז’ואן לאפורטה, יעיד מחר (שישי) באופן אישי בבית המשפט בברצלונה במסגרת הפרשה. הדרמה סביב הנשיא עצמו היא גדולה, זאת כיוון שהתשלומים בוצעו עוד בקדנציה הראשונה שלו.

חשוב לציין כי לאפורטה כבר נוקה מהחשדות המקוריות נגדו בתיק, משום שעל העבירות בוצעו חוק ההתיישנות. הנשיאים לשעבר, סנדרו רוסיי וז’וזפ מאריה ברתומאו עדיין מואשמים בתיק, הנשיא הנוכחי מגיע כעד מפתח בפרשה.

ברתומאו ורוסיי. הם כבר מואשמים (רויטרס)

מי שיעלו על דוכן העדים לפני לאפורטה הם שני המאמנים שעמדו על הקווים בקאמפ נואו בעבר, לואיס אנריקה וארנסטו ואלוורדה, כששניהם יעידו באמצעות שיחת וידאו. מטרת עדותם של צמד הספרדים היא לברר האם הם ידעו על אותם “דוחות שיפוט” והאם הם השתמשו בהם כחלק מההכנה המקצועית למשחקים.

מקורבים מעריכים כי תשובותיהם של המאמנים יכולות להיות קריטיות ולהוות נקודת מפנה לכאן או לכאן, כיוון שמדובר היה ב”ייעוץ מקצועי לגיטימי” ולא בניסיון להשפיע על השיפוט.

בכל מקרה, העדות מחר הולכת להיות מאוד קריטית בכל הקשור להתקדמות בתיק בו חשוד המועדון הקטלוני, ובספרד כבר דרוכים לקראת כל פיסת מידע שתודלף מבית המשפט.