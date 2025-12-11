יום חמישי, 11.12.2025 שעה 22:40
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1422-1515מיורקה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

מסרב להסתיים: לאפורטה יעיד בפרשת נגריירה

נשיא ברצלונה יתייצב בפני בית המשפט במסגרת סאגת השופטים בה מואשם לכאורה המועדון. גם לואיס אנריקה ומאמן עבר נוסף של הקטלונים יעלו לדוכן העדים

|
ז'ואן לאפורטה (IMAGO)
ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

הפרשה שמסרבת להסתיים. הסאגה במסגרתה ברצלונה חשודה בתשלום לחוסה נגריירה, לשעבר סגן יו”ר הוועדה הטכנית של השופטים, ממשיכה להכות גלים. כמעט שלוש שנים לאחר שהמקרה התפוצץ, ממשיכים בספרד לחפש תשובות לשאלה הבוערת: למה שילמה ברצלונה מעל 7.2 מיליון אירו (לפי ההערכות השונות) לחברות של נגריירה, והאם היה קשר בין התשלומים לבין דוחות שיפוט או הטיית משחקים?

נשיא הקבוצה הקטלונית, ז’ואן לאפורטה, יעיד מחר (שישי) באופן אישי בבית המשפט בברצלונה במסגרת הפרשה. הדרמה סביב הנשיא עצמו היא גדולה, זאת כיוון שהתשלומים בוצעו עוד בקדנציה הראשונה שלו.

חשוב לציין כי לאפורטה כבר נוקה מהחשדות המקוריות נגדו בתיק, משום שעל העבירות בוצעו חוק ההתיישנות. הנשיאים לשעבר, סנדרו רוסיי וז’וזפ מאריה ברתומאו עדיין מואשמים בתיק, הנשיא הנוכחי מגיע כעד מפתח בפרשה.

ברתומאו ורוסיי. הם כבר מואשמים (רויטרס)ברתומאו ורוסיי. הם כבר מואשמים (רויטרס)

מי שיעלו על דוכן העדים לפני לאפורטה הם שני המאמנים שעמדו על הקווים בקאמפ נואו בעבר, לואיס אנריקה וארנסטו ואלוורדה, כששניהם יעידו באמצעות שיחת וידאו. מטרת עדותם של צמד הספרדים היא לברר האם הם ידעו על אותם “דוחות שיפוט” והאם הם השתמשו בהם כחלק מההכנה המקצועית למשחקים.

מקורבים מעריכים כי תשובותיהם של המאמנים יכולות להיות קריטיות ולהוות נקודת מפנה לכאן או לכאן, כיוון שמדובר היה ב”ייעוץ מקצועי לגיטימי” ולא בניסיון להשפיע על השיפוט.

בכל מקרה, העדות מחר הולכת להיות מאוד קריטית בכל הקשור להתקדמות בתיק בו חשוד המועדון הקטלוני, ובספרד כבר דרוכים לקראת כל פיסת מידע שתודלף מבית המשפט.

