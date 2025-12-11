צפו בתמונות: משחקי היורוליג שוב בהיכל מנורה

צפו בתמונות: משחקי היורוליג שוב בהיכל מנורהכמה חיכינו, המפעל הבכיר באירופה חזר לישראל. האוהדים הנרגשים, האולם שנצבע בצהוב והג'אמפ בול הראשון אחרי שנתיים. צפו בתיעוד מהמצלמה של ONE מערכת ONE | 11/12/2025 21:29 היורוליג שוב בהיכל מנורה (רועי כפיר) רומן סורקין מחוץ להיכל מנורה עם האוהדים (רועי כפיר)קלאודיו קולדבלה מגיע להיכל (רועי כפיר)איפה לונדברג מחוץ להיכל מנורה (רועי כפיר)היכל מנורה מוכן לחזרת משחקי היורוליג (רועי כפיר)רגע לפני הטירוף בהיכל מנורה, ששוב מארח משחק יורוליג (רועי כפיר)"אנחנו חזרנו" (רועי כפיר)רק תביאו את היורוליג (רועי כפיר)אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב מתכוננים למשחק על רקע הקהל הצהוב (רועי כפיר)הקהל של מכבי תל אביב בטירוף (רועי כפיר)היכל מנורה שוב נצבע צהוב ביורוליג (רועי כפיר)סמל היורוליג על הפרקט במנורה (רועי כפיר)התפאורה של אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)הג'אמפ בול (שחר גרוס)לוני ווקר עולה לזריקה (רועי כפיר)לוני ווקר בפעולה במנורה (רועי כפיר) הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש