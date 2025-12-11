יום חמישי, 11.12.2025 שעה 22:41
כדורסל ישראלי

צפו בתמונות: משחקי היורוליג שוב בהיכל מנורה

כמה חיכינו, המפעל הבכיר באירופה חזר לישראל. האוהדים הנרגשים, האולם שנצבע בצהוב והג'אמפ בול הראשון אחרי שנתיים. צפו בתיעוד מהמצלמה של ONE

|
היורוליג שוב בהיכל מנורה (רועי כפיר)
היורוליג שוב בהיכל מנורה (רועי כפיר)
רומן סורקין מחוץ להיכל מנורה עם האוהדים (רועי כפיר)רומן סורקין מחוץ להיכל מנורה עם האוהדים (רועי כפיר)
קלאודיו קולדבלה מגיע להיכל (רועי כפיר)קלאודיו קולדבלה מגיע להיכל (רועי כפיר)
איפה לונדברג מחוץ להיכל מנורה (רועי כפיר)איפה לונדברג מחוץ להיכל מנורה (רועי כפיר)
היכל מנורה מוכן לחזרת משחקי היורוליג (רועי כפיר)היכל מנורה מוכן לחזרת משחקי היורוליג (רועי כפיר)
רגע לפני הטירוף בהיכל מנורה, ששוב מארח משחק יורוליג (רועי כפיר)רגע לפני הטירוף בהיכל מנורה, ששוב מארח משחק יורוליג (רועי כפיר)
"אנחנו חזרנו" (רועי כפיר)"אנחנו חזרנו" (רועי כפיר)
רק תביאו את היורוליג (רועי כפיר)רק תביאו את היורוליג (רועי כפיר)
אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב מתכוננים למשחק על רקע הקהל הצהוב (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב מתכוננים למשחק על רקע הקהל הצהוב (רועי כפיר)
הקהל של מכבי תל אביב בטירוף (רועי כפיר)הקהל של מכבי תל אביב בטירוף (רועי כפיר)
היכל מנורה שוב נצבע צהוב ביורוליג (רועי כפיר)היכל מנורה שוב נצבע צהוב ביורוליג (רועי כפיר)
סמל היורוליג על הפרקט במנורה (רועי כפיר)סמל היורוליג על הפרקט במנורה (רועי כפיר)
התפאורה של אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)התפאורה של אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)
הגהג'אמפ בול (שחר גרוס)
לוני ווקר עולה לזריקה (רועי כפיר)לוני ווקר עולה לזריקה (רועי כפיר)
לוני ווקר בפעולה במנורה (רועי כפיר)לוני ווקר בפעולה במנורה (רועי כפיר)
