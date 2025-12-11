יום חמישי, 11.12.2025 שעה 20:50
339-2815ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2612-2015קריסטל פאלאס4
2515-2515צ'לסי5
2522-2615מנצ'סטר יונייטד6
2417-1815אברטון7
2321-2515ברייטון8
2317-1815סנדרלנד9
2324-2415ליברפול10
2218-2515טוטנהאם11
2219-2115ניוקאסל12
2024-2115בורנמות'13
1924-2115ברנטפורד14
1724-2015פולהאם15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1329-1715ווסטהאם18
1030-1615ברנלי19
233-815וולבס20

פאלאס, ווסטהאם ולידס מתעניינות במנור סולומון

הישראלי, שלא מקבל הרבה צ'אנסים בוויאריאל, צפוי לעזוב בינואר ו-3 קבוצות מהפרמייר ליג בעקבותיו, כולל זו אליה כמעט עבר ביום האחרון של החלון

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

מאז שעבר אליה בהשאלה בקיץ האחרון, מנור סולומון לא מקבל יותר מידי הזדמנויות על הדשא ועל כן שאלת עתידו כמובן על הפרק לקראת חלון ההעברות של ינואר שעוד רגע איתנו. הישראלי מושאל מטוטנהאם, אך אין ספק שאלו לא מרוצים מכך שמושאל שלהם כמעט ולא משחק, וייתכן שבחלון הקרוב נראה שינוי במדים שהקיצוני ילבש.

יתרה מכך, סולומון צפוי לעזוב את ויאריאל בחודש ינואר והוא מעור עניין רב במספר קבוצות מהליגה האנגלית, כשבין המתעניינות ניתן למצוא את לידס יונייטד, ווסטהאם וקריסטל פאלאס. נזכיר, מנור כמעט עבד לפאלאס ביום האחרון של החלון בקיץ, אך המעבר נפל לאחר חוסר הסכמה בין המועדון לבין טוטנהאם.

בסופו של דבר פיני זהבי ביחד עם סוכניו של סולומון, האחים רונן וגלעד קצב ושלומי בן עזרא, הצליחו ברגע האחרון של הדדליין להעביר את השחקן לוויאריאל, אך כאמור הוא כמעט ולא משחק שם. לסולומון יש 10 הופעות בסך הכל המסגרות, זאת על אף פתיחה טובה בה כבש ובישל שערים חשובים נגד אוססונה וסביליה.

בשבוע הבא תמונת המצב בנוגע לעתידו של הכוכב והבהירות בנוגע למי מהקבצות שהוזכרו כמתעניינות וכאלו בעלות פוטנציאל שאליהן הוא יגיע צפויה להתבהר. ליתר דיוק, מנור שיחק שש פעמים בליגה מתוך 15 מחזורים, כשרק פעם אחת הייתה בהרכב הפותח. באלופות הוא שיחק שני משחקים מתוך שישה משחקים, וגם שנים המקרים הללו מהספסל.

