פאלאס, ווסטהאם ולידס מתעניינות במנור סולומון

מאז שעבר אליה בהשאלה בקיץ האחרון, מנור סולומון לא מקבל יותר מידי הזדמנויות על הדשא ועל כן שאלת עתידו כמובן על הפרק לקראת חלון ההעברות של ינואר שעוד רגע איתנו. הישראלי מושאל מטוטנהאם, אך אין ספק שאלו לא מרוצים מכך שמושאל שלהם כמעט ולא משחק, וייתכן שבחלון הקרוב נראה שינוי במדים שהקיצוני ילבש.

יתרה מכך, סולומון צפוי לעזוב את ויאריאל בחודש ינואר והוא מעור עניין רב במספר קבוצות מהליגה האנגלית, כשבין המתעניינות ניתן למצוא את לידס יונייטד, ווסטהאם וקריסטל פאלאס. נזכיר, מנור כמעט עבד לפאלאס ביום האחרון של החלון בקיץ, אך המעבר נפל לאחר חוסר הסכמה בין המועדון לבין טוטנהאם.

בסופו של דבר פיני זהבי ביחד עם סוכניו של סולומון, האחים רונן וגלעד קצב ושלומי בן עזרא, הצליחו ברגע האחרון של הדדליין להעביר את השחקן לוויאריאל, אך כאמור הוא כמעט ולא משחק שם. לסולומון יש 10 הופעות בסך הכל המסגרות, זאת על אף פתיחה טובה בה כבש ובישל שערים חשובים נגד אוססונה וסביליה.

בשבוע הבא תמונת המצב בנוגע לעתידו של הכוכב והבהירות בנוגע למי מהקבצות שהוזכרו כמתעניינות וכאלו בעלות פוטנציאל שאליהן הוא יגיע צפויה להתבהר. ליתר דיוק, מנור שיחק שש פעמים בליגה מתוך 15 מחזורים, כשרק פעם אחת הייתה בהרכב הפותח. באלופות הוא שיחק שני משחקים מתוך שישה משחקים, וגם שנים המקרים הללו מהספסל.