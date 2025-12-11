השוער ששיחק שלושה משחקים בשלושה ימים

בשבוע האחרון ייתכן שנרשם תקדים בכדורגל הישראלי. השוער רן בורגנה, יליד 2010, הגן על שעריהן של שלוש קבוצות ממחלקת הנוער של מ.ס רמלה. בשישי האחרון, השוער הצעיר רשם הופעה בת 71 דקות במשחקה של קבוצת נערים א', שניצחה 1:4 את מכבי שוהם.

במוצאי השבת, רשם השחקן הופעה בת 56 דקות בניצחון 1:12 של קבוצת נערים ב' על קבוצת המשנה של מכבי באר שבע. ביום ראשון, בורגנה רשם הופעה מלאה במדי קבוצת הנוער, ששבה מתל אביב עם ניצחון 1:2 במפגש הצמרת מול הפועל רמת ישראל.

מחלקת הנוער של מ.ס רמלה, שמנוהלת ע"י רפי דרעי והמנהל המקצועי, אייל בן עמי, כדורגלן עבר בנבחרות ישראל, ששיחק בהצטיינות במדיהן של הפועל ת"א והפועל ראשל"צ, מצויה בעונה שבה קבוצות הנערים והנוער מצויות בצמרת הגבוהה של הטבלה ושואפות להעפיל לליגה הארצית.

רן בורגנה (צילום: גיא מילוא)

בורגנה מוצא את עצמו חלק משלוש קבוצות: קבוצת נערים ב' בה רשם עד כה שבע הופעות, קבוצת נערים א' אצלה עלה לשש הופעות ואילו קבוצת הנוער בה עמד בשער בשלוש הופעות שונות, לאחר שבשתי ההופעות הקודמות עלה כמחליף, בתחילת השבוע כאמור, זכה לערוך הופעת בכורה מלאה במדי קבוצת הדגל של המחלקה.

בורגנה עשה דרך ארוכה בעולם מחלקות הנוער, דרך שהחלה בקבוצות התשיעיות של בית"ר ת"א רמלה, המשיך עוד שתי עונות בהפועל ראשל"צ מערב. בעונה שעברה רשם שבע הופעות במדי קבוצת נערים ג' של גדנ"ע ת"א, לאחר מכן, רשם שתי הופעות בקבוצת המשנה של בית"ר טוברוק בשנתון נערים ב'.

העונה, שב לכור מצבתו ברמלה. השוער הצעיר שיתף איך עבר עליו השבוע האחרון: “התכוננתי בצורה טובה למשחק. האתגר הזה דרש ממני להכין את הראש והמחשבות רק למשחקים, לא להתעסק בשטויות, ריכוז ברמה גבוהה, תזונה נכונה ושינה טובה, בשביל להביא את עצמי הכי טוב לשלושת המשחקים האלה.

“אני משחק ומתאמן עם שלוש קבוצות שונות, אני מתמודד עם זה בצורה מצוינת, בעיקר בזכות החברים שלי לקבוצה, המאמנים וראשי המחלקה, שסומכים עליי ומגבים אותי, נותנים לי את הביטחון לשחק הכי טוב שאפשר”.

עוד הוסיף השחקן: “אני שמח שכל אחת מהקבוצות הגיעה בצורה טובה למשחקים האלה, בכוחות משותפים השגנו את המטרה. ברמה האישית, החזרתי על האמון שנותנים בי. אני שואף להמשיך לתרום להצלחה של כל קבוצה שאשחק בה, בתקווה שבסיום העונה כל אחת מהן תזכה באליפות ותעלה לליגה גבוהה יותר”.

בשונה מהרבה שחקני כדורגל, ששואבים באופן טבעי הנאה וסיפוק מכיבוש ובישול שערים, בורגנה מרגיש הכי טוב בשער: “שוער זה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל, תפקיד שדורש הרבה אחריות ומנהיגות שמתאימה לי. אין יותר מספק מההרגשה הזו שאתה הודף או עוצר כדור, כשכולם ראו אותו בעיני רוחם נדבק לרשת, ואז אתה שומע צעקות של הלם, כשהכדור לא נכנס לרשת ואנשים לא מאמינים שהצלחת לסכל הבקעת שער”.

אביו של רן, רז, ששיחק בעבר כשוער בליגת הכדורגל באולמות, מהווה עבור בנו דמות מפתח בחיבור לשוערות: “אני רוצה להודות לאבא שלי שמגיל 6 תומך בי ורץ אחריי לכל אימון ומשחק. אם יש מישהו שרוצה שאצליח ומאמין בי יותר ממה שאני מאמין בעצמי, זה אבא שלי. חשוב לציין שאני מודה על החום והאהבה שאני מקבל מאמא שלי ומשאר משפחתי התומכת”.

לשוער יש גם הערכה רבה למועדון אליו הוא משתייך: “הייתי במספר אגודות, פה יש את היחס מהטובים ביותר שקיבלתי מהמאמנים והמנהל המקצועי. נותנים לי את כל הבמה, החשיפה והביטחון שאני צריך, מעריכים אותי מאוד ונותנים לי הרגשה של בית, ועל כך תודתי נתונה להם.

“אני מודה גם לשחקנים בקבוצות אליהן אני שייך, מהרגע הראשון שהגעתי נתנו לי להרגיש רצוי, קיבלתי המון אהבה ותמיכה מכל השחקנים, שגרמו לי להרגיש שהגיל לא משנה והם סומכים עליי”.

בעוד שהרבה שוערים מסמנים כמודלים לחיקוי שוערים המשחקים באירופה בהווה, המודל לחיקוי של שוער מ.ס רמלה הוא שוער העבר המקסיקני: “המודל לחיקוי שלי זה חורחה קמפוס, ששיחק בעבר במונדיאלים ובקופה אמריקה במדי נבחרת מקסיקו.

“אומנם זה קרה הרבה לפני שנולדתי, אבל נחשפתי ליכולות שלו באמצעות הטכנולוגיה. שוער שבכלל התחיל בתור שחקן התקפה, עשה קריירה מדהימה, למרות גובהו הנמוך, הוא הצליח להיות בין השוערים הטובים בהיסטוריה בזכות יכולות גופניות מדהימות, יכולות אתלטיות, ניתור וזריזות יוצאת דופן וכמובן הרבה תשוקה ורעב למשחק”.