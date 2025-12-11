יום חמישי, 11.12.2025 שעה 17:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

דנילה ארמקוב התחיל להיבחן בבני סכנין

בצל פרשת עבד יאסין והמחלוקת שהנושא הביא עם שרון מימר, שוער יהודי - רוסי בן 26 התחיל במבחנים בקבוצה. וגם: גנטוס יחליף את חילו בהרכב מול בית"ר

|
שרון מימר (עמרי שטיין)
שרון מימר (עמרי שטיין)

בצל פרשת השוער עבד יאסין שנמצא בנבחרת פלסטין והעובדה שהדברים בינו ובין קבוצתו בני סכנין טרם נסגרו, החל היבחן במועדון השוער היהודי – רוסי דנילה ארמקוב.

כידוע, מאמן הקבוצה שרון מימר נחוש כי יאסין לא יהיה חלק מהמועדון יותר ולשם כך הובא ארמקוב למבחנים. השוער בן ה-26 (1.90 מ') השתייך בעבר לקריליה סובייטוב, רוסטוב וקבוצת המילואים של ספרטק מוסקבה. את מרבית ההופעות שלו עשה בפאקל וורונז' כשהייתה בליגה השנייה ברוסיה, וקבוצתו האחרונה הייתה ברוק בויס החובבנית.

הקבוצה עצמה קיימה היום אימון ולאחריו התקיימה ארוחת גיבוש. לקראת המשחק מול בית"ר ירושלים שיתקיים ללא קהל חוץ השינוי המשמעותי הוא בחזרתו למרכז ההגנה של מארון גנטוס על חשבון חסן חילו המוצהב. מי שממשיכים להרשים הם שני הישראלים עומר אבוהב ואלון אזוגי.

