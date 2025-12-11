יום חמישי, 11.12.2025 שעה 17:44
כדורגל ישראלי

מבצע אבטחה ענק סביב אוהדי מכבי בשטוטגרט

מאות שוטרים, מסוק שחג באוויר וכ-40 ניידות פרוסים במקום הכינוס של קהל הצהובים בגרמניה לפני המשחק באירופית ב-19:45. וגם: ההודעה של הפנאטיקס

|
האבטחה סביב אוהדי מכבי ת
האבטחה סביב אוהדי מכבי ת"א בשטוטגרט (אחר)

מאות שוטרים גרמנים, מסוק שמרחף מעל המקום בו התכנסו במרכז העיר שטוטגרט וכ-40 ניידות משטרה פרוסים הצהריים (חמישי), שם התכנסו כ-1,000 מאוהדי מכבי תל אביב לקראת המשחק מול שטוטגרט בשעה 19:45, במסגרת המחזור השישי של הליגה האירופית.

אוהדים צהובים רבים הגיעו בנוכחות מרשימה במיוחד, אך לא כולם יכנסו פנימה כאשר ארגון מכבי פנאטיקס שנוכח במקום, הודיע כי בשריקת הפתיחה לא יעשה את דרכו פנימה לאצטדיון על רקע המאבק עם ההנהלה הצהובה. 

כוחות המשטרה חסמו רחובות סמוכים, ליוו את האוהדים בצורה מאורגנת ודאגו לשמור על הסדר. הרשויות בגרמניה נערכו מראש לאירוע בהיקף חריג, ככל הנראה בעקבות לקחי הפוגרום בעונה שעברה באמסטרדם, אחרי משחקה של מכבי מול אייאקס.

אוהדי מכבי תאוהדי מכבי ת'א בגרמניה (אחר)
ניידות בשטוטגרט (אחר)ניידות בשטוטגרט (אחר)
מסוק משטרתי מלווה את אוהדי מכבי ת"א בגרמניה (אחר)מסוק משטרתי מלווה את אוהדי מכבי ת"א בגרמניה (אחר)
אוהדי מכבי ת"א בשטוטגרט (אחר)אוהדי מכבי ת"א בשטוטגרט (אחר)
שוטרים פרוסים במרכז העיר שטוטגרט (אחר)שוטרים פרוסים במרכז העיר שטוטגרט (אחר)
האבטחה בשטוטגרט (אחר)האבטחה בשטוטגרט (אחר)

עד כה האווירה נותרה רגועה, והמשטרה המקומית ממשיכה בליווי צמוד של האוהדים עד להגעה מסודרת לאצטדיון.

