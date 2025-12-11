אטו מנע את זימון אבובקאר כדי לשמור על שיאו

סערה חדשה פרצה בכדורגל הקמרוני, כאשר כוכב העבר ונשיא התאחדות הכדורגל של קמרון בהווה, סמואל אטו, מואשם בכך שהוביל להוצאתו של החלוץ וינסנט אבובקאר מהסגל לאליפות אפריקה.

על פי הדיווחים, אטו השפיע לכאורה על הבחירה בנבחרת הלאומית והוביל לניפוי חלוץ בשיקטאש, זאת בניסיון להגן על שיא השערים שלו באליפות אפריקה, שבו הוא מחזיק מזה זמן רב. הפרסום טוען שאגדת העבר של ברצלונה ואינטר לא רצה שאבובקאר, שנמצא בכושר הבקעה מצוין בטורנירים האחרונים במדי קמרון, יתקרב לעקוף את מאזנו.

אבובקאר, קפטן הנבחרת ואחד משחקני ההתקפה המנוסים ביותר של קמרון, היה צפוי להוביל את החוד בטורניר. הדחתו עוררה ויכוח סוער בקרב האוהדים, במיוחד לאור מעמדו כאחד השחקנים היציבים ביותר של המדינה בתחרויות גדולות.

וינסנט אבובקאר (IMAGO)

אטו, שכבש 18 שערים באליפויות אפריקה במהלך הקריירה המפוארת שלו, נותר מלך השערים של הטורניר בכל הזמנים. הופעתו יוצאת הדופן של אבובקאר במהדורת 2021, שבה כבש שמונה שערים, רק ליבתה את הדיונים סביב הפוטנציאל שלו לשבור את השיא, למרות שיש לו רק תשעה שערים בסך הכל.

קמרון, שזכתה חמש פעמים באליפות אפריקה, מגיעה לטורניר עם ציפיות גבוהות, אך המחלוקת סביב בחירת הסגל מעיבה כעת על ההכנות וחושפת את הבעיות סביב הנבחרת.