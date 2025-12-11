יום חמישי, 11.12.2025 שעה 17:05
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
15668-7778מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
12591-5907הפועל חולון
11664-6887בני הרצליה
11699-6718הפועל ב"ש/דימונה
11655-6218עירוני נס ציונה
11708-6718עירוני רמת גן
10690-6398מכבי רעננה
10654-5808הפועל גליל עליון
9699-6328אליצור נתניה
9721-6358מכבי ראשל"צ

מכבי תל אביב הודיעה: אומורי עוזב למועדון אחר

כפי שנחשף לראשונה כאן ב-ONE: הצהובים הודיעו באופן רשמי שהגבוה, שהגיע רק בקיץ האחרון, ימשיך את העונה במועדון אחר. יחתום בקרוב אצל גלאטסראיי

|
אומורי קליפורד (רועי כפיר)
אומורי קליפורד (רועי כפיר)

המשחקים הבינלאומיים בכדורסל כבר כאן, ובמכבי תל אביב ממשיכים לעבוד על הסגל. אחרי שהצהובים צירפו את זאק הנקינס לסגל של עודד קטש, יש שם כאלו שעוזבים. אחרי שפרסמנו לראשונה כאן ב-ONE על כך שקליפורד אומורי יעזוב לגלאטסראיי, מחזיקת הגביע הודיעה באופן רשמי על העזיבה שלו.

המועדון לא בישר לאן, אלא רשם בהודעה הרשמית: “קליפורד אומורי ימשיך את שארית העונה במועדון אחר. אנו מאחלים לו הצלחה רבה ביעד הבא שלו”. כאמור, אנחנו כאן ב-ONE חשפנו שהיעד הבא יהיה בטורקיה, כשהוא יחתום אצל גלאטסראיי בקרוב.

אומורי כזכור הגיע למכבי ת”א רק בקיץ האחרון, אך לא הצליח להתאקלם ולהשאיר חותם. הצהובים פעלו בשוק והביאו את זאק הנקינס, מה שאפשר להם לשחרר את אומורי. הגבוה הגיע לצהובים מהמכללות בארצות הברית, וכעת ימשיך את המסע שלו בקריירה בטורקיה.

