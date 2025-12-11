"הספורטאים והקהל מישראל יהיו מוגנים ב-LA"

לא עוד הרבה זמן נוכל להיפרד רשמית משנת 2025 ולהיכנס אל שנת 2026, וזה זמן טוב לסיכומים. הוועד האולימפי עורך בשעה זו אירוע של סיכום שנה מבחינתו, רגע לפני שנה חדשה שבוועד יקוו תביא איתה הצלחות נוספות, כל זאת כמובן שנתיים וחצי לפני האולימפיאדה הבאה, שתהיה ב-2028 בלוס אנג’לס. האירוע מועבר בשידור חי כאן באתר ONE.

ישיר: אירוע סוף השנה של הוועד האולימפי

האירוע נפתח עם האומנית אילנה יהב שהציגה לקהל מיצג אומנות בחול. על המסך היא ציירה בחול שילוב של ענפי ספורט אולימפיים כמו התעמלות אומנותית, בשילוב סממנים ישראלים כמו מגן דוד.

יו”ר הוועד האולימיפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי, יעל ארד, פתחה את דבריה: “אני רוצה להודות לקייסי וסרמן, יו”ר הוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים בלוס אנג’לס, אתה חבר אמת של ישראל. רוצה להודות גם לכל חבריי, הספורטאים ולקהל הנכבד שהגיע”.

קייסי וסרמן וזוגתו לצד יעל ארד (שחר גרוס)

ארד המשיכה: “בעוד 946 ימים, ב-14.7.2028, יפתחו האירועים האולימפיים בלוס אנג’לס וזו תהיה הפעם השלישית שזה קורה שם. זו תהיה חגיגת ענק של קצה גבול היכולת האנושית, תצוגה של הצד היפה של האנושות, הכלה, מצוינות והגשמת חלומות.

השנה האחרונה הייתה מאוד מוזרה וחריגה בספורט הישראלי, מדינה שנאבקת להחזיר את החטופים והייתה במלחמה ארורה. במקום להתמקד בלהיות הכי טובים, נלחמנו קודם כל לצאת מישראל, להופיע בזירה הבינלאומית ולא לאפשר לאנטישמיות להצר את צעדנו. הספורטאים הפכו לשגרירים הכי פעילים עבור המדינה, זכינו לגיבוי בלתי מתפשר מהוועד הבינלאומי”.

יעל ארד (שחר גרוס)

עוד מארד: “לדאבוני, בשנה האחרונה ראינו את אוזלת היד של כמה מההתאחדויות הבינלאומיות ובראשה איגוד ההתעמלות העולמי שלעומד בראשה לא היה את האומץ והמנהיגות על מנת לעצור את ההתנהגות הפוגענית של השלטון באינדונזיה. לעומתם, איגוד האופניים העולמי הושיט יד בעת משבר. אך אני רוצה להתנצל בפני המתעמלים שנשארו בארץ, אנחנו לצידכם.

לצד האכזבות, ספורטאי ישראל המשיכו להופיע ולנצח ועדיין הופענו בראש מורם והשגנו מדליות. השנה בחרנו לציין הישג יוצא דופן מבלי להכתיר את ספורטאי או מאמן השנה, כי לא לכולם הייתה הזדמנות שווה להתחרות. בשנת 2026 אנחנו מובילים שינוי משמעותי בנושא המלגות, האולימפיים והפראלימפיים הם הגדלה משמעותית ותוספת של תוכנית חיסכון אישית לראשונה”.

“בפאריס עשינו את הבלתי ייאמן, וכדי להמשיך לקצור הצלחות עלינו לעבוד קשה וחכם. צריכים להמשיך לפעול במיקוד אינסופי, זרעי הזית של ניצחונות פאריס כבר מאחורינו ואנחנו צריכים לעבוד יחד כדי שזו תהיה התשתית להצלחה גם בעונות הבאות. כולנו תומכי הלחימה של הספורט הישראלי, שנמצא בתהליך של חילופי דורות. ניפרד השנה מאנשים שליוו אותנו עשרות שנים והיו חלק משמעותי מהצמיחה של העשורים האחרונים. רוצה להודות למנהיג ספורט יוצא דופן, גילי לוסטיג היקר”, הוסיפה ארד וסיכמה: “יש עוד חטוף אחד אחרון בעזה, רן גואילי ז”ל, נאחל לחזרתו ולהחלמת הפצועים בגוף ובנפש”.

שינו זוארץ וקייסי וסרמן (שחר גרוס)

כפיר כהן, מנכ”ל משרד התרבות והספורט: “השנה קרה כל כך הרבה, אני רק אאחל הצלחה למי שינסה לסכם אותה. המדינה עמדה בפני אתגרים רבים, השנה חזרו אלינו החטופים וכולנו מתפללים לשובו של רן גואילי גיבור ישראל. עברנו מלחמה לא קלה ובתוך זה הספורט הישראלי עבר טלטלות, חרמות ואתם עמדתם בגבורה רבה והוכחתם שאתם נחושים.

בקיץ הקודם כולנו התרגשנו מהמשחקים בפאריס, המשלחת הישראלית הביאה לנו רגעים שלא נשכח ושאיחדו את כל המדינה. היום אנחנו עם הפנים קדימה, לוס אנג’לס 2028 מעבר לפינה. קייסי, אתה מייצג את התמיכה והחברות עם ישראל, ואת העובדה שהספורט הוא מעל הפוליטיקה. תודה לך שבאת לכאן. תודה אישית וענקית גם לאנשי הוועד האולימפי, יעל וגילי אתם שותפים מלאים למשימה הלאומית של פיתוח הספורטאים הבאים. רוצה לאחל לעדי ביכמן שנכנסת לתפקיד המנכ”לית הצלחה רבה”.

“מדינת ישראל תמשיך להיות בית מחבק ותומך עבור ספורטאים וספורטאיות, אנחנו אחראים שכל ילד וילדה בישראל מכל המגזרים יראו בעצמם את הספורטאים הבאים. אני מאחל לנו שנה של מצוינות והישגים חדשים”, סיים את דבריו כהן.

כפיר כהן (שחר גרוס)

יעקב טומרקין יו"ר ועדת הספורטאים: “ערב טוב אורחים יקרים, אני מבקש לפתוח במבט קדימה ללוס אנג’לס. קייסי תודה רבה שבאת. בן אדם טוב יותר הוא ספורטאי טוב יותר, אנחנו שותפים מובילים ופועלים בבתי הספר והקהילה ומקדמים יוזמות שמשלבות בין הדור הצעיר לספורטאים, מחפשים את ההשפעה מעבר למדליה. הגדלת המלגות לספורטאים האולימפיים היא תמיכה ישירה בזה והיא לא רק תחום כספי, היא נותנת לנו להתאפשר למקצועיות ברמה הגבוהה ביותר. מאחל שנמשיך לבנות כאן ספורט שמצמיח הישגים ובני אדם טובים יותר”.

יעקב טומרקין (שחר גרוס)

בהמשך, אותות הקיימות המוקדשות ליוזמות חברתיות ופעילויות סביבתיות הוענקו, הגולשת ענת ליליאור זכתה באות על המיזם “החוף, הים והרוח האולימפית”, יוזמה לניקוי חופים: “כבוד הוא לי להיבחר, תודה רבה לוועד האולימפי להעביר את המסר כמה חשוב לנקות את החופים ולהיות מודעים לסביבה שלנו”.

האות השני ניתן לאיגודים שלקחו חלק משמעותי במערך ההתנדבויות של הוועד האולימפי, ובניהם קיבלו אותות איגוד הסיוף, הקשתות והשייט. צוין גם איגוד הכדורמים שזכה בקול קורא של הוועד למיזם סביבתי.

שרון קנטור (שחר גרוס)

קייסי וסרמן, יו”ר הוועדה המארגנת של לוס אנג’לס: “זה מסע שהתחלתי ב-2014, הסתובבנו בעולם ודיברנו עם אנשים על לוס אנג’לס. אני גרתי כל חיי שם. ב-7.10 הבנתי שלוס אנג’לס היא לא רק עיר מיוחדת, אלא שיש לה גם קהילה יהודית מיוחדת ואני גאה להיות יהודי ב-LA ולדבר עם אנשים על LA. עוד 946 ימים זה קורה, העולם יגיע ללוס אנג’לס שיש בה יותר יהודים מתל אביב. אני מבטיח לכם, יהיה לכם רב אם תצטרכו ואוכל טוב (צוחק). יהיה לנו זמן נהדר ואתם תהיו בטוחים.

הסברתי לאנשים שאנחנו כולם תחת התנועה האולימפית, אנחנו צריכים להיות במיטבנו. אני מצטער על מה שקרה לספורטאים הישראלים, בושה בשבילנו אם לא נראה לעולם איך צריך להילחם על השותפות הזו. מה ש-7.10 עשה הוא לאחד יהודים סביב העולם. אני לא ארשה לאף אחד לעמוד נגד ספורטאים ישראליים, חשוב שכולם יתחרו כדי להראות את הפנים האמיתיות של המדינה הזו”.

וסרמן הראה מצגת בה רואים את האצטדיונים במשחקים האולימפיים, הוא הסביר על החוויה האולימפית שיזכה לה הקהל שיגיע למשחקים וסיפר על השיאים כמו גודלו ההיסטורי של האירוע והחידושים כמו הענפים שטרם נראו במשחקים אולימפיים: “הוספנו 5 ענפי ספורט חדשים כמו בייסבול, יהיו לנו 12 משחקים בשישה ימים. זה יהיה מרהיב”.

“אנחנו מוכנים וגאים לארח את כל העולם ב-LA, תודה לכולם על המאמץ האדיר שלכם והאנרגיה והמחויבות. אני יודע שיש קהילה גדולה שתומכת בכם בכל צעד”, סיכם את דבריו וסרמן לקול תשואות מהקהל. אחר כך התפנה לענות על שאלות:

זה הביקור הראשון שלך בישראל.

”מהרגע שנחתנו, אפשר להרגיש את ההתרגשות והאנרגיה. רוח האנשים פה היא מדהימה, מהמקום הנמוך שהייתם בו, קשה להאמין כמה הרוח האנושית חזקה פה. לשמוע את האנשים כאן מדברים על כמה זה חשוב להתמקד בהווה, זה מדהים והימים שלי כאן הם באמת משני חיים”.

אתה מוביל את אחד האירועים הגדולים על הגלובוס, ותומך בישראל. האם היו לך ויכוחים עם אנשים לגבי העמדה שלך לאור כך.

”אתה חושב על הדברים האלה כשאתה מתחיל את המסע, אך אני שמח שאני במקום שלי בזמנים האלה”.

היית לחוץ להגיע לישראל?

”אני בדרך כלל זה שמלחיץ (צוחק), אבל לא היה לי שום עניין להקשיב לדברים כאלה. זה לא נושא שצריך לדבר עליו בכלל. אם אתה מאמין בתנועה האולימפית, אתה מאמין בזכות של כולם להתחרות בלי אבל”.

על הלחץ בהובלת המשחקים.

”אני כל יום קם עם תחושה שחייב להתקדם, כרגע אני ישן מספיק. אנחנו מתרכזים בחוויה של הספורטאים והקהל, כי המתקנים בהם נשתמש כבר מותאמים ואנחנו יכולים לחלק את הקשב שלנו בצורה הזו. הזמן והמאמץ הוא על החוויה”.

מה לגבי עניין האבטחה?

”האבטחה הפיזית וגם אבטחת הסייבר היא הדבר המסובך ביותר לעשות, דיברנו גם עם האבטחה הצרפתית שהייתה בפאריס ויש לנו שיתוף פעולה עם הממשלה. זה חלק מהמערכת שלנו באופן כללי בחיים בלוס אנג’לס, כל ספורטאי יהיה בטוח ואני בכנות לא רוצה שהישראלים ירגישו שיש להם חוויה שונה, האבטחה תהיה טובה ושווה לכולם”.

כשאתה מדמיין את טקס הפתיחה, איזה רגשות עולים לך?

”אני מקווה שהערב הזה יתחיל כשהעולם מסתכל על הספורטאים ועל המדינות בלי דעות קדומות, אלא בפתיחות, כך נצעד קדימה. המשחקים האולימפיים היא הזדמנות נהדרת לשאול את עצמנו שאלות, האם העולם יכול להיות טוב יותר, האם אנשים יכולים להיות טובים יותר”.