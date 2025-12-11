מכבי ת"א ערכה טקס לשורד השבי עומרי מירן

מכבי תל אביב חזרה הערב (חמישי) לשחק בהיכל מנורה במסגרת היורוליג לאחר יותר משנתיים של נדודים ברחבי היבשת. בנוסף לחזרה המרגשת והתחושה המיוחדת שעוטפת את ההיכל, סיבה נוספת להתרגש היא הטקס שערך המועדון הצהוב לשורד השבי ואוהד הקבוצה עומרי מירן.

מירן הוא תומך נלהב של קבוצת הכדורסל של מכבי ת”א, ולאחר ששב הביתה אחרי 738 ימים בשבי, הוא סגר מעגל מרגש מאוד מבחינתו ורושם לעצמו עוד ניצחון גדול.

עמרי נחטף לעיני אשתו לישי ושתי בנותיו, עלמא ורוני, שהיו אז רק בנות שנתיים וחצי שנה. בחודש אפריל 2024 התקבל לראשונה תיעוד מצולם שלו עם סרטון שבו נראה יחד עם קית' סיגל, ששוחרר מאז. בהמשך, ערב יום השואה השנה, פרסם חמאס סרטון נוסף שבו נראה עמרי מתוך המנהרה, כשהוא נשמע אומר בקול כואב: ״אני מתגעגע מאוד לילדות שלי, לאשתי, לכל המשפחה. לנו קשה מאוד״.

הטקס לעמרי מירן (שחר גרוס)

התפאורה של אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

אבל היום, האווירה היא אחרת. עמרי מירן, נעמד במרכז הפרקט לקול תרועות הקהל ודיבר: ״ואו. אתם לא מבינים כמה פעמים חלמתי על הרגע הזה. להיות פה כאדם חופשי עם כל הקהל הנפלא הזה זה פשוט מחמם את הלב. אני יודע כל מה שעשיתם במהלך השנתיים האלה״.

עמרי מירן מדבר (שחר גרוס)

מירן המשיך: ״אני יודע איך לפני חיצי שנה כולם היו פה עם תמונות שלי וזה לא נתפס, אז תודה רבה לכם. תודה מכל הלב, לאחים לסמל, למכבי שלנו, למי שצופה בבית, ובמיוחד לכוחות הביטחון שלנו, ללוחמים ולמשפחות השכולות״.

עמרי מירן (שחר גרוס)

מירן לא שכח את רן גואילי ז״ל, החטוף האחרון ברצועת עזה: ״לסיום, אני רוצה להזכיר שהמשימה לא נגמרה. רן גויאלי מוזחק כבר 799 ימים בשבי. המשפחה שלו מחכה לו. בואו נהיה הגב שלו״.