"הגעתי למועדון הטוב בעולם, לברון של הכדורגל"

טליה זומר עשתה היסטוריה. הקשרית ההתקפית בת ה-21 הצטרפה בשלישי אל גות’האם האמריקאית, אלופת ה-NWSL, והפכה לישראלית הראשונה אי פעם שתשחק בליגת הכדורגל האמריקאית לנשים. כעת, עלתה הכדורגלנית להתראיין בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’.

שמענו שחתמת בקבוצה הטובה בארצות הברית, האלופה, ספרי לנו על המעבר.

”זה מרגש מאוד, הקבוצה הכי טובה בעולם בכדורגל הנשים, זה מהלך שאני הולכת להיות בו עם השחקניות הטובות בעולם, כמו לברון ג’יימס של הכדורגל”.

ספרי על עצמך.

”אני נולדתי בניו יורק להורים ישראלים, אז זו סגירת מעגל לחזור לקבוצה בניו יורק. התחלתי לשחק כדורגל בגיל 4, התאהבתי במשחק ישר והתחלתי לשחק במכבי בבנים, הייתי הבת היחידה ואז בגיל 12 חזרתי לשחק עם בנות, חזרתי לישראל ועכשיו אני כבר שלוש וחצי שנים בקולג’ים, מסיימת תואר ראשון במדעי המוח ומסיימת לשחק שם כי יש את השילוב של המכללות, גם ללמוד וגם לשחק, ועכשיו חתמתי בקבוצה הגדולה בעולם”.

טליה זומר בנבחרת ישראל (Zach Bolinger)

איך את עושה שילוב בין מדעי המוח לכדורגל? זה לא שגרתי, את רוצה להיות חוקרת?

”אחרי הכדורגל יש זמן, אז יש זמן, אבל אני אוהבת את הכדורגל, יש לי תשוקה וזה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות, אני אוהבת את השילוב של מדעים, להפעיל את הראש בצורה קצת שונה, זה עוזר להתבטא על המגרש בצורה הכי טובה, אני משחקת הכי טוב, זה שילוב מושלם מבחינתי, מדעי המוח זה מעניין”.

מכללות, היו לך בטח עוד הצעות כי נשארת שנים שם ואז בארה”ב, היו הצעות בדרך?

”היו הצעות, בעיקר מארצות הברית, אבל ברגע שיש דיבור מקבוצה כמו גות’האם אז זה היה מהר מאוד, קיבלתי שיחה מפה וזה היה החלום מגיל קטן, אז היה מושלם”.

יש שם כסף גם כמו שצריך?

”לגמרי, לשחק כדורגל מקצועני פה זה מעל ומעבר, זה לקבל כל מה שצריך ומעבר כדי להיות מקצוענית, זה לא כמו בארץ שבנות צריכות לשחק כמה עבודות בשביל לשחק ולא מצליחות להיות מקצועניות, פה נותנים לך להתרכז ובגלל זה זה טוב”.

טליה זומר במדי באטלר (Zach Bolinger)

עשו לך מבחנים קודם כל ואז היה חוזה, ממה שאת התרשמת את הולכת לשחק באופן קבוע או שיש תוכנית לבנות אותך לעתיד?

”אי אפשר לדעת. אני באה כשחקנית בלי שם לעומת רוב השחקניות, הן משחקות בארצות הברית, ברזיל, אנגליה, גרמניה, שמות גדולים ועם אליפויות ומונדיאלים וכו’, אני באה כאנדרדוג, אבל אני מתה על זה וזו הסיטואציה שאני הכי אוהבת כי לא מצפים ממני יותר מדי ואני צריכה להוכיח, וכל הזמן הייתי צריכה להוכיח לבנים בילדות שאני טובה, שמגיע לי, זה מוציא אותי הכי טוב. באס”א תל אביב הייתי עם בנות שגדולות ממני בעשור ועכשיו זה יהיה בגות’האם, אותו הדבר”.

יש בניו יורק אנטישמיות וגם התחלף ראש העיר, איך את מרגישה?

”כבר מרגישים את זה האמת, אחרי שגות’האם העלו את הפוסט אז יש מלא הודעות, בעיקר תגובות על הפוסט שהן אנטישמיות ואנטי ישראליות והכל מכוון כלפיי כמובן, הרבה מהאנטישמים פה חיכו לישראלי להוציא את הדברים האלו. עליי זה לא משפיע, מה שכן משפיע זו התמיכה מהארץ, ההודעות הטובות, מהקהילה היהודית וכמה אנשים שמחים שיש שגרירה ישראלית בקבוצה הטובה ביותר ואלו ההודעות החשובות. האנטישמים זה לא אנשים שאפשר לשנות את דעתם, אז צריך לבוא ולדבר על המגרש”.

את מקצוענית לגמרי, תראי איך את מתראיינת, רק בת 21.

”נכון”.

טליה זומר (אסי קיפר, ההתאחדות לכדורגל)

לא סתם את לומדת מדעי המוח. אמנם את מכירה את ניו יורק טוב, זה מרגיש לך טבעי, אבל אני רואה באירופה עלייה בכדורגל הנשים, לא התחשק לך לעבור לשם? אנחנו רוצים ישראלית באלופות.

”תמיד יש את הרצון להגיע לאירופה, זה גם חלום לשחק בליגת האלופות, אבל זה חלום שבהמשך יבוא לידי ביטוי וכרגע באירופה זה לא קל להיות ישראלית, אפילו יותר מבניו יורק, קבוצות אירופאיות אפשר לשאול שחקניות שזה לא קל, אבל אני מקווה שהאווירה כלפי ישראל תשתפר בשנים הקרובות, שיהיה יותר קל להגיע ובטוח לחיות שם. כשחקנית, בענף הנשים, להיות באמריקה, אי אפשר להשוות את זה”.

מה החלום הכי גדול שלך?

”אני רוצה להיות אחת השחקניות כמו רוז לאבל וכאלו ששחקנית צעירה זוכה באליפויות ובאה לחדר ההלבשה, אם זה צ’מפיונס ואם זה אליפות ארה”ב, ואני רוצה להביא את ישראל למעמדים גדולים, להיות שחקנית כזאת והחלום שהרמה של ישראל תגיע למונדיאל, אין כרגע את התמיכה, יש כישרון”.

טליה זומר בנבחרת ישראל (Zach Bolinger)

למה הכל תקוע? יש בעיות ברמת השרון ויש את כל הבלגן, למה זה לא מתרומם כמו בעולם? למה זה תקוע?

”ארה”ב הצליחו לעשות משהו חזק בגלל הרגולציה, ובעצם הבטיחו שגם הנשים וגם הגברים יקבלו כסף שווה. זה צריך לקרות גם בארץ, ספורט הנשים לא מנוהל על ידי האנשים הנכונים, ומגיע יותר, ואני מראה שאפשר להגיע לזה, יש את הכישרון בארץ. מבחינת המדינה זה השקעה מדינה, אם אנחנו מסתכלים בארצות הברית אז השחקניות הן שחקניות שהיו בקולג’, זה מעבר להשקעה בספורט, זה השקעה במדינה ובמנהיגות הבאה שלנו, וצריך להעביר את זה לידיים הנכונות”.

יהודים יבואו לראות?

”כן, כבר הרבה כתבו לי שיקנו את החולצה שלי ויעודדו, יש קהילה ישראלית חזקה ואני חושבת שיהיה לי הרבה תמיכה”.

יש לנו שחקני כדורסל ב-NBA, יצא לך לפגוש?

”עוד לא, אבל אפשר לפתוח קבוצה בוואטסאפ”.