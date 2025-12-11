יום חמישי, 11.12.2025 שעה 17:05
ספורט אחר

בפעם הראשונה: קייסי וסרמן נפגש עם בוז'י הרצוג

יו"ר הוועדה המארגנת של אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028 הגיע לבית הנשיא ואמר: "המשחקים יהוו מקור אור המוקיר את העבר ומציין עתיד של שלום ותחרות"

|
קייסי וסרמן, יצחק הרצוג ויעל ארד (דוברות בית הנשיא)
קייסי וסרמן, יצחק הרצוג ויעל ארד (דוברות בית הנשיא)

במסגרת ביקורו הראשון בישראל כאורח הכבוד של הוועד האולימפי בישראל, הגיע היום (חמישי) קייסי וסרמן, יו"ר הוועדה המארגנת של משחקי לוס אנג'לס 2028, לבית הנשיא לפגישה עם נשיא המדינה יצחק הרצוג.

קייסי וסרמן הוא איש עסקים יהודי אמריקאי ויזם בעל שם עולמי. יו"ר הוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים לוס אנג'לס 2028 ומבעלי סוכנות Wasserman, הנחשב לאחת הדמויות המשפיעות בעולם הספורט והבידור הגלובלי. במהלך הפגישה דנו השניים במעמדו של הספורט הישראלי בעולם, על ההכנות למשחקים האולימפיים בלוס אנג’לס ועל תמיכת ישראל בקהילות היהודיות בארה"ב ושלהן בישראל.

הביקור בבית הנשיא נערך כחלק מסדרת מפגשים שקיים וסרמן במהלך ביקורו בישראל, שכללו סיור בקיבוץ בארי, במתחם הנובה ברעים, ביד ושם, בכותל ובכיכר החטופים. בנוסף לחברות ישראליות מצליחות, בכירים מעולמות העסקים, התרבות ומפגשים עם ספורטאים ובכירים מהמערכת האולימפית והפראלימפית בישראל.

קייסי וסרמן, יו"ר הוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים לוס אנג'לס 2028: “היה לי הכבוד להבטיח לנשיא הרצוג את מחויבותה המלאה של אולימפיאדת לוס אנג’לס 2028 לקיום משחקים בטוחים ומוגנים. החוסן של הספורטאים הישראלים מעורר השראה, הם נושאים את הלפיד לא רק עבור מדינתם, אלא גם לזכר 11 הנרצחים במינכן ולקורבנות השבעה באוקטובר. אנו מחויבים לכך שמשחקי לוס אנג’לס 28 יהיו מגדלור אמיתי של אור, המוקיר את העבר ומציין עתיד של שלום ותחרות”.

יצחק הרצוג, נשיא המדינה: “שמחתי לארח בבית הנשיא את ידידי קייסי וסרמן, יו"ר הוועדה המארגנת של משחקי לוס אנג'לס 2028, ואת יעל ארד, יו״ר הוועד האולימפי בישראל, בכדי לדון בהכנות המקדימות למשחקים האולימפיים. אני מאחל לקייסי ולוועד האולימפי הבינלאומי הצלחה רבה בארגון האירוע, אני מייחל לראות נציגות ישראלית משמעותית שתסב לנו גאווה לאומית ותתחרה על מדליות הזהב בלוס אנג'לס 2028”.

