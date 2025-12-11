כספי עם גיוס של 100 מיליון ד' לקרן אופרטוניטי

משקיע ההון סיכון ושחקן ה-NBA לשעבר, עומרי כספי, מרחיב את פעילות קרן Swish Ventures עם גיוס של 100 מיליון דולר לקרן השקעות המשך (Opportunity Fund). הגיוס מעלה את היקף הנכסים המנוהלים ל-300 מיליון דולר ומרחיב את פעילות הקרן להשקיע בחברות פורטפוליו גם בהמשך להשקעות שביצעה דרך קרן הסיד בהיקף של 63 מיליון דולר. בכך להמשיך לתמוך בחברות גם בשלבי הצמיחה ועד להפיכתן לחברות גלובליות בוגרות.

קרן האופורטוניטי מתכננת להצטרף לכשמונה השקעות בתחומי הסייבר, תשתיות טכנולוגיות ו-AI. עם צ’קים בטווח ממוצע של 10 מיליון דולר. שהיא תמשיך להיות שותפה אקטיבית בעבודה עם היזמים ובבניית החברה. בין חברות הפורטפוליו של סוויש נמנות: Cognition, EON, Upwind, Irregular, Applied Compute, Tenzai. המשקיעים בקרן כוללים גופים מוסדיים מישראל ומארה”ב, לצד פמלי אופיס. המצטרפים למשקיעים קודמים בהם קרן סקויה.

לדברי עומרי כספי: “יש לנו הזכות לעבוד עם יזמים יוצאי דופן שבונים חברות שמשנות תעשיות שלמות בסייבר, AI ותשתיות טכנולוגיות. מהיום הראשון בנינו את סוויש סביב עיקרון אחד: לעמוד מאחורי היזמים שלנו לאורך כל הדרך. אנחנו לא רק כותבים צ’ק, אנחנו זמינים בשביל החברות שלנו בכל רגע, כדי לעזור להם בגיוסי כספים, עובדים, בפתיחת דלתות ובכל מה שצריך כדי לבנות חברה גדולה. הקרן החדשה מאפשרת לנו להמשיך את הליווי גם כשהחברות גדלות, לתמוך בסבבי גיוס מתקדמים וליצור הזדמנויות השקעה נוספות למשקיעים שלנו”.

קרן Swish Ventures, שהושקה בתחילת 2025, מתמקדת בהשקעה בסטארטאפים המובלים על ידי יזמים מובילים, הפונים לשווקים גדולים. הקרן מנוהלת על ידי עומרי כספי, המשמש מייסד ושותף מנהל, ואורי שטרייכמן, מוביל טכנולוגי והשקעות.