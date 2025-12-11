ליגת התיכונים: נקבעו העולות לרבע הגמר

משחקי שמינית הגמר של ליגת התיכונים התקיימו היום (חמישי), בשיטת נוקאאוט בהם נקבעו העולות לרבע הגמר של ליגת התיכונים בכדורסל בהובלת התאחדות הספורט לבתי הספר-הזרוע הביצועית של הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך.

במשחק המרכזי, תיכון אליעזר בן יהודה נס ציונה אירח את תיכון רמות ים עמק חפר שנחתם בתוצאה 81:101 לעמק חפר. מצטיין המשחק, שחקן קבוצת תיכון רמות ים עמק חפר, מספר 7 דין נתיב סיים עם 16 נקודות, 4 ריבאונדים ו-7 אסיסטים.

במקביל למשחק המרכזי התקיימו ארבעה משחקים נוספים בשלב שמינית הגמר, וכן שני משחקי הישרדות שקבעו אילו קבוצות נשארות בליגת העל ואילו נושרות. במשחקי ההישרדות נפגשו בן צבי קריית אונו מול ליאו באק חיפה, וליד"ה ירושלים מול גינסבורג יבנה. מחר העולה האחרונה לרבע הגמר תיקבע במשחק בין מקיף הרב תחומי עמק חרוד ומקיף שש שנתי קריית שרת חולון. תוצאות יועברו בהמשך.

בליגת התלמידות התקיימו השבוע משחקי ההכרעה ברבע הגמר, ונקבעו העולות לחצאי הגמר ולבית ההישרדות. אתמול נערכו שלושה משחקים: רוטברג רמת השרון ניצחה 59:99 את עירוני ט' תל אביב והעפילה לחצי הגמר, אוסטרובסקי רעננה עלתה גם היא לחצי הגמר לאחר ניצחון 38:69 על בן יהודה נס ציונה והריאלי חיפה גברה 51:56 על חוות הנוער ירושלים והשלימה את המקום השלישי בחצי הגמר. העולה הרביעית והאחרונה תיקבע היום, במשחק בין גימנסיה ראשון לציון לעמק חרוד.

משחקי רבע הגמר יתקיימו ב-25.12, כאשר מלבד רמות ים עמק חפר יצטרפו חמש קבוצות שהעפילו משלב שמינית הגמר יחד עם מטרווסט רעננה ורוטברג רמת השרון, שהעפילו לשלב רבע הגמר מהאליפות הארצית שהתקיימה בגליל העליון בחודש שעבר. הגרלת המשחקים לקראת רבע הגמר תיערך ביום ראשון הקרוב.

רועי לוין, רכז הכדורסל בהתאחדות הספורט לבתי הספר: “אנו מתקדמים בצעדי ענק לקראת שיאה של ליגת התיכונים בעונת תשפ”ו ורמת המשחקים רק ממשיכים לעלות. כל הכבוד לנבחרות שהעפילו לרבע גמר התלמידים ולחצאי גמר התלמידות, הראתם יכולות יוצאות מן הכלל, ואני כבר מצפה למשחקים הבאים. בשבוע הבא תתקיים ההגרלה שתכריע את המשחקים לשלב רבע הגמר של התלמידים ואנו מצפים לכדורסל איכותי ומותח בשבועות הקרובים”.