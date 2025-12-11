יום חמישי, 11.12.2025 שעה 15:41
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
122-115ליון1
125-125מיטיולן2
123-85אסטון וילה3
113-85פרייבורג4
113-85בטיס5
115-95פרנצווארוש6
105-95בראגה7
104-75פורטו8
105-75גנק9
97-115סלטה ויגו10
96-105ליל11
94-85שטוטגרט12
92-65ויקטוריה פלזן13
97-95פנאתינייקוס14
95-75רומא15
85-95נוטינגהאם פורסט16
87-105פאוק סלוניקי17
84-75בולוניה18
83-65בראן19
85-55פנרבחצ'ה20
78-75סלטיק21
75-45הכוכב האדום22
710-75דינמו זאגרב23
67-75פ.צ. באזל24
611-85לודוגורץ25
612-75יאנג בויז26
69-45גו אהד איגלס27
47-45שטורם גראץ28
310-55רד בול זלצבורג29
39-45פיינורד30
38-35סטיאווה בוקרשט31
17-25אוטרכט32
19-25גלאזגו ריינג'רס33
110-25מאלמו34
114-15מכבי ת"א35
012-45ניס36

מכבי תל אביב תתמודד מול החלוץ החם בגרמניה

הוא כבש יותר מהארי קיין מאז נובמבר, היה הסקורר הבכיר בחודש בכל חמש הליגות הבכירות והדהים את דורטמונד עם שלושער. דניז אונדאב יאיים על הצהובים

|
דניז אונדאב (IMAGO)
דניז אונדאב (IMAGO)

מכבי תל אביב תצא הערב (חמישי) ב-19:45 למשחק חוץ קשה מאוד במסגרת הליגה האירופית מול שטוטגרט. אם לא מספיק מפגש מול קבוצה מצמרת הבונדסליגה הגרמנית, הצהובים ייאלצו גם לפגוש את אחד החלוצים החמים באירופה.

דניז אונדאב נמצא בכושר יוצא מן הכלל. לאחר פתיחת עונה מקרטעת שכללה פציעה שגרמה לו לפספס שלושה משחקים, החלוץ מצא את הרשת לראשונה בליגה מול מיינץ בסוף אוקטובר ומאז הוא בלתי ניתן לעצירה.

זה המשיך עם צמד לרשת של אוגסבורג, והגיע לשיא עם שלושער נפלא ב-3:3 מול בורוסיה דורטמונד כולל השוויון בתוספת הזמן של המשחק. אונדאב היה בלתי ניתן לעצירה כשהוסיף שערים מול המבורג ופיינורד, לצד שני בישולים נגד גו אהד איגלס.

דניז אונדאב משתיק את אוהדי בורוסיה דורטמונד (IMAGO)דניז אונדאב משתיק את אוהדי בורוסיה דורטמונד (IMAGO)

עם 7 שערים ו-2 בישולים, החלוץ של שטוטגרט היה השחקן שמעורב בהכי הרבה שערים ב-5 הליגות הבכירות בחודש נובמבר. באופן כללי מאז תחילת נובמבר רק קיליאן אמבפה מעורב ביותר שערים ממנו, כשהוא מעל הכוכב הגדול של הליגה הגרמנית, הארי קיין, לו 6 שערים בלבד בתקופה הזו.

“הייתה לזה משמעות עבורי”, אמר אונדאב לפני המשחק מול מכבי ת”א. “נחמד לראות שאני הכובש המוביל בחמש הליגות הבכירות. זה מראה שעשיתי משהו נכון בחודש האחרון”.

דניז אונדאב במסיבת העיתונאים לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)דניז אונדאב במסיבת העיתונאים לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)

לאחר שכבר קיבל זימון בכורה לנבחרת גרמניה, הוא לא הוזמן לחלון הנבחרות האחרון במוקדמות המונדיאל. “המאמן הלאומי יודע מה אני מציע, על המגרש ומחוצה לו”, אמר החלוץ על הנושא. “המטרה שלי היא להראות את עצמי ולהיות חלק מהסגל למונדיאל”.

כעת, אחד השחקנים החמים בליגות הבכירות באירופה יפגוש את מכבי תל אביב. בדרך למטרה בדמות זימון למונדיאל הוא לא רוצה לעצור, ולאלופה הישראלית תהיה משימה קשה ביותר בניסיון לרסן אותו.

