ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

דיווח בדרא"פ: הפועל מעוניינת בפוסו דית'ג'אנה

בדרום אפריקה טוענים שהאדומים מעוניינים להתחזק בקיצוני בן ה-21 של TS גלאקסי מהליגה המקומית, הוסיפו אותו לרשימות ועשויים לפנות לגביו בינואר

|
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב בדרך לחיזוק? על פי פרסום ב־Soccer Laduma הדרום אפריקאי, קשר הכנף הצעיר של TS גלקסי, פוסו דית'ג'אנה, נכנס לאחרונה לרשימת המועמדים של הפועל תל אביב לקראת חלון ההעברות הקרוב.

דית'ג'אנה, בן 21 בלבד, מושך עניין גובר בישראל בעקבות היכולת המהירה והטכנית שהציג העונה בליגה הדרום אפריקאית.

הדיווח מציין כי הפועל תל אביב עוקבת מקרוב אחר התקדמותו, וכי עם פתיחת החלון בינואר, המועדון עשוי לפנות בקרוב באופן רשמי ל־TS גלקסי בניסיון לקדם עסקה.

במועדון האדום מחפשים חיזוק לקווים הקדמיים, ודית'ג'אנה, שנחשב לאחד הכישרונות הצעירים הבולטים בארצו, עשוי להתאים לפרופיל שההנהלה והצוות המקצועי מחפשים.

העונה כבש השחקן ארבעה שערים ובישל ארבעה נוספים ב-12 הופעות בליגה, כאשר בכל המסגרות תרם שני בישולים נוספים. את הקריירה פתח בקייזר צ'יפס ב-2021 ומשם הגיע לקבוצתו הנוכחית בקיץ 2023.

