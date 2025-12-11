"אני חי את החלום, רבים רוצים להיות איפה שאני"

לאחר ההפסד 2:1 של ריאל מדריד למנצ'סטר סיטי, ג׳וד בלינגהאם היה אחד הקולות הבולטים בחדר ההלבשה, כשהודה בכנות שהקבוצה נמצאת בצומת משמעותית. הקשר האנגלי הדגיש כי כל שחקני ריאל חייבים להשתפר. ברקע הלחץ, קריאות הבוז מהקהל והביקורת שמגיעה גם מאנגליה, בלינגהאם שמר על פרופיל גבוה והראה מנהיגות.

האנגלי הדגיש את יחסיו הטובים עם צ'אבי אלונסו והביע תמיכה במאמן: "המאמן מצוין. יש לי באופן אישי קשר מעולה איתו. ואני יודע שלרבים מהחברים שלי לקבוצה יש גם כן". הוא הרחיב על התקופה הרעה שעוברת על הקבוצה: "אחרי רצף התיקו היו לנו כמה שיחות פנימיות מאוד טובות ואנחנו מרגישים שהשארנו את הסדרה הזו מאחורינו, חוץ משני המשחקים האחרונים”.

“אף אחד לא מוותר, אף אחד לא מתלונן. אנחנו ממשיכים לנסות לפתור דברים בתוך חדר ההלבשה בלי קשר למה שקורה בחוץ. אנחנו יודעים שזה לא עוזר. אבל בחדר ההלבשה יש את מה שצריך כדי להפוך את המצב. אולי אנחנו צריכים קצת מזל או לדבר על משהו בינינו", הוסיף.

אלונסו ובלינגהאם (IMAGO)

בלינגהאם הוסיף: "משהו השתנה, אני מרגיש את זה. עכשיו אנחנו צריכים להבין שכולנו חייבים להשתפר. אני יכול להבין את שריקות הבוז, אנשים משלמים הרבה כסף כדי לעקוב אחרינו ואנחנו משחקים בשביל המועדון הטוב בעולם. הרעש באנגליה? זו המציאות. לזה התחייבתי. אני משחק במועדון הגדול בעולם. אני חי את החלום. הרבה אנשים היו רוצים להיות במקום שאני נמצא בו, וזה מגיע גם עם כמה אנשים שליליים".