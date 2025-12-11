יום חמישי, 11.12.2025 שעה 13:51
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1422-1515מיורקה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

"אני חי את החלום, רבים רוצים להיות איפה שאני"

בלינגהאם ענה לביקורות שהוא סופג באנגליה ודיבר גם על היחסים עם צ'אבי אלונסו: "יש לי קשר מצוין איתו וגם לרבים מהחברים שלי, אף אחד לא מתלונן"

|
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

לאחר ההפסד 2:1 של ריאל מדריד למנצ'סטר סיטי, ג׳וד בלינגהאם היה אחד הקולות הבולטים בחדר ההלבשה, כשהודה בכנות שהקבוצה נמצאת בצומת משמעותית. הקשר האנגלי הדגיש כי כל שחקני ריאל חייבים להשתפר. ברקע הלחץ, קריאות הבוז מהקהל והביקורת שמגיעה גם מאנגליה, בלינגהאם שמר על פרופיל גבוה והראה מנהיגות.

האנגלי הדגיש את יחסיו הטובים עם צ'אבי אלונסו והביע תמיכה במאמן: "המאמן מצוין. יש לי באופן אישי קשר מעולה איתו. ואני יודע שלרבים מהחברים שלי לקבוצה יש גם כן". הוא הרחיב על התקופה הרעה שעוברת על הקבוצה: "אחרי רצף התיקו היו לנו כמה שיחות פנימיות מאוד טובות ואנחנו מרגישים שהשארנו את הסדרה הזו מאחורינו, חוץ משני המשחקים האחרונים”.

“אף אחד לא מוותר, אף אחד לא מתלונן. אנחנו ממשיכים לנסות לפתור דברים בתוך חדר ההלבשה בלי קשר למה שקורה בחוץ. אנחנו יודעים שזה לא עוזר. אבל בחדר ההלבשה יש את מה שצריך כדי להפוך את המצב. אולי אנחנו צריכים קצת מזל או לדבר על משהו בינינו", הוסיף.

אלונסו ובלינגהאם (IMAGO)אלונסו ובלינגהאם (IMAGO)

בלינגהאם הוסיף: "משהו השתנה, אני מרגיש את זה. עכשיו אנחנו צריכים להבין שכולנו חייבים להשתפר. אני יכול להבין את שריקות הבוז, אנשים משלמים הרבה כסף כדי לעקוב אחרינו ואנחנו משחקים בשביל המועדון הטוב בעולם. הרעש באנגליה? זו המציאות. לזה התחייבתי. אני משחק במועדון הגדול בעולם. אני חי את החלום. הרבה אנשים היו רוצים להיות במקום שאני נמצא בו, וזה מגיע גם עם כמה אנשים שליליים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */