כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
216-248הפועל בנות קטמון1
209-368מ.ס. קרית גת2
1514-218אסא ת"א3
1013-148מכבי חולון4
815-148מכבי כשרונות חדרה5
818-118הפועל רעננה6
434-98מ.כ. רמת השרון7
327-78פנתרות אשדוד8

סערה בכדורגל הנשים: כתבי אישום חדשים בפתח

חשיפת "שיחת היום": אחרי רמת השרון, עוד קבוצות עלולות למצוא את עצמן במרכז פרשה שמטלטלת את הענף - הפעם בגין הימורים בלתי חוקיים והטיות משחקים

|
כדורגל אילוסטרציה (לילך וויס-רוזנברג)
כדורגל אילוסטרציה (לילך וויס-רוזנברג)

ברחבי ההתאחדות לכדורגל שוררת דריכות: בקרוב צפויים להיות מוגשים כתבי אישום נוספים בפרשת הטיית המשחקים בכדורגל הנשים. אחרי פרסום כתב האישום החמור נגד מועדון רמת השרון, הכולל טענות על זיוף ורישום שחקניות בניגוד לחוק, כעת נחשפת שכבת עומק מטרידה יותר.

הפעם,  מדובר בחשדות להטיית משחקים והימורים בלתי חוקיים, כפי שכבר פרסמנו ב-ONE. מאחורי הקלעים, חוקרי משרד החקירות שמפעילה ההתאחדות עמלים בחודשים האחרונים על איסוף ראיות. הממצאים, כך נראה, צפויים לזעזע חלקים משמעותיים בליגה.

"מרבית הקבוצות מכרו משחקים"

מי שמבין היטב את חומרת המצב הוא מיכאל ראובן, בעלי ויו"ר הפועל באר שבע, שירדה בעונה שעברה לליגה הלאומית. בראיון נוקב לתוכנית "שיחת היום" כבר בחודש אוגוסט הוא לא היסס לחשוף את מה שלטענתו קורה כבר זמן רב מתחת לפני השטח.

מיכאל, האם הרגשת שמכרו משחקים נגדכם?
"ברור. התוצאות מדברות. אתה מגיע למשחק מול קבוצה שלא טובה ממך ועל המגרש הכול נראה אחרת. זה לא רק תחושות – יש אלמנטים שנבדקים. מרבית הקבוצות בליגת הנשים מכרו משחקים".

סכומים, מניעים ושיטה

כשהתבקש להסביר כיצד זה עובד, ראובן פרט בשלווה מצמררת: "לקבל אדום, לא לכבוש, לספוג שערים… רואים את הדברים האלה ולא מבינים איך זה קורה. אבל הכול יתבהר”.

על היקף הכסף הוא אמר: "50–60 אלף שקלים למשחק”. וכמה קבוצות מעורבות? לדבריו, קשה לדעת: "הלוואי שזה הכול שמועות. אבל הליגה נגועה – לא מדובר במקרה בודד. היו תוצאות לא הגיוניות".

"הכתובת הייתה על הקיר"

כשנשאל מה צריך לעשות עם ליגה שלמה שנמצאת תחת עננה כל כך כבדה, ראובן בחר שלא להישמע פסימי , אך כן חד: "זה לא שרוב הליגות לא כשרות. שינו (זוארץ) לא מוריד את הרגל מהגז. התלוננתי והוא מיד הבין שיש כאן משהו. החקירה בעיצומה, ובהתאחדות עושים הכול כדי שזה לא יקרה שוב”.

לבסוף, הסביר מדוע דווקא בליגת הנשים קל יותר, לכאורה, להתערב בתוצאות: "בגברים סכומים מגיעים לחצי מיליון עד מיליון. כדי לשחד שחקן צריך מאות אלפי דולרים. בנשים, המשכורות הרבה יותר נמוכות. הכתובת הייתה על הקיר”.

