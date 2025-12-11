יום חמישי, 11.12.2025 שעה 17:03
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2917-3314מכבי פ"ת1
2911-2414מכבי הרצליה2
2513-1714הפועל כפ"ס3
2414-2114הפועל ראשל"צ4
2221-2514מ.ס כפר קאסם5
2121-2214הפועל כפר שלם6
1919-2114מ.ס קריית ים7
1924-2314עירוני מודיעין8
1820-2114הפועל ר"ג9
1717-1714הפועל עכו10
1720-1314הפועל רעננה11
1530-2514מכבי יפו12
1420-1914הפועל חדרה13
1422-1214בני יהודה14
1028-1214הפועל עפולה15
921-1314הפועל נוף הגליל16

חקירה על אי סדרים חמורים בקבוצה מהלאומית

ההתאחדות מנהלת חקירה מקיפה בסיוע משרד חקירות פרטי, בעקבות ממצאים ראשוניים המעידים על ליקויים חמורים בהתנהלות אחת מקבוצות הליגה הלאומית

|
כדורגל אילוסטרציה (La Liga)
כדורגל אילוסטרציה (La Liga)

ההתאחדות לכדורגל מנהלת בתקופה האחרונה חקירה רחבה ומעמיקה נגד קבוצה מהליגה הלאומית, לאחר שממצאים ראשוניים שהגיעו לידי הגורמים העלו חשד לאי סדרים משמעותיים בהתנהלותה.

על מנת להתמודד עם ריבוי הממצאים והחשדות, ההתאחדות מפעילה מספר משרדי חקירה במקביל, מה שיוצר עומס תקציבי ותפעולי לא פשוט. למרות זאת, בהתאחדות מדגישים כי קיימת נחישות מלאה למצות את הדין עם כל גורם המעורב בפעולות פסולות אם יימצא שאכן בוצעו.

במקביל, בהתאחדות ממתינים להקמת יחידה משטרתית ייעודית שתטפל בהימורי ספורט, מכירת משחקים, ספסרות ותופעות נוספות הפוגעות בטוהר המשחק. הקמת היחידה צפויה, על פי הערכות, לשפר את יכולות האכיפה והטיפול במקרים מסוג זה.

מעולם לא נוהלו בהתאחדות לכדורגל חקירות בהיקפים כאלה. אנחנו מחויבים לפעול בנחישות, שקיפות ואפס סובלנות כלפי כל מי שיחרוג מהכללים ויפגע באמון הציבור.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */