חקירה על אי סדרים חמורים בקבוצה מהלאומית

ההתאחדות לכדורגל מנהלת בתקופה האחרונה חקירה רחבה ומעמיקה נגד קבוצה מהליגה הלאומית, לאחר שממצאים ראשוניים שהגיעו לידי הגורמים העלו חשד לאי סדרים משמעותיים בהתנהלותה.

על מנת להתמודד עם ריבוי הממצאים והחשדות, ההתאחדות מפעילה מספר משרדי חקירה במקביל, מה שיוצר עומס תקציבי ותפעולי לא פשוט. למרות זאת, בהתאחדות מדגישים כי קיימת נחישות מלאה למצות את הדין עם כל גורם המעורב בפעולות פסולות אם יימצא שאכן בוצעו.

במקביל, בהתאחדות ממתינים להקמת יחידה משטרתית ייעודית שתטפל בהימורי ספורט, מכירת משחקים, ספסרות ותופעות נוספות הפוגעות בטוהר המשחק. הקמת היחידה צפויה, על פי הערכות, לשפר את יכולות האכיפה והטיפול במקרים מסוג זה.

מעולם לא נוהלו בהתאחדות לכדורגל חקירות בהיקפים כאלה. אנחנו מחויבים לפעול בנחישות, שקיפות ואפס סובלנות כלפי כל מי שיחרוג מהכללים ויפגע באמון הציבור.