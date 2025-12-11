רבע 4, 07:09: מכבי ת"א - ליון וילרבאן 69:74

לאחר שנתיים של תקווה וציפייה, היורוליג חוזר לארץ. מכבי תל אביב ועודד קטש מארחים בשעה זו את ליון וילרבאן בהיכל מנורה מבטחים במסגרת המחזור ה-15 של היורוליג, כאשר זה מפגש בין הלפני אחרונה לנועלת הטבלה.

עודד קטש וחניכיו מהמקום ה-19 במפעל עם מאזן 11:4 מגיעים להתמודדות לאחר שהביסו בשני המשחקים האחרונים, 73:104 על מכבי ראשון לציון במסגרת הליגה המקומית ו-65:83 על ז’לגיריס קובנה במפעל הבכיר באירופה. הצהובים רוצים להמשיך במומנטום החיובי ולרשום לראשונה העונה שני ניצחונות רצופים בזירה האירופית.

האורחת באה להתמודדות לאחר שני ניצחונות רצופים בזירות המקומיות בצרפת, אך במפעל הבכיר באירופה היא ברצף של שלושה הפסדים כשהאחרון מביניהם היה מול הפועל תל אביב. הצרפתים מחזיקם במאזן של 11:3 שלילי ונמצאים במקום האחרון ביורוליג.

בשמונת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, מכבי תל אביב שולטת לחלוטין כשהיא ניצחה בכולם. הצרפתים ינסו לגבור על הצהובים לראשונה מאז אפריל 2021.

רבע ראשון: 19:21 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי ת”א: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית וילרבאן: ננדו דה קולו, גלין ווטסון ג’וניור, מלווין אז׳ינסה, אמבאייה נדייה ובאסטיאן ווטייה.

דה קולו קלע את נקודות הפתיחה בהיכל לעונת משחקי היורוליג הנוכחית, כאשר מי שרשם את הנקודות הראשונות עבור הצהובים היה לוני ווקר שתפר חמש נקודות רצופות. המארחת החטיאה מספר פעמים ברציפות ואפשרה לצרפתים לרוץ 0:8 לפני שסורקין עצר את המומנטום.

דה קולו המשיך בפתיחה הטובה שלו והעלה את קבוצתו ליתרון 7, 7:14, לפני שהסנטר של הצהובים צימק שוב. ארבע נקודות רצופות של ווקר וקלארק הזעיקו פסק זמן מהמאמן האורח, ובחזרה ממנו סורקין הוסיף שתיים נוספות ויצמק לנקודה בלבד, 15:16. תמיר בלאט עלה מהספסל וישר מסר האלי הופ נהדר להורד שסיים בדאנק והעלה את הצהובים ליתרון. מרסיו סנטוס סיפק אסיסט נהדר לווקר וקלע בעצמו כדי לבסס את יתרונה של מכבי, לא לפני שהצרפתים רשמו נקודות משלהם כדי לסגור את הרבע על 19:21 לזכות הצהובים.

רבע שני: 47:47 למכבי תל אביב

איפה לונדברג רשם נקודות ראשונות בהיכל במסגרת היורוליג כשהכניס שתי קליעות עונשין. בלאט ולונדברג החליפו שלשות עם דה קולו והקפיצו את ההיכל. קפטן הצהובים ג’וןדיברתולומיאו תפר שלשה כמו שהוא יודע והעלה את היתרון המקומי לשבע, כאשר התקפה אחרי ווקר השלים מהלך של סל ועבירה, קבע יתרון דו ספרתי והרים את מנורה באוויר.

שתי שלשות של האורחת צימקו את ההפרש ל-10, 32:42, אך סורקין קלע פעמיים מהקו ועלה למאזן דו ספרתי של נקודות, והצטרף בכך לווקר. המארחת הציגה הגנה נרפית ואפשרה ליריבה לצמצם את הפער במה שהוביל את קטש לקחת פסק זמן. המגמה ההגנתית החלשה המשיכה ואפשרה לאורחת למחוק את כל הפער עם הירידה למחצית, 47:47.

רבע שלישי: 65:69 למכבי תל אביב

ווקר פתח את החצי השני עם שתי נקודות ועלה ל-20 כלליות, אך ווטסון ג’וניור הגיב מנגד ושמר על השוויון. הקבוצות החליפו סלים הדדיים בדקות הראשונות, אך מי שהיה שם עבור מכבי היה ווקר כמובן שתפר שלשה חשובה במעבר, 55:55. הרבע המשיך ללכת צמוד כאשר הצרפתים אף עלו ליתרון, אך הורד היה שם עם סל חשוב בהתקפה תקועה.

בלאט הרים כדור נהדר לסורקין שסיים בדאנק והקפיץ את הקהל. הצדדים המשיכו בהחלפת הסלים ושלשה בכל צד של הפרקט קבעה 65:69 בירידה אל הרבע המכריע.

