יכולים בלעדיו? כך תיראה ריאל מדריד בלי אמבפה

המחזור ה-16 בספרד עומד לצאת לדרך. ברצלונה, ריאל מדריד, אתלטיקו מדריד, ויאריאל ואתלטיק בילבאו מגיעות אחרי מחזור אמצע שבוע מורכב בצ’מפיונס, כאשר אלופת ספרד גירדה 1:2 על פרנקפורט ואילו הבלאנקוס נכנעו בביתם למנצ’סטר סיטי. כך צפויות הקבוצות להיראות במחזור הבא בפנטזי, שימו לב לחיסורים משמעותיים ולכך שקיליאן אמבפה נמצא בספק (השחקן שכמעט כל המנג’רים בוחרים בו), כשהסיכויים בספרד כרגע מדברים על 50:50, וזה כמובן עוד יכול להשתנות עד המשחק לכאן ולכאן.

אגב, ריאל מדריד הציגה מול מנצ'סטר סיטי נתון שמסכם היטב את מצבה ההתקפי העגום: רק בעיטה אחת למסגרת, זו של רודריגו שהניבה את השער היחיד של הקבוצה. במשך 62 דקות שלאחר מכן לא הצליחו שחקניו של צ'אבי אלונסו לייצר אף ניסוח למסגרת, למרות 16 ניסיונות בסך הכל. זהו הנתון הנמוך ביותר של בעיטות למסגרת בברנבאו במסגרת ליגת האלופות מאז עונת 2003/04, וההופעה המאכזבת העמיקה את תחושת התסכול וחוסר האונים שאפיינה את הקבוצה לאורך הערב.

היעדרו של קיליאן אמבפה בשל כאבים בברך הורגש היטב, בעיקר לאור העובדה שהוא הכובש היעיל ביותר של ריאל בליגת האלופות העונה, עם המרה של ניסיון אחד מתוך כל 3.55 בעיטות. בפועל, כל הפתרונות, ניצול כדורים חוזרים, מצבים נייחים או הצטרפות של ויניסיוס לתוך הרחבה, לא הניבו תוצאה, והקבוצה שוב נתקעה דווקא ברגע שבו היא זקוקה נואשות ליציבות ולרעיונות התקפיים.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

אמבפה הביא בפער הכי הרבה נקודות בפנטזי העונה עם 173, אבל יש עוד שחקני התקפה שכדאי לבחור במקומו, כמו לאמין ימאל עם 124 נקודות ואפילו ויניסיוס עם 106. אחריהם חוליאן אלברס עם 100 ופראן טורס עם 94 נקודות העונה.

ריאל סוסיאדד - ג'ירונה (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון מיקל ארמבורו, ג’ון מרטין, דולייה צ'לטה-צאר (אריץ אלוסטונדו, איגור סובלדייה), סרחיו גומס (איין מוניוס), יון גורוצ'אטגי, קרלוס סולר, ברייס מנדס, טאקה קובו, אנדר ברנצ’אה (עומאר סאדיק) וגונסאלו גדש.

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, ארנאו מרטינס, ויטור רייס, דיילי בלינד (הוגו רינקון) אלכס מורנו, אקסל ויטסל, איבן מרטין, בריאן חיל, ויקטור ציגנקוב, עזדין אונאהי ו-ולדיסלב ואנאט (ג’ואל רוקה).

אקסל ויטסל מכווין תנועה (IMAGO)

אתלטיקו מדריד - ולנסיה (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, נהואל מולינה (רובין לה נורמן), מארק פוביל, דויד האנצ’קו (קלמן לנגלה), ניקו גונסאלס (מתאו רוג’רי), קוקה (ג’וני קרדוסו), פבלו באריוס, ג’וליאנו סימאונה, טיאגו אלמאדה (קונור גלאגר), חוליאן אלברס ואלכסנדר סורלות’ (אנטואן גריזמן).

ההרכב המשוער של ולנסיה: יולן אגירסבאלה, תיירי קוראה, דימיטרי פולקייה (אנדרה אלמיידה), אראי ג'ומרט, חוסה מנואל קופטה, חוסה גאיה, פפלו, פיליפ אוגריניץ’ (חאבי גרה), דייגו לופס (ארנאוט דנג’ומה), לואיס ריוחה (לרג’י רמזאני) והוגו דורו.

אלכסנדר סורלות' חוגג (IMAGO)

מיורקה - אלצ'ה (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של מיורקה: לוקאס ברגסטרם (לאו רומאן), פבלו מפאו, מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו, יוהאן מוחיקה, סרג’י דארדר, עומאר מסקראל, מאנו מורלאנס, יאן וירג'יל, מתאו ג’וסף ו-ודאט מוריצ’י.

ההרכב המשוער של אלצ'ה: איניאקי פנייה, הקטור פורט, ויקטור צ’וסט, דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס, אלברו נונייס, אלייש פבאס, מארק אגואדו, חרמן ואלרה, רודריגו מנדוסה (אלברו רודריגס) ורפא מיר.

רפא מיר בטירוף (IMAGO)

ברצלונה - אוססונה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז'ול קונדה, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין (פרנקי דה יונג), אלחנדרו באלדה, אריק גארסיה, פדרי, פרמין לופס (מרקוס רשפורד, רוני ברדג’י), לאמין ימאל, ראפיניה ופראן טורס )רוברט לבנדובסקי).

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, איניגו ארגויבידה (מוי גומס), אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, חואן קרוז, אבל ברטונס, לוקאס טורו, ג’ון מונקאיולה, איימאר אורוס, ויקטור מוניוס ואנטה בודימיר.

לאמין ימאל (IMAGO)

חטאפה - אספניול (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, קיקו פמנייה, חואן איגלסיאס, דומיניגוש דוארטה, דז’נה דקונם, דייגו ריקו (אלאן ניום), הוגו סולוזאבל (חאבי מוניוס), מריו מרטין, מאורו ארמבארי, אדריאן ליסו ובורחה מיוראל.

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, לאנדרו קאבררה, פרננדו קאלרו, קרלוס רומרו, אורקו גונסאלס דה סראטה, פול לוזאנו, ז’ופרה, פרה מייה, אדו אקספוסיטו (קיקה גארסיה) ורוברטו פרננדס.

מאורו ארמבארי (La Liga)

סביליה - אוביידו (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חוסה אנחל קרמונה, סזאר אספיליקווטה, נמניה גודל (מרקאו), אנדראס קסטרין (קיקה סאלאס), אוסו, בטיסטה מנדי, ג’יבריל סו, לוסיאן אגומה, אלכסיס סאנצ’ס (אלפון גונסאלס) ואקור אדאמס.

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, נאצ’ו וידאל, דויד קרמו, דויד קוסטאס, ראחים אלחסן, סנטיאגו קולומבטו, לאנדר דנדונקר, היית’ם חסן, איליאס שיירה, אלברטו ריינה וסולומון רונדון.

אלכסיס סאנצ'ס (La Liga)

סלטה ויגו - אתלטיק בילבאו (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, סרחיו קאריירה, חאבי רודריגס, קארל סטארפלט, מרקוס אלונסו, אוסקר מינגסה (חאבי רואדה), מיגל רומאן (פראן בלטראן), איליאש מוריבה, וויליוט סוודברג (יאגו אספאס), בריאן סראגוסה ובורחה איגלסיאס.

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו, אייטור פארדס, דני ויויאן, יורי ברצ’יצ’ה, מיקל חאורגיסאר, אויאן סאנסט, איניגו רואיס דה גלארטה (אלחנדרו רגו), אלכס ברנגר, ניקו וויליאמס וגורקה גורוסטה.

ניקו וויליאמס (La Liga)

לבאנטה - ויאריאל (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן, אלן מאטורו, חורחה קאבייו, מאנו סאנצ’ס, קווין אריאגה, אונאי ונסדור, קרלוס אלברס, רוג’ר ברוגה, איבן רומרו ואטה איונג.

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג’ונירו, סנטיאגו מוריניו (פאו נבארו), חואן פוית’, רנאטו וייגה (רפא מרין), סרג’י קרדונה (אלפונסו פדראסה), סנטי קומסנייה, פאפה גיי, טייג'ון ביוקנן (איליאש אחומאש), אלברטו מוליירו, איוסה פרס וטאני אולוואסאיי (ז’ורז’ מיקאוטדזה).

אלברטו מוליירו (La Liga)

אלאבס - ריאל מדריד (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג’וני אוטו, נאוול טנאליה, ג’ון פאצ’קו, ויקטור פראדה (יוסף אנריקס), אנדר גווארה, דניס סוארס (טוני מרטינס), פבלו איבנייס, קאלבה (קרלוס ויסנט), עבדה רבאש (קרלס אלנייה), ולוקאס בויה.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, אנטוניו רודיגר, ראול אסנסיו, ויקטור וולדפהניאס (אדוארדו קמאבינגה), אורליאן טשואמני, ארדה גולר (דני סבאיוס), רודריגו, ג’וד בלינגהאם, ויניסיוס ג'וניור וגונסאלו גארסיה (קיליאן אמבפה).

ישחק? אמבפה בספסל ריאל מדריד (IMAGO)

ראיו וייקאנו - בטיס (שני, 22:00)

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראטיו, פלוריאן לז'ן, נובל מנדי, פפ צ’באריה, ג’רארד גומבאו, אוסקר ולנטין, איסי פלאסון, חורחה דה פרוטוס, פראן פרס ואלברו גארסיה.

ההרכב המשוער של בטיס: אלברו ואייס, אייטור רויבאל, נתן, מארק ברטרה, ולנטין גומס (ריקרדו רודריגס), פבלו פורנאלס, מארק רוקה, אנתוני, רודריגו ריקלמה (פבלו גארסיה), ג‘ובאני לו סלסו וקוצ’ו הרננדס.