הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
122-115ליון1
125-125מיטיולן2
123-85אסטון וילה3
113-85פרייבורג4
113-85בטיס5
115-95פרנצווארוש6
105-95בראגה7
104-75פורטו8
105-75גנק9
97-115סלטה ויגו10
96-105ליל11
94-85שטוטגרט12
92-65ויקטוריה פלזן13
97-95פנאתינייקוס14
95-75רומא15
85-95נוטינגהאם פורסט16
87-105פאוק סלוניקי17
84-75בולוניה18
83-65בראן19
85-55פנרבחצ'ה20
78-75סלטיק21
75-45הכוכב האדום22
710-75דינמו זאגרב23
67-75פ.צ. באזל24
611-85לודוגורץ25
612-75יאנג בויז26
69-45גו אהד איגלס27
47-45שטורם גראץ28
310-55רד בול זלצבורג29
39-45פיינורד30
38-35סטיאווה בוקרשט31
17-25אוטרכט32
19-25גלאזגו ריינג'רס33
110-25מאלמו34
114-15מכבי ת"א35
012-45ניס36

"ניהול הרוטציה לא טוב, שחקנים באפיסת כוחות"

אבי נמני ביקר את לאזטיץ' בתוכנית "שיחת היום" לקראת המשחק של מכבי ת"א מול שטוטגרט: "להביא זרים ולא לתת להם לשחק - זה אומר שנכשלת עם הזרים"

|
שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)

מכבי תל אביב תפגוש הערב (חמישי, 19:45) את שטוטגרט בליגה האירופית, מפעל בו הצהובים התקשו העונה. בצל התקופה המורכבת שבה המועדון נמצא, שחקן העבר האגדי של הקבוצה אבי נמני התראיין בתוכנית ‘שיחת היום’ בחסות ‘ישראייר’ על המצב של הצהובים ונושאים נוספים.

אם אתה לאזטיץ’, אתה הולך עם מדמון, אבו פרחי? מי צריך להיות חלוץ?
”אני קודם כל חושב שמגיע למדמון לקבל דקות, במיוחד אחרי שניקולאסקו סיים את העונה, צריך לתת לו כמה משחקים כדי לראות שהוא לוקח את ההזדמנות בשתי ידיים, בלי קשר שמכבי תביא חלוץ זר בינואר”.

כל ההיעדרויות והפצועים, לא קל להגיע למשחק כזה.
”לא קל בכלל לחודש הקרוב, החלון נפתח ב-14 בינואר ומכבי תצטרך להתמודד עם סגל פצוע וסגל חסר, למרות שיש ירידה במשחקים, מכבי הפסידה נקודות והיא לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד עוד, במיוחד בליגת העל וצריך לקחת נקודות בשיניים”.

אבי נמני (חגי מיכאלי)אבי נמני (חגי מיכאלי)

הקמפיין באירופית זה כישלון או שלא כי היו יריבות חזקות ושיש עוד משחקים? נקודה אחת.
”מצד אחד צריך פרופורציות, מרבית היריבות הן טובות ממכבי, הבעיה אחרת. מכבי לא נראית טוב, לא מדבר על התוצאות, מלבד המשחק מול פאוק ששם היא שיחקה טוב, היא לא נראתה טוב בשאר המשחקים ולא הגיעה מוכנה, מקווה שיהיה שונה הערב”.

מה יהיה שונה עם כל החוסרים?
”צריך לבוא מוכנים טקטית, לפני הפערים שאף אחד לא מתעלם מזה, מדגישים את זה, צריך לבוא מוכנים טקטית עם רצון ורעב, ראינו את זה מול פאוק והיה נהדר, נקווה שנראה את זה הערב, ואחרי המשחק הזה העולם לא ייעצר. מכבי צריכה לבוא לפ”ת בשני ולקחת נקודות”.

לאזטיץ’ אמר שיש מצב שבליץ’ יהיה כשיר בימים הקרובים.
”צריך לקחת בחשבון שמכיב ת”א לא יכולה להיבנות על שחקן אחד, לא דור פרץ ולא כל השאר, וזה הכוח”.

זז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

יש השפעה.
”ברור שיש, גם לסיסוקו יש, וכשהם לא משחקים אז זה משפיע. יש את התשישות והמשחקים, ובסופו של דבר מכבי תל אביב יש לה רמת ציפיות לזכות באליפות בישראל, באירופה להופיע בצורה מכובדת”.

הם יכולים שוב לקבל שישייה?
”אני לא חושב שלילי, אלא רק חיובי. מקווה שמה שאמרת לא יקרה ולא קרוב לזה”.

שטוטגרט קבוצה מצוינת, מכבי עם חוסרים, כאילו היא ויתרה על אירופה.
”מכבי שיחקה נגד אסטון וילה, קבוצה טובה יותר ושיחקה בצורה מכובדת, למה שלא יקר היום?”

היכולת בדעיכה ומשהו לא טוב קורה.
”נגד אסטון וילה זה היה כמה ימים לפני בית”ר, זה לא נכון מה שאתם אומרים”.

איך אתה מסביר את הקריסות עם השישיות?
”הכנה לא טובה, זה לא רק מקצועי, הכנה טקטית ומנטלית, צריך להתחבר הכל ביחד”.

שחקני מכבי תל אביב (רדאד גשחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

הוא שוחק שחקנים?
”אני לא חושב, אני בטוח, ניהול הרוטציה של לאזטיץ’ לא היה טוב, שם הוא טעה והיום יש שחקנים באפיסת כוחות”.

דור פרץ לדוגמה, הוא מנסה ואי אפשר להאשים אותו.
”זה פרץ, רביבו, דוידה, היו צריכים לקבל זמן מנוחה, יש שחקנים בחוץ שצריכים להיכנס, אנדרדה, למה הוא לא מקבל הזדמנות? הוא ו-וארלה, לאזטיץ’ צריך לייצר תחרותיות על ההרכב והסגל, להביא שחקנים זרים ולא לתת להם לשחק זה אומר שנכשלת בבחירה של הזרים”.

אתה רואה את רביבו ופרץ, היו גם בנבחרת. אני לוקח דוגמא מהפועל, אחת המסקנות שהן שחקו את הסגל משנה שעברה ועם כל השדות, אז השנה עשו הפועל א’ ו-ב’, אולי מכבי הייתה יכולה בחלק מהמשחקים לא לטוס עם כל הסגל?
”אני לא פוסל, אני לגמרי מאמץ וחושב שזה דבר נכון, חד וחלק”.

ינאי התראיין ובדקו דקות של טיסות וכו’, והשנה עם ההעברה לבולגריה, וכל הרוטציות והטיסות שהורידו, יש לזה השפעה, התאוששות וכו’. כל המשחקים בחוץ זה לא פשוט. מה תהיה התוצאה הערב אז?
”0:2 לשטוטגרט”.

אני מקווה שתהיה צודק, כי לא מריח לי טוב.
”אני לא רוצה להיות צודק כי אני רוצה שמכבי תנצח, אבל פרופורציות ובהתאם לכושר הנוכחי ופערי האיכות”.

יש לי שאלה ואתה קצת בבעיה כי אתה מייצג את מליקה, אתה מעלה אותו כי הוא בכושר טוב או חושש שאם הקבוצה תקרוס הוא יאבד ביטחון? מה תעשה בתור מאמן?
”לא חושב שצריך לחשוב על דברים כאלה, מי שבכושר טוב צריך לשחק, אני לא רואה שיקולים אחרים, איזה שיקולים צריכים להיות למאמן?”

