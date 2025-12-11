לאחר הניצחון הגדול שהשיגה קבוצת הנוער של מכבי חיפה עם 2:3 על נאנט בדרך ל-2:4 בסיכום וההישג הנהדר בדמות עלייה לפלייאוף ליגת האלופות לנוער, מאמן הירוקים איתי מרדכי התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ והתייחס לניצחון ולמה שעוד מצפה לשחקניו.

איפה תפסנו אתכם?

”כמה דקות לפני הכניסה לשדה תעופה”.

קודם כל מברוק על הניצחון, יופי של הישג, בלי שחקנים ובלי מגרש ביתי, יפה מאוד. מתי ההגרלה לשלב הבא?

”ההגרלה מחר בצהריים”.

זה משחק אחד בשלב הבא?

”משחק אחד שאנחנו נארח אותו, כנראה בהונגריה אלא אם כן יעשו הפתעה ויחזירו לארץ”.

שחקני הנוער של מכבי חיפה חוגגים (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

תשכח מזה.

”כן כנראה, זה אמור להיות ביתי, 90 דקות ופנדלים בהתמודדות על שמינית הגמר”.

מי היריבות?

”רק קבוצות גדולות, ברצלונה, אתלטיקו מדריד, מנ’צסטר סיטי, פאריס סן ז’רמן וליברפול, אבל לשם אנחנו שואפים, לקבוצות הכי טובות. ברצלונה ומעלה. אנחנו רוצים שהשחקנים יחוו את הרמות הגבוהות”.

דניאל דרזי, היריבות מהרמות הגבוהות ביותר (IMAGO)

אתה תדיח את ברצלונה ואז תקבל הצעה, יש גם את אוריין גורן שם. איך היה מסביב אתמול? כל האבטחה וכו’? כי אמרו שאתם זוכים לאבטחה צמודה.

”קודם כל הרגשנו מאוד בטוחים, היינו במלון טוב מאוד בערך 10 דקות או רבע שעה מהאצטדיון, הייתה אבטחה והיו שוטרים, אבל הם הצליחו לנטרל את כל הרעשים מסביב ובתוך האצטדיון עצמו היה שקט ורגוע ונתנו לנו להתמקד במשחק, לא התייחסנו לזה”.

הייתה אבטחה יוצאת דופן? אביזרים וכו’?

”כן, הרבה שוטרים עם ליווי לאוטובוס, אבטחה סביב המלון של שוטרים, חמושים וגם סיירים שליוו אותנו לכל מקום, אם זה מחוץ לאצטדיון או בפנים או למלון. נתנו לנו מעטפת שלא גרמה לנו לרגע מאוימים או מפוחדים”.

יש לך כמה שחקנים ששיחקו כבר בבוגרת ושיחקו אתמול בנוער, לאן החבר’ה האלה שאתה מוביל יכולים להגיע בעתיד? לפי מה שאתה רואה, לפי החומר באימונים.

”המטרה העיקרית והסיפוק הכי גדול זה להעלות אותם מהנוער לבוגרים, לשרת את הבוגרים ואין כיף גדול מלראות את ינון (פיינגזיכט, ג.ל) השנה משתלב אחרי שעבדנו איתנו, דרזי שמקווה שיעשה את זה בהמשך, גם שנה שעברה היו שחקני נוער שהשתלבו בהמשך בבוגרת, זו המטרה העיקרית שלנו, וגם של הנוער ומחלקת הנוער בכלל. גם מהקבוצה הזאת יש שחקנים שמתבלטים בכל דור ודור, יעשו את הצעד קדימה לקבוצה הבוגרת, בתקווה, ובמידה שלא אז יש את הפרויקט בכפר סבא שאנחנו ממשיכים להשביח את השחקנים ולתת להם אופק וחזון מקצועי כדי שיגיעו בשלים יותר לבוגרת”.

דניאל דרזי וינון פיינגזיכט, הסיפוק הכי גדול (שחר גרוס)

עכשיו מכבי חיפה יכולה לספור בעצם את שחקני הנוער כי יש חומר טוב, הגיע הזמן לשלב אותם ולא לחפש שחקנים במקומות אחרים. אתם משקיעים הרבה, יעקב שחר שם לא מעט כספים והגיע הזמן שחיפה תמשיך במגמה שהיא החלה בזמן האחרון.

”העתיד הוא טוב וזה החזון של איציק עובדיה וליאור רפאלוב, גם בכר משתף פעולה באופן מדהים עם הצוות, יש את הפרויקט של כפר סבא שממשיך לטפח את השחקנים, גם שנה שעברה השתלבו שחקנים בבוגרת, איאד חלאילי, איתי יהוד ועוד שחקנים, וגם השנה הגאווה הכי גדולה זה לראות שחקן שגדל בנוער משחק ומקבל את החולצה של הבוגרת. זה סיפוק של כולם פה בהנהלה ושלי אישית גם, וגם בנוער של עכשיו, כמו בכל דור, יש שחקנים שדופקים בדלת ואני מקווה שיקבלו את ההזדמנות, וכשיקבלו אנחנו נשמח כי כולנו רוצים את זה לדעתי. בכל דור יש את השחקנים האלו שאמורים לעשות את קפיצת המדרגה הזאת”.

אתה שנה תשיעית מאמן את קבוצת הנוער, עשית הצלחות, מה החלום הכי גדול שלך?

”לעשות את מה שאני עושה, אני חי את החלום כמו שאומרים. אני נולדתי וגדלתי במכבי חיפה, מגיל 0, נולדתי ליד קריית אליעזר, מהרגע שאני זוכר את עצמי. אני בוגר מחלקת הנוער, שיחקתי בבוגרים וגם אימנתי בכל השנתונים פה”.

החלטת שאתה לא רוצה להיות מאמן בוגרים?

”כל עוד אני יכול לעשות את מה שאני עושה היום, זה הכי מספק ומאתגר”.

איתי מרדכי, "מה שאני עושה היום הכי מספיק ומאתר" (שחר גרוס)

שמו אותך פלסטר בבוגרים והלכת החוצה, לא הלך לך כל כך, אתה פורח בנוער, אז הכי טוב להתרכז בנוער? זה מה שאמרת?

”אתה אף פעם לא יודע לאן הכדורגל יוביל אותך, אבל אם ניתנת לי האופציה בעתיד זה מה שאני רוצה לעשות וזה מה שאני אוהב ומסופק, אני נמצא איפה שהכי כיף לי וטוב לי, אני מתרגש כל יום כשאני נכנס לקצף, אז כל עוד יש את ההתרגשות אני רוצה להמשיך”.

יש מאמנים שלא חושבים ישר ללכת לבוגרים, הבנת את הסיטואציה בעצם.

”הייתי והבנתי, הסיפוק הכי גדול זה לראות אחד כמו ינון, שאני מכיר אותו כמה שנים, והוא עובד ופתאום אני רואה אותו מול מ.ס אשדוד משחק כמו שהוא משחק, זה כמו הילד שלי, כאילו ראיתי את הילד ואין סיפוק, זה יותר מכסף ותהילה”.

מה מיוחד בו?

”יכולות אתלטיות ברמה אירופית, אנחנו עושים מבדקים ביכולת גופניות כל שנה, והוא בין השלישייה של כל הזמנים מבחינת יכולות גופניות. מעבר לכך, הוא אינטילגנט, רוצה להתפתח, החיסרון היחיד זה אולי ההתבגרות שלו, שהוא עשה קפיצת מדרגה בהיבט הזה. כשפעם קודמת ראיינתם אותי אמרתי שהוא בשל לבוגרים וכולם רואים, הוא במקום הנכון ובכר זיהה ולקח אותו, הוא החזיר בגדול לדעתי ואני מקווה שזה יימשך”.

באיזו שעה ההגרלה?

”15:30”.