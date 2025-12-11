"סולומון צריך לחזור לאנגליה, גם חלאילי מתאים"

אחרי הצמד הנהדר בניצחון 2:4 של אייאקס על קרבאח בליגת האלופות, אוסקר גלוך נבחר לאיש המשחק וגם לנבחרת המחזור במפעל. מי שמכיר מקרוב את היהלום הצעיר הוא גיא לוזון שאימן אותו והתראיין לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על גלוך ואיך ייראה עתידו וכן עתידם של ענאן חלאילי ומנור סולומון.

מה עם אוסקר גלוך, בוא נדבר עליו על הצמד שהוא כובש, איך אתה רואה את זה?

”אני שמח אישית בשבילו שהוא מתחיל לתת את הגולים ולתקוע יתד בקבוצה גדולה ומבינים את ההשפעה שלו, לא קל לבטא את היכולת שלך עם קבוצה עם שחקנים מוכשרים, שמח בשבילו וגם בשביל חלאילי, שהם שחקנים שנתון 2004, חבר’ה שהיו איתי באליפות אירופה, שחקנים שמובילים את הבוגרת. יש להם עדיין גיל לצעירה והם כובשים שערים במחזור של ליגת האלופות, משמח מאוד”.

אני לא חושב שהיה דבר כזה ששני ישראלים כובשים צמד יום אחרי יום, כמה זה מראה על ההתקדמות של הכדורגל הישראלי?

”כל שחקן ישראלי שמשחק בחו”ל ונמצא במפעל המדהים הזה, זה מקדם את השחקן באופן אישי, כשהוא בא לנבחרת אז הוא בא עם יותר ניסיון ומשתפר ממשחק למשחק, השאיפה זה שיהיו יותר שחקנים שישחקו באלופות והנבחרת תשתפר”.

גלוך וחלאילי (IMAGO)

לאן הוא יכול להגיע?

”אני חושב שגלוך ואביו מנהלים את הקריירה שלו יוצא מן הכלל, התחיל בזלצבורג שזאת קבוצת פיתוח מדהימה באירופה, עבדו איתו על פיזיות והקצב והלחץ, משם עבר לאייאקס, קבוצה שתפורה למימדיו, הוא צריך קבוצה דומיננטית שאוהבת להיות עם הכדור, שתתעסק יותר בהתקפה ופחות בהגנה. הבחירות שלו נהדרות”.

וחלאילי, איך אתה רואה את ההצלחה שלו?

”מבחינה פיזית הוא תמיד היה ברמה אירופאית, אני רואה אותו כמה שראיתי אותו בנבחרת, שחקן כנף לכל הדבר, הוא יכול להגיע לליגות הבכירות באירופה, גרמניה ואנגליה, יש לו את הפיזיות הדרושה והנחוצה לרמות האלו”.

ענאן חלאילי (IMAGO)

כשאתה מסתכל על הדור הבא, יש עוד שחקנים שיכולים להגיע לדעתך לבמות האלו ולהגיע רחוק? או שהם שניים יוצאים מן הכלל?

”תאי עבד אני חושב שהתחנה הבאה שלו תהיה כזאת שתחמיא לו, הוא יוכל להתקדם לרמות הגבוהות, יש עוד צעירים”.

אתה אומר שתאי עבד הבחירה שלו בינואר תהיה קריטית.

”לכל שחקן ומאמן התחנה הבאה היא קריטית, בכדורגל וספורט מה שחשוב זה ההצלחה עכשיו ולא משנה מה היה בעבר, אז לשחקנים יצירתיים כאלה חשוב קבוצה שתחמיא להם. כשיש קבוצה כזאת ושחקנים שמשלימים אותך מבחינת תכונות, היכולת שלך עולה ואתה מצליח להביא את עצמך לידי ביטוי. הבחירה של ענאן הייתה נהדרת וגם של אוסקר, ואני חושב שתאי עבד צריך בחירה בהולנד או ספרדית, ליגות שיחמיאו לו”.

אתה מכיר גם את מנור סולומון, הוא צריך לחזור לאנגליה?

”מנור היה פנטסטי באנגליה, בלידס, ובדקות שהוא שיחק באנגליה הוא הביא תוצרת ויש לו כוח פיזי וגם כישרון, זה שילוב. אנגליה מחמיאה לו ואם אני הייתי הסוכן שלו הייתי עושה הכל שיחזור לשם”.

מנור סולומון (IMAGO)

שומעים שיש אפשרויות שיחזור לקבוצות אנגליות.

”אין כמו אנגליה”.

אתה מתגעגע לשם?

”אין אחד שהיה באנגליה ולא מתגעגע, לא משנה איש צוות או שחקן”.

מזג האוויר מזכיר קצת את אנגליה.

”מזג האוויר הוא מביך, ביחס למה שקורה זה הזוי ומה יגידו הגרמנים או האנגלים שיש שם חורף של כמה חודשים?”

סוף סוף מתעסקים במזג האוויר ולא מלחמה, זה טוב.

”הכי חשוב, שיתעסקו בזה וזה הצרות שיהיו לנו”.

למה אתה הכי מתגעגע באנגליה?

”לכדורגל, לקצב, אין כדורגל כמו באנגליה, צ’מפיונשיפ, ליכולת, לאיכות, אווירה”.

בחזון שלך ובחלומות, אתה רואה את עצמך מגיע לשם שוב?

”כרגע לא קשור אליי, בשנים הקרובות אני לא רואה מאמן ישראלי, לא משנה כמה הוא מוכשר, שמגיע לאנגליה, כי צריך להבין שמאמנים גרמנים, ספרדים, איטלקים ופורטוגזים חולמים להגיע לאנגליה, גם לליגה השנייה. להגיע לאנגליה זה על גבול הבלתי אפשרי, ובאירופה שלצערנו הופכת ליותר ויותר אנטישמית בהרבה מדינות, יהיה קשה למאמנים ישראלים להתקרב לשם”.