בצל הביקורת על סלאח: הולאנד "מפחד" מקראגר

אחרי שסיפק את השער שהכריע את ריאל מדריד ב-1:2 של מנצ’סטר סיטי בליגת האלופות, ארלינג הולאנד לא רק דיבר על המשחק, הוא גם ניצל את הרגע כדי לצחוק על אחד המבקרים הקולניים ביותר בכדורגל האנגלי: ג’יימי קראגר.

קראגר, שחקן העבר של ליברפול, עורר סערה באנגליה בתחילת השבוע לאחר נאום תקיף במיוחד נגד מוחמד סלאח, כשהאשים אותו ש"ניסה לגרום לנזק מקסימלי" למועדון בעקבות התבטאויותיו בתקשורת. ההתקפה בת שמונה הדקות הפכה לשיחת היום באנגליה, והולאנד לא פספס הזדמנות להתייחס אליה.

מיד בתחילת הראיון עם CBS, כשמיקה ריצ’רדס ותיירי הנרי ישבו באולפן, הולאנד פתח בפצצה: “אוי, אני כבר מתחיל להיות לחוץ כשאני רואה את ג’יימי קראגר…” הפאנל כולו התפוצץ מצחוק, וקראגר השיב בחיוך: “אין לך סיבה להילחץ”.

ארלינג הולאנד עקץ את ג'יימי קראגר

הולאנד, שהיה חד ושווה נפש גם על כר הדשא, כבש בפנדל שסידר לסיטי יתרון משמעותי רגע לפני המחצית, אחרי שהוא עצמו הוכשל על ידי אנטוניו רודיגר. הקרב בין השניים נמשך לכל אורך המשחק, עד שהנורבגי נשאל בראיון: “מי קשה יותר, רוגיגר או קראגר?” והתגובה? “אני חושב שאני חייב להגיד רודיגר… כי קראגר בימים האלה קצת יותר משוחרר”.

האמירה העלתה שוב גל של צחוק באולפן, והפכה לקטע הוויראלי של הערב. בהמשך נשאל הולאנד על הופעתו בתוכנית The Overlap עם גארי נוויל, ועל האפשרות לשתף שם גם את קראגר ורוי קין: “אני חושב שאם קראגר ורוי קין יהיו שם… אולי אצטרך להביא את אבא שלי להגנה”, אמר בחיוך.

ארלינג הולאנד (צילום מסך)

לקראת סוף הראיון עוד התייחס לכושרו האדיר ולשאלה האם הוא מסוגל לשבור את כל שיאי ההבקעה באנגליה: “אני נהנה פה, משחק כדורגל טוב, מוקף בחברים טובים. קראו בין השורות, תבינו לבד. אבל אני נשאר צנוע, לוקח משחק אחרי משחק”. בינתיים, על המגרש או מול המיקרופון, הולאנד מוכיח שהוא לא רק מכונת שערים היסטורית, אלא גם אחד הכוכבים הכי מצחיקים וכריזמטיים בכדורגל העולמי.