מכבי ת"א
דקה 18
0 0
שופט: מריאן בארבו
שטוטגרט
הליגה האירופית 25-26
122-115ליון1
125-125מיטיולן2
123-85אסטון וילה3
113-85פרייבורג4
113-85בטיס5
115-95פרנצווארוש6
105-95בראגה7
104-75פורטו8
105-75גנק9
97-115סלטה ויגו10
96-105ליל11
94-85שטוטגרט12
92-65ויקטוריה פלזן13
97-95פנאתינייקוס14
95-75רומא15
85-95נוטינגהאם פורסט16
87-105פאוק סלוניקי17
84-75בולוניה18
83-65בראן19
85-55פנרבחצ'ה20
78-75סלטיק21
75-45הכוכב האדום22
710-75דינמו זאגרב23
67-75פ.צ. באזל24
611-85לודוגורץ25
612-75יאנג בויז26
69-45גו אהד איגלס27
47-45שטורם גראץ28
310-55רד בול זלצבורג29
39-45פיינורד30
38-35סטיאווה בוקרשט31
17-25אוטרכט32
19-25גלאזגו ריינג'רס33
110-25מאלמו34
114-15מכבי ת"א35
012-45ניס36
ארבעה ימים אחרי ההפסד להפועל באר שבע, הירידה למקום השלישי בליגת העל ובצל המשבר עם הקהל, מכבי תל אביב חוזרת לשחק בליגה האירופית, כאשר היא מתארחת בשעה זו אצל שטוטגרט הגרמנית במסגרת המחזור השישי של המפעל. הצהובים מנסים להשיג ניצחון ראשון בקמפיין לאחר הפסדים לדינמו זאגרב, מיטיולן, אסטון וילה, ליון ותיקו עם פאוק סלוניקי.

למעשה, הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ ניצחה רק פעם אחת בששת המשחקים האחרונים שלה, שכללו תבוסות כואבות (6:2 לבית”ר ירושלים ו-6:0 לליון), כשכזכור הקהל הצהוב ראה זאת בעין לא טובה בלשון המעטה ו”דרש” את פיטוריו של המאמן, במה שכלל זריקת פצצות תאורה של האוהדים כלפי ביתו של הסרבי.

אולם לבסוף המאמן נשאר וניצח 1:2 את הפועל חיפה ולאחר מכן כאמור הפסיד 1:0 להפועל ב”ש. כעת, בזמן שאוהדים רבים מוחים על התנהלות המועדון ומחרימים את משחקי הליגה, חלקם הגיעו לגרמניה במטרה לראות ניצחון בכורה במפעל רגע לפני פתיחת הסיבוב השני בליגה המקומית.

המארחת מהמקום השישי בבונדסליגה באה למשחק לאחר שהובסה 5:0 במשחק הליגה האחרון מול באיירן מינכן ולפני כן העפילה לשלב רבע גמר הגביע הגרמני כשניצחה 0:2 את בוכום. בזירה האירופית החבורה של סבסטיאן הנס ממוקמת במקום ה-12 עם תשע נקודות.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מריאן בארבו הוציא את ההתמודדות לדרך! מכבי תל אביב תצליח להפתיע ולהשיג ניצחון ראשון בזירה האירופית או ששטוטגרט תשמור על יתרון הביתיות ותקח שלוש נקודות?
אוהדי מכבי תל אביב הגיעו לתמוך בקבוצה מול שטוטגרט (IMAGO)אוהדי מכבי תל אביב הגיעו לתמוך בקבוצה מול שטוטגרט (IMAGO)
