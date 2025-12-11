משה שפירא מונה למאמן הנוער של רמת השרון

זה היה מהיר: בחודש מאי האחרון הודיע מאמן הכדורגל, משה שפירא, על פרישה מאימון, לאחר שאימן פרקי זמן קצרים בקבוצות הבוגרים של מכבי עמישב פ"ת ומכבי יבנה. במהלך פגרת השזרוע הוא שב לתחום האימון כמאמנה של קבוצת נערים ב' של הפועל ר"ג, נועלת טבלת ליגת העל, שאותה הוביל בתחילת השבוע לניצחון ראשון העונה - 0:1 על הפועל רמת השרון.

אמש (רביעי) ביצע שפירא, ששיחק בעבר כקשר אחורי במכבי נתניה והפועל ר"ג, מעבר חד לשורותיה של קבוצת הנוער של הפועל רמת השרון, שנפרדה ביום שלישי האחרון מהמאמן עמרי שחם, לאחר שנחלה הפסד 4:2 במשחק הביתי מול קבוצת הצמרת של הפועל פ"ת.

שחם, שמסיים תקופה ממושכת כמאמן בליגת העל לנוער, לאחר שלוש עונות רצופות בהפועל ראשל"צ ולאחר ששימש בעונה שעברה כמאמנה של הפועל ת"א, משה שפירא שב לליגת העל לנוער אחרי שתי עונות, זאת לאחר שאימן תקופה קצרה את קבוצת הנוער של בני יהודה ת"א, זמן קצר לאחר שהוביל את קבוצת שנתון 2005 לזכייה בגביע המדינה של נערים א'.

משה שפירא (יונתן גינזבורג)

משה שפירא הגיב על המינוי, ואף החמיא לקודמו בתפקיד: "קיבלתי מרמת השרון הצעה שאי אפשר לסרב לה. דיברתי עם הנהלת ר"ג - וקיבלתי ממנה את ברכת הדרך. מדובר בהבדלים משמעותיים מאוד מבחינה כספית ומבחינת השנתונים. מודה ומאחל להפועל ר"ג בהצלחה. בגדול, קיבלתי קבוצה עם פוטנציאל גבוה, עמרי שחם השאיר קבוצה מצוינת ברמת כושר טובה, עם סגל מעולה. אנחנו צריכים לעשות הכל להביא את היכולות למקסימום ביצוע במטרה לשפר את מצב הקבוצה".

קבוצת הנוער של הפועל רמת השרון מדורגת במקום הלפני אחרון בטבלה, שבשל החרגתה של קרית שמונה מירידת ליגה, יוביל בתום העונה הסדירה למשחק מבחן על הישארות בליגת העל. רמת השרון מקדימה בשש נקודות את נועלת הטבלה, הפועל עכו, והיא רחוקה מרחק של נקודה אחת מהפועל ראשל"צ, המצויה במקום המוביל להישארות בליגה. בשבת הקרובה מצפה לקבוצה של שפירא קרב תחתית ומשחק דרבי אזורי מול מכבי הרצליה, העולה החדשה, שמקדימה אותה בארבע נקודות.