יום חמישי, 11.12.2025 שעה 22:41
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
155-136מיטיולן1
144-116בטיס2
146-116פרנצווארוש3
135-106בראגה4
122-115ליון5
125-126שטוטגרט6
123-85אסטון וילה7
116-116נוטינגהאם פורסט8
113-85פרייבורג9
104-75פורטו10
106-76גנק11
105-56הכוכב האדום12
97-115סלטה ויגו13
92-65ויקטוריה פלזן14
910-136פאוק סלוניקי15
97-106ליל16
97-95פנאתינייקוס17
95-75רומא18
912-86יאנג בויז19
84-75בולוניה20
83-65בראן21
85-55פנרבחצ'ה22
78-75סלטיק23
714-116לודוגורץ24
713-86דינמו זאגרב25
67-75פ.צ. באזל26
69-45גו אהד איגלס27
48-46שטורם גראץ28
310-55רד בול זלצבורג29
39-45פיינורד30
38-35סטיאווה בוקרשט31
19-36אוטרכט32
111-36גלאזגו ריינג'רס33
110-25מאלמו34
118-26מכבי ת"א35
013-46ניס36

דקה 41: סלטיק - רומא 2:0

ליגה אירופית, מחזור 6: האיטלקים עלו ליתרון מוקדם בפתיחה, משער עצמי של סקאלס בדקה ה-6, שנגח לשערו הוא. כעת: באזל - וילה 1:0, ליון - איגלס 1:2

|
פאולו דיבאלה (IMAGO)
פאולו דיבאלה (IMAGO)

המחזור השישי של הליגה האירופית ננעל בשעה זו, כשסלטיק מארחת את רומא, אסטון וילה מתארחת אצל באזל, ליון פוגשת את גו אהד איגלס, סלטה ויגו ובולוניה משחקות זו מול זו, פורטו מארחת את מאלמו, סטיאווה בוקרשט פוגשת את פיינורד, ר.ב זלצבורג מתארחת אצל פרייבורג, פנאיתינייקוס פוגשת את ויקטוריה פלזן ובראן משחקת נגד פנרבחצ’ה.

סלטיק – רומא 1:0

הקבוצה של ג'יאן פיירו גספריני כבר הייתה בפסגת הליגה האיטלקית, אבל אז הגיעו הפסדים 1:0 לנאפולי וקליארי שהצניחו אותה עד למקום הרביעי, בליגה האירופית היא עם שני ניצחונות ברציפות על ריינג’רס ומיטיולן. מנגד, המארחת הפסידה בתחילת השבוע בקרב על המקום הראשון בליגה הסקוטית להארטס 2:1.

דקה 6, שער! רומא עלתה ל-0:1: כדור קרן שהוגבה לרחבה הגיע לראשו של ליאם סקאלס, האחרון נגח לשערו הוא והבקיע שער עצמי. 

באזל – אסטון וילה 1:0

החבורה של אונאי אמרי מגיעה למשחק לאחר שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כולל אחד מרשים במיוחד בשבת האחרונה על ארסנל, היא ניצבת במקום השלישי בליגה האנגלית, בליגה האירופית מלבד ההפסד לגו אהד איגלס היא מושלמת. מנגד, השווייצרים, נמצאים על הסף בין המקום בפלייאוף לבין הדחה וצריכים להשיג נקודות כדי לתקוע יתד בשלב הבא.

דקה 12, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: אוואן גואסנד בעט בצורה אקרובטית בסיבוב אל הפינה ולרשת.

ליון – גו אהד איגלס 0:1

הצרפתים עם מאזן של ארבע ניצחונות והפסד אחד בלבד במפעל השני בחשיבותו ביבשת, רוצה להתאושש מההפסד המפתיע ללוריין בליגה המקומית מתחילת השבוע. מן העבר השני, ההולנדים מגיעים אחרי 4 משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות, וקרובים מאוד לאזור המוביל לפלייאוף.

דקה 3, שער! ליון עלתה ל-0:1: התקפה יפה של הצרפתים הסתיימה בכדור רוחב טוב, אותו אפונסו מוריירה דייק לרשת. 

שחקני ליון חוגגים (IMAGO)שחקני ליון חוגגים (IMAGO)

דקה 6, שער! גו אהד איגלס איזנה ל-1:1: טעות בהגנת ליון השאירה את מילאן סמית׳ במצב נוחף האחרון לא התבלבל ודייק פנימה.

דקה 11, שער! ליון עלתה ל-1:2: מה קורה פה? תרגיל יפה בקרן הסתיים בבעיטה למסגרת, השוער הדף ישר לרגליו של פאבל שולץ, שבעט מקרוב פנימה.

שחקני ליון חוגגים (IMAGO)שחקני ליון חוגגים (IMAGO)

סלטה ויגו – בולוניה 0:1

המארחת מגיעה למשחק אחרי הניצחון הענק בברנבאו ביום ראשון עם 0:2 על ריאל מדריד, כאשר באירופה היא עם שלושה ניצחונות ורוצה להמשיך לקרוא תיגר על הצמרת. האיטלקים מנגד, עם הפסד אחד בלבד מ-15 המשחקים האחרונים בכל המסגרות.

דקה 17, שער! סלטה ויגו עלתה ל-0:1: מהלך יפה של סוודברג הסתיים ברוחב שלו לבריאן סראגוסה, האחרון בעט בנגיעה לרשת.

תוצאות נוספות:

פורטו – מאלמו 0:0
סטיאווה בוקרשט – פיינורד 0:0
פרייבורג – ר.ב זלצבורג 0:0
פנאתינייקוס – ויקטוריה פלזן 0:0
בראן – פנרבחצ’ה 1:0

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטים כדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */