דקה 41: סלטיק - רומא 2:0

המחזור השישי של הליגה האירופית ננעל בשעה זו, כשסלטיק מארחת את רומא, אסטון וילה מתארחת אצל באזל, ליון פוגשת את גו אהד איגלס, סלטה ויגו ובולוניה משחקות זו מול זו, פורטו מארחת את מאלמו, סטיאווה בוקרשט פוגשת את פיינורד, ר.ב זלצבורג מתארחת אצל פרייבורג, פנאיתינייקוס פוגשת את ויקטוריה פלזן ובראן משחקת נגד פנרבחצ’ה.

סלטיק – רומא 1:0

הקבוצה של ג'יאן פיירו גספריני כבר הייתה בפסגת הליגה האיטלקית, אבל אז הגיעו הפסדים 1:0 לנאפולי וקליארי שהצניחו אותה עד למקום הרביעי, בליגה האירופית היא עם שני ניצחונות ברציפות על ריינג’רס ומיטיולן. מנגד, המארחת הפסידה בתחילת השבוע בקרב על המקום הראשון בליגה הסקוטית להארטס 2:1.

דקה 6, שער! רומא עלתה ל-0:1: כדור קרן שהוגבה לרחבה הגיע לראשו של ליאם סקאלס, האחרון נגח לשערו הוא והבקיע שער עצמי.

באזל – אסטון וילה 1:0

החבורה של אונאי אמרי מגיעה למשחק לאחר שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כולל אחד מרשים במיוחד בשבת האחרונה על ארסנל, היא ניצבת במקום השלישי בליגה האנגלית, בליגה האירופית מלבד ההפסד לגו אהד איגלס היא מושלמת. מנגד, השווייצרים, נמצאים על הסף בין המקום בפלייאוף לבין הדחה וצריכים להשיג נקודות כדי לתקוע יתד בשלב הבא.

דקה 12, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: אוואן גואסנד בעט בצורה אקרובטית בסיבוב אל הפינה ולרשת.

ליון – גו אהד איגלס 0:1

הצרפתים עם מאזן של ארבע ניצחונות והפסד אחד בלבד במפעל השני בחשיבותו ביבשת, רוצה להתאושש מההפסד המפתיע ללוריין בליגה המקומית מתחילת השבוע. מן העבר השני, ההולנדים מגיעים אחרי 4 משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות, וקרובים מאוד לאזור המוביל לפלייאוף.

דקה 3, שער! ליון עלתה ל-0:1: התקפה יפה של הצרפתים הסתיימה בכדור רוחב טוב, אותו אפונסו מוריירה דייק לרשת.

שחקני ליון חוגגים (IMAGO)

דקה 6, שער! גו אהד איגלס איזנה ל-1:1: טעות בהגנת ליון השאירה את מילאן סמית׳ במצב נוחף האחרון לא התבלבל ודייק פנימה.

דקה 11, שער! ליון עלתה ל-1:2: מה קורה פה? תרגיל יפה בקרן הסתיים בבעיטה למסגרת, השוער הדף ישר לרגליו של פאבל שולץ, שבעט מקרוב פנימה.

שחקני ליון חוגגים (IMAGO)

סלטה ויגו – בולוניה 0:1

המארחת מגיעה למשחק אחרי הניצחון הענק בברנבאו ביום ראשון עם 0:2 על ריאל מדריד, כאשר באירופה היא עם שלושה ניצחונות ורוצה להמשיך לקרוא תיגר על הצמרת. האיטלקים מנגד, עם הפסד אחד בלבד מ-15 המשחקים האחרונים בכל המסגרות.

דקה 17, שער! סלטה ויגו עלתה ל-0:1: מהלך יפה של סוודברג הסתיים ברוחב שלו לבריאן סראגוסה, האחרון בעט בנגיעה לרשת.

תוצאות נוספות:

פורטו – מאלמו 0:0

סטיאווה בוקרשט – פיינורד 0:0

פרייבורג – ר.ב זלצבורג 0:0

פנאתינייקוס – ויקטוריה פלזן 0:0

בראן – פנרבחצ’ה 1:0