אדירים: גלוך וחלאילי בהרכב המחזור בצ'מפיונס

זה לא קורה כל יום, ובטח שלא בשבוע אחד: אוסקר גלוך מאייאקס וענאן חלאילי מאוניון סן ז'ילואז זכו לכבוד יוצא דופן כשהופיעו יחד בהרכב המחזור של ליגת האלופות, אחרי ששניהם כבשו צמדים מרהיבים והפכו לשחקנים הבולטים במחזור האירופי האחרון.

גלוך, שסיפק את אחת ההופעות הגדולות שלו מאז עבר לאייאקס ומועמד גם לתואר מצטיין המחזור, הוביל את קבוצתו לניצחון חשוב כשהראה קור רוח, יצירתיות ובעיקר יכולת סיום משובחת. הצמד שלו סידר לאייאקס נקודות יקרות במאבק על הטופ 24, והתקשורת ההולנדית כבר הגדירה אותו כ"פנים החדשות של התקפת אייאקס".

חלאילי, מצידו, המשיך את הפריצה הגדולה שלו בבלגיה. חלוצה הישראלי של אוניון סן ז'ילואז היה בלתי ניתן לעצירה, ובשתי ההברקות שלו הכריע משחק קשה מול יריבה איכותית. יכולת הלחץ, הסיום הקר והביטחון העצמי הפכו אותו לאחד מסיפורי ההצלחה של המחזור.

חלאילי מדרבן את אוהדי סן ז'ילואז (IMAGO)

שני הישראלים נכנסו להרכב המחזור לצד שמות כבדים במיוחד בכדורגל האירופי, ז'ול קונדה מברצלונה, צ'ארלס דה קטלרה, סרז' גנאברי, מייסון גרינווד ואלחנדרו גרימלדו. עבור גלוך וחלאילי, מדובר בחותמת בינלאומית משמעותית נוספת על העונה הנהדרת שהם מציגים.

זהו רגע מרגש לכדורגל הישראלי: שני שחקנים צעירים, משתי ליגות שונות, שמצליחים להתבלט על הבמה הגדולה ביותר באירופה, ולהיבחר להרכב אחד עם כוכבים מהשורה הראשונה. אם מישהו עדיין חיפש הוכחה לכך שהדור החדש של הכדורגלנים הישראלים פורץ גבולות, השבוע הזה סיפק אותה בגדול.