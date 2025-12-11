יום חמישי, 11.12.2025 שעה 13:49
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-6 6נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

אדירים: גלוך וחלאילי בהרכב המחזור בצ'מפיונס

בשיאם: הישג נפלא לישראלים, שכבשו צמדים באייאקס וסן ז'ילואז, קיבלו ציונים גבוהים ונכנסו ל-11 של השבוע באופ"א לצד שחקנים כמו קונדה וגרינווד

|
גלוך וחלאילי (IMAGO)
גלוך וחלאילי (IMAGO)

זה לא קורה כל יום, ובטח שלא בשבוע אחד: אוסקר גלוך מאייאקס וענאן חלאילי מאוניון סן ז'ילואז זכו לכבוד יוצא דופן כשהופיעו יחד בהרכב המחזור של ליגת האלופות, אחרי ששניהם כבשו צמדים מרהיבים והפכו לשחקנים הבולטים במחזור האירופי האחרון.

גלוך, שסיפק את אחת ההופעות הגדולות שלו מאז עבר לאייאקס ומועמד גם לתואר מצטיין המחזור, הוביל את קבוצתו לניצחון חשוב כשהראה קור רוח, יצירתיות ובעיקר יכולת סיום משובחת. הצמד שלו סידר לאייאקס נקודות יקרות במאבק על הטופ 24, והתקשורת ההולנדית כבר הגדירה אותו כ"פנים החדשות של התקפת אייאקס".

חלאילי, מצידו, המשיך את הפריצה הגדולה שלו בבלגיה. חלוצה הישראלי של אוניון סן ז'ילואז היה בלתי ניתן לעצירה, ובשתי ההברקות שלו הכריע משחק קשה מול יריבה איכותית. יכולת הלחץ, הסיום הקר והביטחון העצמי הפכו אותו לאחד מסיפורי ההצלחה של המחזור.

חלאילי מדרבן את אוהדי סן זחלאילי מדרבן את אוהדי סן ז'ילואז (IMAGO)

שני הישראלים נכנסו להרכב המחזור לצד שמות כבדים במיוחד בכדורגל האירופי, ז'ול קונדה מברצלונה, צ'ארלס דה קטלרה, סרז' גנאברי, מייסון גרינווד ואלחנדרו גרימלדו. עבור גלוך וחלאילי, מדובר בחותמת בינלאומית משמעותית נוספת על העונה הנהדרת שהם מציגים.

זהו רגע מרגש לכדורגל הישראלי: שני שחקנים צעירים, משתי ליגות שונות, שמצליחים להתבלט על הבמה הגדולה ביותר באירופה, ולהיבחר להרכב אחד עם כוכבים מהשורה הראשונה. אם מישהו עדיין חיפש הוכחה לכך שהדור החדש של הכדורגלנים הישראלים פורץ גבולות, השבוע הזה סיפק אותה בגדול.

