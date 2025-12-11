דקה 17: פרנצווארוש - ריינג'רס 0:0

מלבד מכבי תל אביב, הליגה האירופית ממשיכה בשעה זו עם עוד שמונה משחקים מסקרנים. פרנצווארוש של גבי קניקובסקי מארחת את ריינג’רס, בטיס מתארחת אצל דינמו זאגרב, הכוכב האדום פוגשת את שטורם גראץ, ניס מארחת את בראגה, נוטינגהאם מתארחת אצל אוטרכט, ליל פוגשת את יאנג בויז, לודוגורץ מול פאוק סולינקי ומיוטילן מארחת את גנק.

פרנצווארוש – ריינג’רס 0:0

משחק קצוות. ההונגרים נמצאים במרומי הטבלה בבמקום השישי וסופרים כבר שלושה ניצחונות רצופים בזירה המקומית, כאשר במחזור הקודם סיימו ב-1:1 עם פנרבחצ’ה. כעת, גבי קניקובסקי וחבריו רוצים לחזור לנצח כשמנגד ניצבים הסקוטים שבמקום ה-33 עם נקודה אחת בלבד, ומקווים להשיג ניצחון בכורה העונה במפעל.

דינמו זאגרב – בטיס 0:0

משחק קצוות נוסף. הקרואטים נמצאים במקום ה-23, אך הם עם שבע נקודות והכל עוד יכול להתהפך, כאשר הם רוצים לחזור למסלול הניצחונות במפעל אחרי ה-4:0 המאכזב מול ליל. מנגד, הספרדים מגיעים אחרי 5:3 כואב מול ברצלונה בליגה המקומית, אך באירופה הם מקום חמישי ועם 11 נקודות וכעת הספרדים רוצים ניצחון שעשוי להקפיץ אותם בסיטואציה מסוימת למקום הראשון.

שטורם גראץ – הכוכב האדום 0:0

לעומת המשחקים שלמעלה, פה מדובר על משחק בין קבוצות שצמודות יותר אחת לשנייה בטבלה. האוסטרים במקום ה-28 עם ארבע נקודות. בצד השני, הכוכב האדום במקום ה-22 ועם שבע נקודות, כשהם רוצים לחזור לנצח לאחר ההפסד 1:0 לוויבודינה בזירה המקומית.

מילסון ומרקו ארנאוטוביץ' מתחממים (IMAGO)

לודוגורץ – פאוק סלוניקי 0:0

הבולגרים מגיעים לאחר תיקו מאכזב בליגה מול סלביה סופיה, כשמחזור הקודם באירופה הם רשמו ניצחון ענק 2:3 על סלטה ויגו. עידן נחמיאס פתח בהרכב בזירה המקומית והוא בסגל הקבוצה גם להתמודדות הערב. היוונים נמצאים במומנטום חיובי שהגיע לשיאו עם ניצחון בדרבי מול אריס במשחק האחרון, כשבטבלת האירופית הם נמצאים במקום המוביל לפלייאוף עם 8 נקודות.

מיוטילן – גנק 0:0

משחק צמרת מסקרן במיוחד. הדנים המפתיעים נמצאים במקום השני עם 12 נקודות וחולמים לעלות אל הפסגה, כשהם סופרים ארבעה ניצחונות והפסד אחד בלבד, שהגיע במחזור הקודם עם 2:1 מול רומא. הבלגים בצד השני במקום התשיעי עם 10 נקודות ורוצים לקרוא תיגר על הטופ 3.

תוצאות נוספות

אוטרכט – נוטינגהאם פורסט 0:0

יאנג בויז – ליל 0:0

ניס – בראגה 0:0