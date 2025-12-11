יום חמישי, 11.12.2025 שעה 13:51
חור בכיס: 5,000 ש"ח קנס בגלל קריאות גזעניות

קבוצת נערים א' של בית"ר ע. קריית גת, שאירחה את מ.ס כפר קאסם, משחק בו הפסידה 3:0, נענשה ע"י ביה"ד המשמעתי בשל התפרעות אוהדים וקריאות פוגעניות

כדורגל אילוסטרציה (יונתן גינזבורג)
קבוצת נערים א' של בית"ר ע. קריית גת נענשה כהוגן, זאת לאחר שעלתה לדין בפני הדיין, עו"ד ישראל שמעוני. הסיבה? התפרעות אוהדים, פגיעה ע"י אוהדים וקריאות גזעניות ו/או פוגעניות מצד קהל המקומיים, בית"ר ע. קריית גת, כלפי האורחים, מ.ס כפר קאסם, במשחק שנערך במסגרת גביע המדינה לנערים א', משחק בו כפר קאסם רשמה 0:3 משלושער של הארון טאהא.

הדיין, עו"ד ישראל שמעוני מצא לנכון כי בית"ר ע. קריית גת אשמה בשלושת הסעיפים עליהם עלתה לדין: "התפרעות אוהדים", "פגיעה ע"י אוהדים" ו"קריאות גזעניות ו/או פוגעניות". העונש? קנס כספי בגובה של לא פחות מ-5,000 שקלים בפועל, לצד עונש על תנאי, הנוגע בהפחתת נקודה ממאזנה של בית"ר ע. קריית גת (בליגה), בכל הרשעה חוזרת בקריאות גזעניות.

דו"ח השופט, כפי שנכתב בידי רונן הלל: “דקה אחת לפני סיום המחצית הראשונה הפסקתי את המשחק למספר דקות לאחר שהקהל המקומי זרק בקבוקי ופחיות שתייה לעבר שחקני האורחת מכפר קאסם. פחית שתייה אף פגעה באחד השחקנים מכפר קאסם. לאחר שיחה עם מנהל האזור הוחלט להזמין ניידת משטרה.

“בדקות אלה שנרגעו הרוחות הצלחתי לסיים את המחצית הראשונה. במהלך ההפסקה שוטר מקומי באישור קצין תורן החליט להמשיך על קיום המשחק בנוכחות פקחים ושוטרים. בזמן המשחק הושמעו קללות גזעניות כנגד השחקים של כפר קאסם כגון ‘ערבי מסריח’ ‘שיישרף לכם הכפר’ וכדומה.

“בסוף המשחק, שחקני כפר קאסם היו צריכים ליווי משטרתי בחנייה בשביל להגיע לאוטובוס ובמזל זה לא הגיע לאלימות בין הקהל לשחקנים. שחקן של האורחת מכפר קאסם הורחק בכרטיס אדום ישיר בשל התנהגות לא הולמת בדקה ה-91. השחקן עשה אצבע משולשת לקהל המקומי בעודו מתקרב לקהל כדי להביא את הכדור שיצא החוצה”.

