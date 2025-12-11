יום חמישי, 11.12.2025 שעה 13:02
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"אנחנו צריכים לשפר את משחק ההגנה שלנו"

מאמן מכבי נתניה, יוסי אבוקסיס, אמר לקראת ב"ש בשבת: "חייבים פחות לספוג, אבל משלמים על כך בגלל שאנחנו התקפיים". שדה: "לא באים לשחק על תיקו"

|
יוסי אבוקסיס (רועי כפיר)
יוסי אבוקסיס (רועי כפיר)

אחרי הניצחון הדרמטי במחזור הקודם וכשהיא במקום הרביעי בטבלת ליגת העל, מכבי נתניה תחפש להמשיך ביכולת הטובה ביום שבת ב-19:30, כשתפתח את הסיבוב השני במשחק חוץ קשה מול הפועל באר שבע. בינתיים, מאמן הקבוצה, יוסי אבוקסיס, דיבר, כמו גם שחקן הקבוצה יובל שדה.

אבוקסיס אמר: “לאורך השנים יש יריבות בין שני המועדונים, שהתחילה לפני הרבה שנים, אנחנו יודעים שכל משחק צריך להביא את התוצאה ולא משנה נגד מי משחקים, זה משחק בין הקשים בליגה, אבל אנחנו בתקופה טובה ורוצים להמשיך. 

על המסקנות שהסיק מהמשחק הקודם: “פתחנו את המשחק טוב ואז לא הגבנו ליכולת של היריבה שהייתה טובה, עשינו המון טעויות בהגנה, צריך ללמוד על זה, אנחנו קבוצה אחרת מתחילת שנה, התחזקנו בכמה שחקנים ומקווה שנראה את זה על המגרש”.

שחקני מכבי נתניה שמחים (עמרי שטיין)שחקני מכבי נתניה שמחים (עמרי שטיין)

המאמן המשיך: “גם בטדי לא היינו פחות טובים מבית”ר, שהיא אחת הקבוצות הטובות בליגה, אנחנו איכותיים בהתקפה, צריך לשפר את משחק ההגנה שלנו, אנחנו עושים טעויות, אנחנו יכולים לבוא לעמוד הגנתי ושלא יתקפו אותנו, אבל אנחנו משחקים התקפי ואנחנו צריכים לעשות פחות טעויות כדי לספוג פחות שערים.

“אני לא מתייחס הרבה זמן למה שאומרים, גם שנה שעברה וגם השנה אנחנו כובשים המון שערים, צריך לשפר הרבה את משחק ההגנה שלנו, המשחקים שלנו מניבים הרבה שערים ואתם אוהבים את זה, אני פחות אוהב שזה מגיע בדקה ה-90, גם כשהפסדנו בטדי וגם תיקו מול אשדוד היינו לא פחות טובים מהניצחון, אנחנו יכולנו לכבוש עוד שישה שערים מול הפועל חיפה ועכשיו מגיעים למגרש קשה ונקווה להוציא תוצאה טובה”.

על הסיבוב השני והמטרה: “מבחינת נקודות עשינו משהו יפה למרות הפתיחה הפחות טובה, צריכים להיות טובים יותר במשחק ההגנה, צריך לשפר כי לא תמיד אפשר להבקיע 3-4 שערים וזה קרה שכן כבשנו הרבה, אבל לא תמיד זה יקרה וצריך להביא ניצחונות בדרך אחרת עם פחות ספיגת שערים.

“בשביל שנשיג משהו השנה הזאת, אני חוזר שוב פעם על זה, צריך לספוג פחות שערים, בשביל שנקפוץ במיקום ובהרבה דברים, לשפר את ההגנה ולא לרדת ממשחק ההתקפה הטוב שלנו. אנחנו משלמים על זה כי אנחנו מאוד התקפיים, משחקים עם מגנים שברחבה של היריבה, קשרים, חלוצים, צריך למצוא את האיזון ולא ההגנה, אלא משחק ההגנה”.

יובל שדה משבח את עומר ניראון שעצר פנדל (עמרי שטיין)יובל שדה משבח את עומר ניראון שעצר פנדל (עמרי שטיין)

יובל שדה: “התחלנו את המשחק הקודם מצוין, ועשינו טעויות במשחק ההגנה וגרמנו להם לחזור, היה גם פנדל, אבל זה חלק מהכדורגל. אנחנו קבוצה חזקה שהתחברה ושנהייתה יותר מגובשת בחדר ההלבשה ובמגרש, ולדעתי זה בא לידי ביטוי כבר מהמחזור הרביעי.

“מהרגע שהשחקנים החדשים הגיעו והתחברו, זה לא רק הגיעו והתוצאות נותרו אותו הדבר, אלא השתפרו והמשחק השתפר, גם הכדורגל, וזה נתן יציבות ואמונה במה אנחנו מביאים למגרש, וזה בא לידי ביטוי אז התוצאות טובות יותר. ב”ש? מי שלא מאמין שאפשר לעשות תוצאה טובה, שלא יגיע למגרש. משחק חשוב לקהל, למועדון, לא דווקא כי זה ב”ש, אלא משחק נגד קבוצה מקום ראשון וזה לא סתם, אבל צריך להתרכז בנתניה ובמה להביא, נעבוד על איך מגיעים הכי טוב וכמובן לנצח, לא באים לשחק על תיקו, אלא כדי לנצח”.

השחקן המשיך: “אני ואיגור זלאטנוביץ’ ישבנו בחדר ההלבשה כמה שנים, אני אוהב אותו והוא שחקן מדהים שעוזר תמיד לקבוצה, אנחנו יודעים את החוזקות שלו והצדדים הפחות טובים, אבל הוא עוד שחקן שצריך ללמוד עליו ולעבור עליו וכמובן לנסות לעצור אותו. 

“מגיעים מולנו לקצת מצבים ומצליחים לכבוש, צריך עוד קצת ריכוז, כמו בגול הראשון ולא צריך להרפות כשאתה מוביל, לא שאני חושב שעושים את זה אצלנו, אבל צריך ללמוד את זה, צריך להיות יותר רע, פחות נאיבי וביחס לכמות המצבים שאנחנו מגיעים, אנחנו שומרים את היריבות על מינימום מצבים ובאמת זה מה שמאכזב, שממצב אחד אפשר לכבוש מולנו, אז צריך עוד קצת אמונה ויהיה טוב”.

