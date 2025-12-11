כבוד: אוסקר גלוך מועמד לשחקן המחזור באלופות

לאחר שהמחזור השישי בליגת האלופות הגיע לסיומו אתמול (רביעי), היום פורסמו המועמדים לתואר שחקן המחזור במפעל הבכיר באירופה כשבתוך הרשימה אפשר למצוא את אוסקר גלוך שכבש צמד בניצחון 2:4 של קבוצתו אייאקס על קרבאח.

הקשר הישראלי שכאמור כבש צמד בניצחון הבכורה של אייאקס העונה בליגת האלופות, עשה זאת במחזור שבו ענאן חלאילי הבקיע גם הוא שני שערים ורגע לפני שנקבל מפגש ישראלים במפעל הבכיר באירופה בין הקבוצה ההולנדית של גלוך לבין ויאריאל של מנור סולומון.

הרשימה המלאה כוללת את: אוסקר גלוך, ז’ול קונדה מגנה הצרפתי של ברצלונה שכבש גם הוא שני שערים בניצחון 1:2 של הקטלונים על פרנקפורט, נוני מדואקה שחקן הכנף האנגלי של ארסנל שהבקיע מספר זהה של גולים בניצחון 0:3 של התותחנים על ברוז’ וצ’ארלס דה קטלארה שחקן ההתקפה הבלגי של אטאלנטה שכבש ובישל בניצחון 1:2 על צ’לסי.