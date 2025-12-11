יום חמישי, 11.12.2025 שעה 10:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

הפועל חיפה תקיים טקס לזכר רובי שפירא ז"ל

דריכות גדולה במועדון לפני טבריה, מחירי הכרטיסים ירדו ל-50 ש"ח ברכישה מוקדמת. יונתן פרבר וברונו רמירז שחוזר מהשעיה צפויים לשוב ל-11 של אראל

|
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

בהפועל חיפה יש דריכות שיא לקראת המשחק הקרוב מול עירוני טבריה. אחרי חודש לא מוצלח בלשון המעטה שקירב את הקבוצה עד כדי 4 נקודות בלבד מהקו האדום, במועדון מודעים לחשיבות המשחק ולרצון הגדול לחזור ולנצח.

לאור המשחק החשוב, החליט המועדון להוריד את מחירי הכרטיסים ל-50 שקלים בלבד (כולל עמלה) ליציע המזרחי ברכישה מוקדמת. המחיר בקופות יהיה 60 שקלים.

לפני המשחק יקיים המועדון טקס לזכר רובי שפירא ז"ל, במלוא 24 שנים למותו, בהשתתפות כוכבי אליפות הנוער בשנת 2006 ומאמן הקבוצה אז שלומי דורה.

לרגל חג החנוכה שבפתח יחולקו מאות סופגניות ביציעים. במישור המקצועי, נראה שמי שיחזור להרכב יהיה יונתן פרבר וברונו רמירז שחוזר מהשעיה בעקבות צבירת כרטיסים צהובים.

