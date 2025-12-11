הפועל חיפה תקיים טקס לזכר רובי שפירא ז"ל

בהפועל חיפה יש דריכות שיא לקראת המשחק הקרוב מול עירוני טבריה. אחרי חודש לא מוצלח בלשון המעטה שקירב את הקבוצה עד כדי 4 נקודות בלבד מהקו האדום, במועדון מודעים לחשיבות המשחק ולרצון הגדול לחזור ולנצח.

לאור המשחק החשוב, החליט המועדון להוריד את מחירי הכרטיסים ל-50 שקלים בלבד (כולל עמלה) ליציע המזרחי ברכישה מוקדמת. המחיר בקופות יהיה 60 שקלים.

לפני המשחק יקיים המועדון טקס לזכר רובי שפירא ז"ל, במלוא 24 שנים למותו, בהשתתפות כוכבי אליפות הנוער בשנת 2006 ומאמן הקבוצה אז שלומי דורה.

לרגל חג החנוכה שבפתח יחולקו מאות סופגניות ביציעים. במישור המקצועי, נראה שמי שיחזור להרכב יהיה יונתן פרבר וברונו רמירז שחוזר מהשעיה בעקבות צבירת כרטיסים צהובים.