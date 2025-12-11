15 קבוצות העפילו לנוקאאוט, מי בדרך לטופ 8?

שלב הליגה של ליגת האלופות מתקרב לקו הסיום, והמספרים מציגים תמונת מצב ברורה לגבי מי בדרך הבטוחה לטופ 24 ומי עדיין בחיים מתמטיים בלבד. לפניכם ההסתברויות המלאות לטופ 24 ולטופ 8.

15 מועדונים כבר בפנים

לא פחות מ-15 קבוצות הבטיחו רשמית את מקומן בטופ 24: ארסנל, באיירן מינכן, מנצ'סטר סיטי, פ.ס.ז', ריאל מדריד, ליברפול, אטאלנטה, אתלטיקו מדריד, ברצלונה, אינטר, צ'לסי, טוטנהאם, דורטמונד, ניוקאסל וספורטינג ליסבון. כל אלו מחזיקות ב-100% הבטחה להמשיך לשלב הבא במפעל.

שלוש קבוצות נוספות נמצאות עם רגל וחצי בטופ 24, יובנטוס, מארסיי ובאייר לברקוזן, כולן עם 98% סיכוי להתקדם. מאחוריהן ניצבת מונאקו עם 94%, וגלאטסראיי עם 93%, שגם הן צפויות להשלים את המשימה.

אייאקס של אוסקר גלוך עדיין בחיים, אך בקושי, עם סיכוי של 1% בלבד לסיים בטופ 24. ויאריאל של מנור סולומון כמעט מחוץ לתמונה לחלוטין, עם סיכוי מזערי של 0.1% בלבד.

אוסקר גלוך (IMAGO)

המאבק על טופ 8: ארסנל הבטיחה, באיירן וסיטי קרובות מאוד

בצמרת הגבוהה יותר, תמונת השמינייה הראשונה נראית כך:

ארסנל — 100% והראשונה להבטיח מקום בטופ 8

באיירן מינכן — 99%

מנצ'סטר סיטי — 90%

פ.ס.ז' — 82%

ריאל מדריד — 63%

ליברפול — 62%

אטאלנטה — 61%

אתלטיקו מדריד — 58%

ברצלונה — 43%

טבלת האלופות (צילום מסך)

ברצלונה היא האחרונה ברשימה עם סיכוי נמוך יותר, אך עדיין ריאליסטי, להשתחל לשמינייה הבכירה.