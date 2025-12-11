יניב פרץ האריך את חוזהו במכבי פתח תקווה

בעונתו השנייה בקבוצת הנוער של מכבי פתח תקווה, יניב פרץ, החלוץ ושחקן הכנף בן ה-18, חתם על חוזה עד תום עונת המשחקים 2027/28 במועדון. יש לציין כי כבר בגיל שנתון נערים א' הוקפץ לנוער, ואף כיכב. במכבי פתח תקווה רואים בו פוטנציאל עצום ולכן החתימו אותו לשנתיים נוספות כשבונים עליו לבוגרים.

את עונת 2024/25 סיים עם חבריו כשבידיו גביע המדינה לנוער, לאחר שמכבי פתח תקווה רשמה 1:3 על הפועל חדרה, שירדה בתום העונה החולפת אל הליגה הלאומית לנוער. התכבד אף בשער באותה עת. סיים עונה מופלאה עם 11 שערים בכל המסגרות. בעונת 2023/24 הניף עם חבריו לקבוצת נערים א' את גביע המדינה לנערים א', לאחר ניצחון 3:4 על הפועל רעננה.

פרץ גדל במחלקת הנוער של סקציה נס ציונה, אליה חבר בשנת 2016. לאחר שתי עונות הגיע למחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון, בעונת המשחקים 2018/19. לאחר שלוש עונות רצופות, הפך לראשונה לשחקנה של מכבי פתח תקווה בעונת המשחקים 2021/22, כנער צעיר בקבוצת נערים ג' של המועדון. מאז, 131 הופעות, לצד 50 שערים.

יניב פרץ (באדיבות עמית ששה, מכבי פתח-תקוה)

מעבר לכך שמדובר בשחקן בולט במכבי פתח תקווה, הרי שזוכה לקבל זימון לנבחרות הצעירות של ישראל, פעם אחר פעם. בנבחרת ישראל עד גיל 16 הופיע שלוש פעמים. בנבחרת ישראל עד גיל 17 הופיע חמש פעמים, כשרשם אף שער מול גרמניה, בהפסד 3:2, בטורניר ארבע האומות. בנבחרת ישראל נוער עד גיל 19 רשם שמונה הופעות.

העונה, תחת הדרכתו של תמיר לוזון, ליניב 12 הופעות בקבוצת הנוער, כשלרשותו ארבעה שערים בכל המסגרות. עם קבוצתו העפיל לשלב סיבוב ד' בגביע המדינה לנוער, לאחר שרשמו 2:3 על הפועל מרמורק, אז התכבד בצמד. בשלב הבא, יפגשו את גדנ"ע תל אביב מהליגה הלאומית לנוער. בשבת (13/12), במסגרת המחזור ה-12 בליגת העל לנוער, מכבי פתח תקווה תפגוש את הפועל פתח תקווה.

במועדון הכדורגל מכבי פתח תקווה פרסמו: "ניב פרץ, חלוץ/כנף קבוצת הנוער, האריך את החוזה שלו עד לסיום עונת 2027/2028. יניב היה חלק מרכזי מהזכייה בגביע המדינה לנוער השלישי של המועדון בעונה שעברה וחלק מהאליפות השנייה של קבוצת הנוער לפני שתי עונות, כמו כן, שחקן קבוע בנבחרות ישראל. יניב הצטרף למחלקת הנוער של המועדון בנערים ג׳ ועד הנוער כיום".