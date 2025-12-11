יום חמישי, 11.12.2025 שעה 10:09
ליגת העל לנוער 25-26
2412-2211הפועל ת"א1
2417-2311בית"ר ירושלים2
2119-3611מכבי נתניה3
2117-2411הפועל פ"ת4
209-2110מכבי חיפה5
2012-1911מכבי פ"ת6
1814-2011הפועל ב"ש7
1714-2111מכבי ת"א8
1610-1411בני יהודה9
1526-1611עירוני ק"ש10
1415-1911הפועל כפ"ס11
1419-2210הפועל רעננה12
1418-1811מ.ס. אשדוד13
1125-1211מכבי הרצליה14
929-1411הפועל חיפה15
825-1211הפועל ראשל"צ16
728-1811הפועל רמה"ש17
131-911הפועל עכו18

יניב פרץ האריך את חוזהו במכבי פתח תקווה

החלוץ/כנף בקבוצת הנוער של תמיר לוזון, ישחק במועדון עד עונת 2027/28. בעונה החולפךת הניף את הגביע לנוער ומאחורי כבר 16 הופעות בנבחרות הצעירות

|
יניב פרץ (באדיבות עמית ששה, מכבי פתח-תקוה)
יניב פרץ (באדיבות עמית ששה, מכבי פתח-תקוה)

בעונתו השנייה בקבוצת הנוער של מכבי פתח תקווה, יניב פרץ, החלוץ ושחקן הכנף בן ה-18, חתם על חוזה עד תום עונת המשחקים 2027/28 במועדון. יש לציין כי כבר בגיל שנתון נערים א' הוקפץ לנוער, ואף כיכב. במכבי פתח תקווה רואים בו פוטנציאל עצום ולכן החתימו אותו לשנתיים נוספות כשבונים עליו לבוגרים.

את עונת 2024/25 סיים עם חבריו כשבידיו גביע המדינה לנוער, לאחר שמכבי פתח תקווה רשמה 1:3 על הפועל חדרה, שירדה בתום העונה החולפת אל הליגה הלאומית לנוער. התכבד אף בשער באותה עת. סיים עונה מופלאה עם 11 שערים בכל המסגרות. בעונת 2023/24 הניף עם חבריו לקבוצת נערים א' את גביע המדינה לנערים א', לאחר ניצחון 3:4 על הפועל רעננה.

פרץ גדל במחלקת הנוער של סקציה נס ציונה, אליה חבר בשנת 2016. לאחר שתי עונות הגיע למחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון, בעונת המשחקים 2018/19. לאחר שלוש עונות רצופות, הפך לראשונה לשחקנה של מכבי פתח תקווה בעונת המשחקים 2021/22, כנער צעיר בקבוצת נערים ג' של המועדון. מאז, 131 הופעות, לצד 50 שערים.

יניב פרץ (באדיבות עמית ששה, מכבי פתח-תקוה)יניב פרץ (באדיבות עמית ששה, מכבי פתח-תקוה)

מעבר לכך שמדובר בשחקן בולט במכבי פתח תקווה, הרי שזוכה לקבל זימון לנבחרות הצעירות של ישראל, פעם אחר פעם. בנבחרת ישראל עד גיל 16 הופיע שלוש פעמים. בנבחרת ישראל עד גיל 17 הופיע חמש פעמים, כשרשם אף שער מול גרמניה, בהפסד 3:2, בטורניר ארבע האומות. בנבחרת ישראל נוער עד גיל 19 רשם שמונה הופעות.

העונה, תחת הדרכתו של תמיר לוזון, ליניב 12 הופעות בקבוצת הנוער, כשלרשותו ארבעה שערים בכל המסגרות. עם קבוצתו העפיל לשלב סיבוב ד' בגביע המדינה לנוער, לאחר שרשמו 2:3 על הפועל מרמורק, אז התכבד בצמד. בשלב הבא, יפגשו את גדנ"ע תל אביב מהליגה הלאומית לנוער. בשבת (13/12), במסגרת המחזור ה-12 בליגת העל לנוער, מכבי פתח תקווה תפגוש את הפועל פתח תקווה.

במועדון הכדורגל מכבי פתח תקווה פרסמו: "ניב פרץ, חלוץ/כנף קבוצת הנוער, האריך את החוזה שלו עד לסיום עונת 2027/2028. יניב היה חלק מרכזי מהזכייה בגביע המדינה לנוער השלישי של המועדון בעונה שעברה וחלק מהאליפות השנייה של קבוצת הנוער לפני שתי עונות, כמו כן, שחקן קבוע בנבחרות ישראל. יניב הצטרף למחלקת הנוער של המועדון בנערים ג׳ ועד הנוער כיום".

