יום חמישי, 11.12.2025 שעה 17:05
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

אלטמן: המשטרה בעיקר פוגעת בכדורגל כרגע

הפועל ת"א תפגוש את ק"ש בשבת ב-17:00 וחלוץ הקבוצה דיבר על המצב בין האוהדים למשטרה: "היחס לא אחיד". ברדה: "צריכים לשפר את צבירת הנקודות בחוץ"

|
עמרי אלטמן (שחר גרוס)
עמרי אלטמן (שחר גרוס)

אחרי הניצחון המוחץ על הפועל פתח תקווה במחזור הקודם וכשהיא במקום החמישי, הפועל תל אביב תמשיך את דרכה בליגת העל ביום שבת ב-17:00, כאשר תפגוש את עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור ה-14. לקראת המשחק, מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, התייצב למסיבת עיתונאים לצד החלוץ עמרי אלטמן.

אליניב ברדה פתח את דבריו וסיכם את הסיבוב הראשון: “זה רק סיבוב, צעד במסע שהפועל תל אביב עוברת. אמנם עלינו ליגה, אבל אנחנו קבוצה עם הרבה שאיפות ורצונות להיות קבוצה הישגית. אנחנו בכיוון הנכון, בטח במשחקי הבית, במשחקי החוץ אנחנו צריכים להשתפר”.

כשנשאל על הפער החריג בין הבית לחוץ אמר: “נצטרך לבוא באותה רמת דריכות ומוכנות למשחקי החוץ כמו משחקי הבית. מהרגש שהמשחק מתחיל נצטרך לבוא מרוכזים, בטח מול קבוצה כמו קריית שמונה שבבית שלנו היה מולם משחק שקול”.

אליניב ברדה, "נצטרך לבוא באותה רמת דריכות למשחקי החוץ כמו משחקי הבית" (שחר גרוס)אליניב ברדה, "נצטרך לבוא באותה רמת דריכות למשחקי החוץ כמו משחקי הבית" (שחר גרוס)

בנוגע לחלון ההעברות של ינואר הוסיף: “אני רוצה לשפר את הקיים, כמובן שאם אפשר על הדרך לעשות תיקונים אחרים אנחנו נעשה. אנחנו יודעים בכל שלב נתון מה הקבוצה צריכה ומה צריך לחזק”.

הסיטואציה סביב שאנדה סילבה: “הוא כרגע פצוע ולא עומד לרשותנו. אני חושב שזה ייקח עוד קצת זמן עד שיחזור”.

על כוונת האוהדים למחות נגד המשטרה הגיב: “היה עצוב לצאת מבלומפילד ולקבל תצוגת עידוד בזמן שבמגרש שערים 4-5 ריקים. בסוף הכדורגל הוא של הקהל, של העם, אנשים רוצים לבוא לתמוך בקבוצה שאותה הם אוהדים. חבל שהמוצר שנקרא כדורגל נפגע מדברים מסביב”.

אוהדי הפועל תל אביב חוגגים ניצחון עם הקבוצה (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב חוגגים ניצחון עם הקבוצה (שחר גרוס)

המאמן חזר להתייחס למשחק מול קריית שמונה ואמר על היריבה: “המשחק שלנו בבית היה מאוד שקול. במשך כל העונה עקבנו אחריהם וראינו שיש קבוצה מאוד טובה עם חלק קדמי טוב. אנחנו נהיה חייבים לבוא, בטח כשזה משחק חוץ, ולשפר את קצב צבירת הנקודות שלנו בחוץ”.

עמרי אלטמן דיבר לגבי היכולת האישית שלו: “אני מאוד שמח מהמצב שלי ואני די שמח מהמצב של הקבוצה. ברור שקצב צבירת הנקודות במשחקי החוץ לא מספק, אבל אנחנו באיזשהו גרף התקדמות כמועדון וכקבוצה. אנחנו רוצים לשאוף יותר גבוה ואני מקווה שהסיבוב הבא יהיה יותר טוב”.

עמרי אלטמן ואליניב ברדה (שחר גרוס)עמרי אלטמן ואליניב ברדה (שחר גרוס)

החלוץ דיבר על השמועות שהקבוצה מחפשת חלוץ נוסף ועל יכולתו של דניאל דאפה: “דניאל חבר טוב מאוד שלי, יש לנו קשר מיוחד. הוא שחקן מצוין עם פוטנציאל אדיר, אני לא יודע אם יגיע חלוץ וזו לא העבודה שלי. דניאל עושה את העבודה שלו כמו שצריך, מתאמן חזק מאוד, ואני שם בשבילו והוא בשבילי באותה מידה”.

גם אלטמן נשאל על מחאת האוהדים ואמר: “הסיטואציה כואבת מאוד. בתור ילד הייתי אוהד כדורגל ובא לאצטדיונים, זו הייתה חוויה משפחתית אולי הכי טובה, שהייתי מחכה לה כל השבוע. משהו צריך להשתנות זה בטוח, בסוף יש מוצר שנקרא כדורגל ובמקום לעשות את עבודתה המשטרה בעיקר פוגעת בו כרגע”.

בנוגע לשאלה האם מתנכלים לאוהדי הפועל באופן אישי אמר: “לא יודע אם זה אישי, אבל בטוח לא אחיד”.

