ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"ידועים כאלימים": בגרמניה מתכוננים למכבי ת"א

רגע לפני שטוטגרט ב-19:45, ב'בילד' התייחסו לאוהדי הצהובים: "חלקם נחשבים לאלימים ומקורבים פוליטית לממשלת נתניהו. ירו זיקוקים לביתו של לאזטיץ'"

|
אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)
אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

לקראת המשחק שייערך הערב (חמישי) בין שטוטגרט למכבי תל אביב, במסגרת המחזור השישי של הליגה האירופית, בתקשורת הגרמנית ניתחו את המתיחות במועדון הצהוב, בתוספת הרגישות הביטחונית ה”רגילה” סביב מועדון ישראלי בימים אלה. “חלק מאוהדי הקבוצה ידועים כבעלי מאפיינים קיצוניים ואלימים, ועם קרבה פוליטית לממשלת נתניהו”, נכתב ב’בילד’ הגרמני.

“בסוף נובמבר בריונים מתל אביב עוררו סערה כשירו רקטות, זיקוקים, פצצות עשן ונפצים לכיוון דירת המאמן שלהם, יום קודם לכן אוהדים זרקו פצצת עשן לכיוון אוטובוס הקבוצה במגרש האימונים”, סיפרו בעיתון הגרמני אודות מאורעות השבועות האחרונים בקריית שלום.

סבסטיאן הנס, מאמן שטוטגרט, הגיב לאירועים שקרו ליד ביתו של לאזטיץ’: “זה משהו שאין לו מקום לא בספורט ולא בחברה. לא מאחל דבר כזה לאף קולגה. מקווים שהדברים האלה לא יקרו שוב”. חלוץ שטוטגרט, דניז אונדב, התייחס לרעש סביב המשחק: "מה שקורה מסביב לא צריך להשפיע עלינו. אנחנו יכולים כמעט להבטיח את הפלייאוף. אנחנו חייבים לבוא לנצח".

אוהדי מכבי תל אביב (גיא קופיצאוהדי מכבי תל אביב (גיא קופיצ'ינסקי)

“הסיבה למתקפה: יכולת מאכזבת בליגה המקומית, לאחר שספגה שישייה מיריבה לתואר וצנחה למקום השלישי”, הוסיפו ב’בילד’, “גם במישור האירופי מכבי מתקשה: הקבוצה ניצבת במקום הלפני אחרון עם נקודה אחת בלבד. את משחקי הבית היא נאלצת לארח בבאצ'קה טופולה שבסרביה, עקב המצב הביטחוני בישראל, מה שמבטל את יתרון הביתיות המוכר שלה”.

כזכור, מאז האירועים המתוארים לאזטיץ’ כבר חזר לאמן את הצהובים, וגם ניצח בליגה, אבל ההדים עוד מגיעים לאירופה. ”מכבי תל אביב מגיעה למשחק חוץ קשה, כשהיא מלווה במטען תקשורתי וביטחוני כבד בתקווה שהפעם, שום דבר מחוץ למגרש לא יאפיל על המשחק עצמו”, סיכמו בגרמניה.

