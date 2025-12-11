היחס ב-Winner לניצחון של מכבי ת"א בשטוטגרט

ערב גדול של כדורגל מחכה לנו הערב (חמישי), כאשר אחרי המשחקים הנהדרים שקיבלנו בליגת האלופות, היום אנחנו ממשיכים עם הליגה אירופית, כשבנוסף יש גם כדורסל. בשעה 19:45 הערב יתחיל, כאשר מכבי תל אביב תפגוש את שטוטגרט, בהמשך רומא תתארח אצל סלטיק ב-22:00. בכדורסל, מכבי חוזרת לארח בביתה ביורוליג ותפגוש את וילרבאן ב-21:05.

הצהובים של ז’רקו לאזטיץ’ יפתחו את הערב עם משחק בגרמניה, כאשר הם יחפשו ניצחון בכורה מפתיע לאחר שהשיגו נקודה בלבד עד כה והם כמובן אנדרדוג מוחלט למפגש, כאשר הם קיבלו יחס גדול של פי 9.00 לניצחון. הפסד של האלופה מניב יחס נמוך מאוד של פי 1.15 ואילו תיקו מניב יחס של 5.20.

עוד בליגה האירופית, רומא וסלטיק תפגשנה למשחק מסקרן, כאשר פה יחס הכוחות מעט יותר צמודים. ניצחון של האיטלקים מניב יחס של פי 2.05 למהמרים, כשהסקוטים קיבלו יחס נאה של פי 2.85. במקרה ותהמרו שהמשחק יסתיים ללא הכרעה, תקבלו יחס של פי 3.05.

נעבור לכדורסל. במשחק החזרה של מכבי ת”א להיכל ביורוליג, היא קיבלה גם יתרון נגד הקבוצה מהמקום הראשון, כשניצחון שלה מעל 6.5 נקודות מניב יחס של פי 1.75. אם הצהובים ינצחו עד 6.5 נקודות או יפסידו, תזכו ליחס של פי 1.85.