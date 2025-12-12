אתם בחרתם: דן ביטון הוא ה-Winner של הסיבוב

הסיבוב הראשון של ליגת העל נחתם כשהוא סיפק משחקים נהדרים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. רגע לפני שהמחזור ה-14, המחזור הראשון של הסיבוב השני יוצא לדרך, אנחנו מודיעים על השחקן שזכה ב-Winner של הסיבוב הראשון – דן ביטון.

הקשר ההתקפי, שעבר אשתקד ממכבי תל אביב להפועל באר שבע, קבוצת נעוריו, היה נהדר כבר בעונה שעברה, אך העונה הוא עשה קפיצת מדרגה נוספת וזו ללא ספק עד כה העונה הטובה בקריירה שלו.

לוגו winner (מערכת ONE)

עם 12 שערים ו-3 בישולים ב-13 משחקים ויכולת נהדרת, דן ביטון הוביל את האדומים מבירת הנגב למקום הראשון בסיום הסיבוב הראשון, כשהם מחזיקים ביתרון של חמש נקודות מעל בית”ר ירושלים ומכבי תל אביב.

דן ביטון. עוד משחק, עוד שער שכבש (אורן בן חקון)

אל המקום השני אחרי מאבק צמוד הגיע ירדן שועה, קפטן בית”ר ירושלים. עם 7 שערים ובישול אחד הוא עזר לקבוצתו בעונה טובה מאוד עד כה כשהיא במקום השני בטבלה.

ירדן שועה (אורן בן חקון)

במקום השלישי סיים שחקן הפועל תל אביב, סתיו טוריאל, לו 8 שערים כשרק ביטון כבש יותר ממנו בליגה. הוא הוסיף 3 בישולים ונחשב לדמות העיקרית שמובילה את האדומים לצמרת עד כה.

סתיו טוריאל מרוצה (שחר גרוס)

במקום הרביעי סיימו שני קשרים שהביאו שינוי משמעותי לקבוצות שלהם: כריסטיאן בליץ’ ממכבי תל אביב במקום הרביעי, ועזיז אוואטרה ממכבי נתניה שזכה למקום החמישי. מיד אחריהם הגיע האחרון ברשימה, יוג’ין אנסה, שעושה עונה מצוינת במ.ס אשדוד וסיים במקום השישי המכובד.