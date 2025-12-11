יום חמישי, 11.12.2025 שעה 10:08
מה שמחכה למכבי לכבוד החזרה להיכל ביורוליג

לאחר 738 ימים ו-87 משחקים בסה"כ, הצהובים שבים ב-21:05 לארח בבית וילרבאן. ראש אגף המבצעים במפעל, טקסים לחטופים, חולצות ועוד: מה שמחכה לאוהדים

|
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

זה קורה הערב (חמישי, 21:05), מכבי תל אביב תפגוש את וילרבאן ביורוליג בבית. 738 ימים עברו להם ממשחק היורוליג האחרון של מכבי תל אביב בישראל, כפי שלבטח קראתם אינספור פעמים בחודשים האחרונים וכפי שלבטח אתם גם זוכרים הייתה זו הצגה של ממש, ב-5.10.23 פרטיזן בלגרד הגיעה להיכל מנורה מבטחים, הקהל מילא את היציעים, ניקולה וויצ'יץ' הגיע למחזור הפתיחה והתקווה של האוהדים כמו גם כמובן אנשי הקבוצה שחקנים בעלים והצוות הייתה שהצהובים כחולים בדרך לעונה מיוחדת ושהשנה אפשר להגיע שלב אחד רחוק יותר מהעונה שעברה- פיינל פור היורוליג. 

אותו משחק הפגיש את עודד קטש עם ז'ליקו אובראדוביץ' הכתבות לבדן נשאו על ניחוחות הנוסטלגיה והפיקנטריה, המשחק על הפרקט הרגיש כמו ערב באופרה, קלאסי אלגנטי ובתום 40 דקות של כדורסל כבר לאחר אותו המשחק היה ברור שמכבי תל אביב מודל 23/24 תגיע רחוק, היא בהחלט יכולה להיחשב וגם נחשבה כאחת המועמדות להגיע לפיינל פור, בטח עם הטריו או קוורטט של לורנזו בראון, ווייד בולדווין, בונזי קולסון וג'וש ניבו, בכל זאת היה מדובר בחתיכת ליבה שנבנתה עוד קודם על ידי שני המנהלים המקצועיים לשעבר (וויצ'יץ' ואבי אבן) חוזיהם של שלושת הראשונים הוארכו עוד במהלך העונה הקודמת וכן אפשר להתדיין על כך שעוד תוספת של שחקן הייתה יכולה לעשות את ההבדל בעונה שבה המציאות השתנתה עד לבלי היכר. 48 שעות מאוחר יותר המציאות השתנתה לה, ומכבי תל אביב נכנסה לתקופה שאף מועדון ספורט לא ידע. 

וויצ'יץ' כזכור נקרא אל הדגל ועזר במאמצים להעתיק את בסיס הקבוצה למדינה אחרת, ההנהלה עבדה ימים כלילות על מנת למצוא מגורים ומדינה שבה יוכלו לארח את משחקי הבית, בד בבד בעלי הקבוצה דני פדרמן בלם מהלך שמטרתו הייתה להרחיק את הקבוצה מהיורוליג וכפועל יוצא גם את שאר הישראליות שהתחרו באירופה, הוא גם זה שהוביל את המהלך להחזירם ארצה אך מאז ועד היום הצהובים כחולים שיחקו 87 משחקים ביורוליג, 44 מתוכם אמורים היו להיות משחקי בית ולמרות שלא שיחקה בבית מכבי תל אביב הגיעה לפלייאוף לסדרה מופתית מול פנאתינייקוס, סדרה שבה התחושה שהצהובים היו טובים יותר והיו שווים את הפיינל פור אך תחושות שוות ערך למגיע בספורט. 

עודד קטש (רועי כפיר)עודד קטש (רועי כפיר)

עודד קטש וצוותו, כמו גם חלק מחניכיו חוו את השנתיים פלוס הכי אינטנסיביות שספורטאי/מאמן/איש צוות/מנהל ספורטיבי/בעלים כלשהו חווה. עם פחות מנוחה, פחות זמן התאוששות, פחות זמן אימונים, טיסות בשעות לא נוחות במקומות לא תמיד מרווחים, כך נראו חייהם של השחקנים והצוות בחסות המציאות החדשה שנוצרה. יותר מ-120 טיסות טסו כבר הצהובים כחולים מאותה השבת, וביותר הכוונה היא צפונית ובדו ספרתי, השחקנים וצוות האימון גרו הלכה למעשה מספר חודשים בשנה בחו"ל וזאת מבלי להזכיר אפילו את משחקי האימון של קדם העונה והטיסות אליהם או את השהות מחוץ לישראל, במהלכם 44 משחקים הצהובים שיחקו מול יציעים ריקים נטולי אנרגיה, ושאגות עידוד ושמחה, 44 משחקים שהתפרסו על שתי עונות וכמעט חצי, 44 משחקים של מאמצים לוגיסטיים בלתי נתפסים כמעט, 44 משחקים שבה אחד הנשקים הכי חזקים באירופה היו חסרים לקבוצה, 44 שבהם למכבי תל אביב לא היה את מבצרה שלה. 

הערב כל זה נגמר, הרגע המרגש ביותר הגיע לו ועודד קטש, שגם אם אמר במסיבת העיתונאים האחרונה לאחר הניצחון על מכבי ראשון לציון כשנשאל בפעם המי יודע כמה, על החיוך שלו לאור כך שהמשחקים חוזרים הבליח אחד, ולא סתם אחד גם אם יאמר שלא היה זה חיוך ענק במונחי קטש. בשתי העונות (וכמעט חצי) האחרונות ביורוליג, עברו במכבי תל אביב מכורח הנסיבות מקיץ של התאמות לשניים שבהם התחלפה כמות דו ספרתית של שחקנים. הערב תחל לה תקופה מעט רגועה יותר אבל גם מרגשת יותר של סוג של נורמליות שחזרה למחוזותינו, כאשר ממשיכים לחכות לחזרתו של גיבור ישראל החלל החטוף רס"ל רן גואילי ז"ל הביתה. 

קטש: ״אני עדיין לא מאמין שזה קורה״

הערב היורוליג חוזר רשמית לישראל, דייגו גיאן ראש אגף מבצעים של היורוליג ומנכ”ל היורוקאפ, יהיה במשחק שעוד לפני שיחל ההיכל יתמלא עד אפס מקום כמיטב המסורת, על הכיסאות בהיכל תהיינה רבבה של חולצות צהובות עם כיתוב כחול We're Back, בנוסף אבי סינגולדה ינגן את ההמנון הלאומי על גיטרה חשמלית, כשהקהל יצטרף בשירה כמיטב המסורת ארוכת השנים במשחקי היורוליג כמו כן ייערכו טקסים לחטופים שחזרו מהשבי כאשר עומרי מירן יגיע למשחק, במהלך המשחק ייערכו טקסים לגיבורי ישראל הלוחמים סרן רותם לוי וסא"ל תומר גרינברג אוהדי הקבוצה, מכביסטים שנפלו בקרב.    

