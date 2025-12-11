גלוך: כשאנחנו משחקים כל כך טוב ננצח תמיד

אוסקר גלוך כבש צמד בניצחון 2:4 של אייאקס על קרבאח, נבחר לאיש המשחק וקיבל מחמאות רבות מהתקשורת ההולנדית, אך לא רק. באנגליה מדווחים שבלידס מתחרטים מאוד שלא צירפו הקיץ את הישראלי שהיה מקושר לקבוצתו של מנור סולומון לשעבר.

גלוך אמר אחרי המשחק: “לילה מרגש, אני חושב שמהיום שהגענו לכאן ההכנה הייתה טובה מאוד, ראינו את זה במשחק, שלטנו, הם הובילו בשני שערים, אבל האמנו שאפשר לחזור וזה מה שעשינו. האמנו שאפשר לנצח, יש לנו עוד שני משחקים ואם ננצח בהם אי אפשר לדעת. יש לנו שני משחקים קשים. שיחקנו יחד, לחצנו בלי הכדור וזה היה חשוב. כשאנחנו משחקים כל כך טוב ננצח תמיד”.

“חרטה גדולה בלידס יונייטד: המטרה בקיץ בעלות 15 מיליון ליש״ט כובש צמד מדהים בליגת האלופות”, נכתב בתקשורת בלידס, “גלוך בחר להצטרף לאייאקס ולא ללידס, אף שהיה מקושר בעבר לאלנד רואד. בלידס אולי האמינו שיש להם סיכוי להחתים את גלוך בקיץ, במיוחד כשהוא שיחק בזלצבורג וקיים חיבור בין המועדונים דרך קבוצות רד בול. אך מאז הוא היה מעורב ב-11 שערים ב-22 משחקים במדי אייאקס”.

אוסקר גלוך מאושר אחרי הצמד והניצחון (IMAGO)

“אוסקר גלוך כבש צמד, וללידס נותר להביט בצער. בזמן שאייאקס הודיעה ששילמה סכום התחלתי של פחות מ-13 מיליון ליש״ט, שיכול להגיע ל-15 מיליון בסך הכל, רבים הרגישו שמדובר בגניבה. וכך בדיוק התברר. גלוך היה דמות מרכזית. הכוכב הישראלי כבש את שערו החמישי והשישי העונה עם צמד נהדר בניצחון 2:4”, הוסיפו באנגליה.

“לידס, מנגד, מתקשה בחלק הקדמי וחסרה יצירתיות וקסם. פארקה בחר להתמודד עם כך על ידי בניית קבוצה שלא תלויה בקסם, אלא בכוח פיזי. אבל לפעמים, קסם הוא בדיוק מה שחסר. גלוך היה יכול להיות החתמה חלומית עבור לידס בקיץ. במיוחד במחיר של 15 מיליון ליש״ט בלבד. אך בסופו של דבר, הוא העדיף להצטרף לאחד המועדונים הגדולים באירופה שאינם מהליגות הבכירות, אייאקס”, סיכמו.