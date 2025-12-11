"יותר רצון ממזל, לא הגיע לריאל מדריד להפסיד"

ריאל מדריד הייתה עדיפה ממנצ’סטר סיטי ברוב שלבי המשחק, אבל נכנעה לה אמש (רביעי) 2:1 בסנטיאגו ברנבאו. צ’אבי אלונסו לעת עתה לא מפוטר מהמועדון, אם כי נראה שזמנו במועדון לא יתארך יותר מדי, ואין ספק שמעידה נוספת תכניס אותו לסחרור שיהיה קשה לחזור ממנו. בתקשורת הספרדית הביעו אופטימיות חרף התוצאה.

“יותר רצון ממזל. ריאל מדריד, ללא אמבפה, שיפרה את המשחק ואת הגישה, אך זה לא הספיק מול מנצ’סטר סיטי הזהירה”, נכתב ב’אס’, “קשה לקבוע אם ריאל מדריד גוססת. מול סיטי, הרצף השלילי נמשך, אבל במידת מה היא הצליחה לשקם את הדימוי שלה. ללא אמבפה, הפסד מובנה בפני עצמו, ועם שבעה שחקנים נוספים שלא היו זמינים, היא שלטה בקבוצה של פפ גווארדיולה במשך חלק גדול מהמחצית הראשונה, ספגה שני מהלומות כמעט מקריות לפני ההפסקה, ואז לא מצאה לא את הכוח, לא את הרוח ולא את הכדורגל הנדרש למערכה שנייה”.

“צ'אבי אלונסו לא יצא מהמשחק במצב טוב או רע יותר מזה שנכנס אליו. אם בכלל, הוא קיבל מעט חמצן. מושג האמונה העיוורת כבר לא רלוונטי מזמן. גם סיטי לא עזבה את הברנבאו עם הילה של מועמדת לזכייה. היא ניצחה בקצב רגוע, פרט ליציע דוקו, פינת התומכים היחידה בקבוצה שחסרה אנרגיה”, ניתחו.

ב’מארקה’ הוסיפו: “ריאל מדריד נופלת למרות שלא הגיע לה להפסיד, כי הפעם הם רצו, והשחקנים קרסו מותשים כשטורפן שרק לסיום, אבל במקום שבו בימים אחרים חסרה הזיעה, הפעם חסרו חדות ומזל. אם זה היה המשחק האחרון של צ'אבי אלונסו, זה לא משום שלא עשה דבר, הוא שינה את המערך כמה פעמים, אך זה לא הספיק. בין היתר, כי לשחק על ניצחון ללא אמבפה הוא מהלך הרסני. לשאר הסגל אין שערים, גם אם רודריגו חוזר לעצמו”.

אלונסו ורודריגו (IMAGO)

“ההפסד של ריאל מדריד למנצ’סטר סיטי לא היה משחק שמכוונים בו אצבע מאשימה אל צ'אבי אלונסו או קוראים לפיטורים נחפזים. הקבוצה חלשה, שבירה, חולה, אבל היא נפלה כשהיא נלחמת מול יריבה שהייתה טובה יותר ביום הזה, וגם היא לא הבריקה. שתי טעויות אישיות בסיטואציות מאוד ספציפיות (בלינגהאם ורודיגר) עלו ביוקר לריאל מדריד, שסבלה משמונה חסרים, ובראשם אמבפה. הקבוצה התחרתה, אך זה לא הספיק”, נכתב ב’מארקה’.

“למרות המפלה, צ'אבי הרוויח לעצמו זמן. כי ריאל מדריד שלו לא נסוגה, היא התמודדה חזיתית עם האתגר ונשארה במשחק עד השריקה האחרונה. קורטואה הציל, כהרגלו הכרחי, אך הוא לא היה לבד בהגנה על הסמל, גם המאמן עשה זאת. לפחות היה מאמץ, מחויבות ורצון ברור לא להרים ידיים. זה היה לילה של עמידות”, הוסיפו בספרד.

“התוצאה, כמובן, לא מוציאה את המאמן מהזרקור. הקבוצה לא משחקת טוב, והסימנים, באופן כללי, לא מייצרים אופטימיות מיידית. חסרה עקביות, חסרה יציבות, ויש יותר מדי רגעים של שבירות. יותר מדי בעיות עבור ריאל מדריד. לכן אלונסו ממשיך ללכת על חבל דק, אם כי העמידות שהקבוצה הראתה מול סיטי נותנת מעט אוויר לפרויקט”, סיכמו בספרד.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

"אמבפה לא היה כשיר לשחק, ואנחנו עדיין לא יודעים אם הוא יוכל לשחק מול אלאבס. צריך לחכות ולראות", כך אמר צ'אבי אלונסו שלא יכול היה לסמוך על מלך השערים שלו מול סיטי, והחלק הגרוע ביותר עבור המאמן הוא שהוא לא יודע אם יוכל לסמוך עליו גם מול אלאבס. מצבו של הצרפתי מוטל בספק, אם כי זה לא נראה טוב.

אמבפה מתמודד עם אי נוחות בברך שמאל מאז המחצית הראשונה של המשחק מול סלטה ויגו, ולמרות שזה לא נראה חמור, התחושות שלו מאז לא טובות. והמדיניות של ריאל מדריד ברורה: אפס סיכון, במיוחד כשמדובר באמבפה.

מצבת הפצועים של ריאל מדריד היא קריטית. מול אלבס יחסרו דני קרבחאל, טרנט אלכסנדר ארנולד, פרלאן מנדי, אלברו קאררס, פראן גארסיה, דויד אלאבה ואדר מיליטאו בהגנה, כשמצבו של דין האוסן בספק. גם אדוארדו קמאבינגה לא זמין, ואנדריק מורחק בהתקפה. הפציעה של אמבפה עלולה להעלות את מספר החסרים של ריאל מדריד ל-11. אסון של ממש.