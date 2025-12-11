יום שבת, 13.12.2025 שעה 10:08
כדורסל עולמי  >> ליגת המכללות

הופעה נהדרת לשארפ במכללות, גרזון הרשימה

בנו של דריק שארפ כיכב עם 23 נקודות ב-24 דקות בניצחון 38:80, הישראלית תרמה 18 נקודות בניצחון 21:91. ירידה בדקות של עומר מאייר שקלע 5 נקודות

|
עומר מאייר ועמנואל שארפ (צילום: דראגן טשיץ' ורויטרס)
עומר מאייר ועמנואל שארפ (צילום: דראגן טשיץ' ורויטרס)

ליגת המכללות בכדורסל ממשיכה להיות זירה חיובית עבור חלק מהשחקנים הישראלים, והלילה (בין רביעי לחמישי) היה זה עמנואל שארפ שהציג עוד הופעה משכנעת. הקלע, בנו של דריק שארפ ושחקן נבחרת הקדטים לשעבר, הוביל את יוסטון עם 23 נקודות ב-24 דקות, כולל 5 מ-8 מחוץ לקשת ו-2 מ-3 לשתיים. הוא הוסיף גם 3 ריבאונדים ו-3 אסיסטים, והקוגרס דרסו את ג'קסון סטייט 38:80 בדרך למאזן 1:9.

גם ירדן גרזון המשיכה להרשים, בדרך לדראפט ה-WNBA. הפורוורדית של מרילנד, המדורגת 7 בארץ המכללות, תרמה 18 נקודות (4 מ-9 לשלוש ו-3 מ-5 לשתיים) לצד 2 ריבאונדים בניצחון מוחץ 21:91 על דלאוור סטייט, המשחק שבו הספיגה מרילנד את כמות הנקודות הנמוכה ביותר בתולדותיה.

לעומת זאת, עומר מאייר ממשיך לחוות ירידה בדקות המשחק. פרדו, המדורגת שישית, הביסה את מינסוטה 57:81 ועלתה גם היא ל-1:9, אך מאייר קיבל רק 13 דקות וסיים עם 5 נקודות (2 מ-6 מהשדה) ו-3 ריבאונדים. מנגד, הרכז בריידן סמית' הצטיין עם 15 נקודות ו־12 אסיסטים.

וירג'יניה של רומי לוי התגברה בקלות על הווארד עם 50:76. לוי סיפקה משחק יעיל עם 9 נקודות, 7 אסיסטים ו-6 ריבאונדים.

יובל לוין העמיד 3 נקודות, 2 אסיסטים וריבאונד ב-6 דקות, כשפרדו פורט ויין ניצחה את איסטרן מישיגן 65:80 ושיפרה את מאזנה ל-6:6.

