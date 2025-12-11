הספרס הדיחו את הלייקרס ברבע גמר הגביע

אחרי שאורלנדו מג’יק וניו יורק ניקס הבטיחו את מקומן בשלב רבע הגמר של גביע ה-NBA, הלילה (בין רביעי לחמישי) הוא הגיע לסיומו עם שני משחקים נהדרים. הראשון היה חד צדדי, כשהאלופה, אוקלהומה סיטי ת’אנדר, עמדה בציפיות והביסה 89:138 בביתה את פיניקס סאנס בדרך לחצי גמר, אולם לוס אנג’לס לייקרס הופתעה בביתה ונכנעה 132:119 לסן אנטוניו ספרס נטולת ויקטור וומבניאמה.

לוס אנג’לס לייקרס – סן אנטוניו ספרס 132:119

ללייקרס נוצרה הזדמנות פז להמשיך את המומנטום מניצחון החוץ על פילדלפיה ולהעפיל לחצי הגמר של המפעל בשל פציעתו של ויקטור וומבניאמה, הכוכב הגדול של סן אנטוניו, אך למרות עוד ערב נהדר של לוקה דונצ’יץ’, הספרס היו פשוט גדולים על החבורה מלוס אנג’לס, הובילו עליה כבר ברבע השני ב-18 הפרש ואז לא הסתכלו לאחור. סטפון קסטל הוביל את המנצחת עם 30 נקודות ו-10 ריבאונדים, כשדארון פוקס הוסיף 20 נקודות. בצד השני, לוקה דונצ’יץ’ רשם 35 נקודות ו-8 אסיסטים, מרקוס סמארט קלע 26, בעוד לברון ג’יימס קלע 19 נקודות לצד 15 ריבאונדים ו-8 אסיסטים.

אוקלהומה סיטי ת’אנדר – פיניקס סאנס 89:138

מלבד העלייה לחצי הגמר, אוקלהומה רשמה הלילה שיא מועדון של 16 ניצחונות רצופים. מנגד, פיניקס חסרה את כוכבה הגדול, דווין בוקר, בשל פציעה, ואם יחסי הכוחות לא היו שוויוניים עוד לפני כן, אז החיסרון הנ”ל הקשה עוד יותר על הסאנס, שקלעו 89 נקודות בלבד. כבר במחצית הת’אנדר הובילו 48:74, והיה ברור לאן כל העסק הזה הולך. שיי גילג’ס אלכסנדר היה כמובן זה שהוביל עם 28 נקודות, כאשר צ'ט הולמגרן הוסיף 24 נקודות. 16 נקודות של דילון ברוקס לא עזרו מנגד.