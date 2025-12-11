יום חמישי, 11.12.2025 שעה 09:16
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-6 6נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

גווארדיולה: שיחקנו טוב יותר בעבר ולא ניצחנו פה

פפ אחרי ה-1:2 של סיטי על ריאל: "חייבים לשחק כאן יותר טוב, הגיע לרודיגר צהוב שני, רודריגו שחקן ברמה אחרת". וגם: הניצחונות שלו בברנבאו והפנדל

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

פפ גווארדיולה ניתח את הניצחון 1:2 של מנצ’סטר סיטי על מדריד, והעניק ערך רב להופעה של הלבנים, כשהוא מדגיש שבעונות אחרות קבוצתו שיחקה טוב יותר, ולא ניצחה בברנבאו. בנוסף הספרדי החמיא לרודריגו, שהשמועות כבר קישרו אותו בעבר למעבר לתכולים.

"לפעמים כשאתה משחק אתה לא מבקיע, וכשאתה לא משחק, אתה מוצא את השער. לפעמים השער מגיע ואז סגנון המשחק צומח. עד השער, לא שלטנו במשחק, לא היינו אגרסיביים. רודריגו הכאיב לנו מאוד, אבל השער עזר לנו. הוא שחקן בקליבר אחר, הילד הזה משחק ברמה אחרת. זו הייתה חוויה נהדרת עבור הרבה שחקנים שהגיעו לאצטדיון הזה לראשונה. זה הרמה שאנחנו צריכים, אבל נהיה טובים יותר בפברואר", אמר פפ.

על הניצחון בברנבאו: "אחרי שניצחנו בברנבאו, אנחנו צריכים להיות מאוד אסירי תודה לשחקנים. נלחמתי כאן בקרבות רבים; פעמים אחרות שיחקנו טוב יותר ולא ניצחנו, פעמים אחרות הם ניצחו אותנו. הם היו טובים מאיתנו בהרבה במחצית הראשונה. אחר כך החזקנו יותר בכדור, אבל בהתחלה הם היו טובים בהרבה מאיתנו".

שחקני מנצ׳סטר סיטי מאושרים (IMAGO)שחקני מנצ׳סטר סיטי מאושרים (IMAGO)

הזיכרונות: "חוויתי את זה במשך כמה שנים כאן עם סיטי. יש להם את היכולת הזאת לשלוח כדורים לרחבה, ותוך שלוש שניות הכדור אצלך ברחבה. בגלל זה יש כאן מהפכים מדהימים. אני יודע שאנחנו צריכים להיות טובים יותר, אבל באצטדיון הזה, מול היריבה הזו, זה לא קל. לדוגמה, הכרטיס הצהוב השני של רודיגר היה ברור, אבל אנחנו צריכים להתמודד עם המצבים האלה כי הם יעשו אותנו חזקים יותר".

על אוריילי: "כרגע הוא המגן השמאלי של אנגליה, יש להם קצב מדהים. הוא עושה טעויות כי הוא מנסה, ובסוף הוא מצליח. אתה צריך להיות אמיץ. יש לנו הרבה שחקנים חדשים, אבל יש לנו 13 נקודות ועם עוד ארבע נקודות נוכל להיות בטופ 8".

המחמאות לריאל מדריד: "היא הייתה טובה מאיתנו בהרבה בתחילת המשחק. רודריגו, בלינגהאם, גונסאלו, הם גרמו לנו הרבה בעיות. לא הצלחנו לשלוט בכדורים שאיבדנו, לא היה איך לעצור את זה. בסוף, אנחנו לומדים, כי אני בטוח שנשתפר בעתיד. אני לא חושב שמשחקים פתוחים כאלה הם הנורמה. מול סנדרלנד שלטנו במשחק, אבל מדריד תמיד כזו; זו קבוצה שאתה לא יכול להגן עליה בקלות. והברנבאו אוהב משחקים פתוחים כאלה. ככה זה היה עד שהבקענו".

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

ערך הניצחון: "אל תבינו לא נכון, זה הברנבאו, וזו ליגת האלופות. אבל באותו הזמן, בינואר, בפברואר או במרץ, אם אנחנו רוצים להגיע לחצי הגמר או לגמר, אנחנו צריכים לשחק ברמה גבוהה יותר. זה לא מספיק. עשינו כמה דברים מאוד טוב, שיחקנו עם לב. אבל מול קבוצות כאלה אנחנו צריכים להיות טובים יותר, ואנחנו יודעים שנהיה".

השיפור של סיטי: "בעונה שעברה היו לנו 7 נקודות, ועכשיו יש לנו 13, ואנחנו עושים עבודה טובה יותר גם בפרמיירליג. החבר'ה האלה אוהבים לשחק יחד, הם עושים עבודה נהדרת, אבל אני יודע מה צריך כדי ללכת רחוק בליגת האלופות. ברור שאנחנו יכולים להשתפר, ואם לא יהיו פציעות, נהיה ב־100%. יש לנו את הרצון ומאמן סופר אינטליגנטי".

החיסורים של ריאל מדריד: "היו להם הרבה שחקנים חסרים, כמו שלנו היו בעונה שעברה כשלא הצלחנו להתחרות. הם היו טובים מאיתנו עד שמצאנו את המומנטום ואת הקצב שלנו. היינו קרובים יותר לספיגה מאשר לכיבוש. צריך לבדוק את אירוע הפנדל ב־VAR כי לשופטים אין את המשאבים... לעשות את זה. בסוף, כשהם מעמיסים את הרחבה, המטרה היא לשרוד ולחפש מתפרצת כדי לפגוע בהם".

קליאין אמבפה בספסל ריאל מדריד (IMAGO)קליאין אמבפה בספסל ריאל מדריד (IMAGO)

הפנדל: "זה היה פנדל מאוד ברור, ו־VAR הוכיח את זה. אם זה שהיה בליברפול מול אינטר היה פנדל, אז גם זה".

הניצחונות שלו בברנבאו: "פעמים ראשונות תמיד שונות. בפעם הראשונה זה היה 2:6, זה היה על האליפות, ועכשיו זה רק כדי להמשיך בתחרות. אולי נפגוש אותם שוב. אני מעניק ערך רב לניצחון על ריאל מדריד באצטדיון שלהם, וגם על ברצלונה, אתלטיקו מדריד ויאריאל. יש לנו הרבה שחקנים חדשים משתי חלונות ההעברות האחרונים. היינו בלי רודרי, השחקן הטוב בעולם, במשך שנה וחצי. הניצחון הוא הדבר הכי חשוב בלמידה, גם לשנה הזו וגם לעתיד".

המשחק של דוקו: "אני מבקש מדוקו לכדרר, כמו שאנחנו מבקשים מוויניסיוס. לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי בחמישה המטרים הראשונים שלו, והוא מאוד משתפר בקבלת ההחלטות ליד הרחבה. אם נצליח לגרום לו לכדרר עד סוף הקו, הוא ימחץ אותך שם וימצא שטחים. הוא היה השחקן הכי טוב במגרש, ללא ספק; הוא מחץ את מדריד, נתן לנו שלווה ואת היכולת להניע יותר. ניקו היה גם יוצא מן הכלל, ביום שהוא ימצא את הקצב שלו עם הכדור, הוא יהיה שחקן טופ".

