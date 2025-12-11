קורטואה בטוח: הראינו שאנחנו לא קבוצה מתה

טיבו קורטואה שוב התייצב מול התקשורת כדי לנתח עוד הפסד של ריאל מדריד ואת מצבה הנוכחי של הקבוצה, אחרי שהשיגה רק 2 ניצחונות ב-8 המשחקים האחרונים. השוער הבלגי, שלא נרתע מביקורת מעולם, לא היסס לקחת אחריות על השער הראשון של היריבה, וגם להגן על העבודה שנעשית ועל הופעת הקבוצה במשחק ליגת האלופות מול יריבה מהטופ.

ההפסד לסיטי: "לא הגיע לנו להפסיד. זה היה משחק שקול עם הרבה מצבים לשתי הקבוצות. השוויון 1:1 היה קצת טעות מצידי בהרחקה. הכדור הגיע ישר אליי ולא הצלחתי להרחיק כמו שצריך. מיד אחרי זה המשחק התחמם וכבר היינו בפיגור 2:1. במחצית השנייה חזרנו למשחק, אבל זה הדפוס שאנחנו נמצאים בו, הכדור פשוט לא נכנס".

מתי הקבוצה גילתה שקיליאן אמבפה לא כשיר לשחק? "אתמול זה כבר לא נראה טוב, ואז היום במחנה האימונים הוא אמר שהוא לא יכול לשחק. זה אומר עליו הרבה שהוא רצה להיות על הספסל כדי לתמוך בנו למרות שידע שהוא לא יכול לשחק. לפעמים עדיף להחמיץ משחק אחד... מאשר עשרה. אם צריך לעצור משחק, זה לא סוף העולם".

טיבו קורטואה (IMAGO)

שני ניצחונות בשמונה משחקים: "רצף המשחקים לא היה טוב, אבל הראינו שהקבוצה מאחורי המאמן. הפסדנו ליריבה טובה שיכול לעלות. אם היינו מגיעים למשחק הזה ברצף טוב, אף אחד לא היה אומר כלום. המצב מסובך, אני מבין את זה, אבל כולנו מודאגים. אנחנו לגמרי מאחורי המאמן".

האם כל הסגל מאחורי המאמן: "אני חושב שכן, זה הוכח. אני חושב שאם מישהו לא היה שם... היינו מפסידים 6:0. כולם נלחמו עד השנייה האחרונה ונתנו את הכל במגרש. היו שחקנים שהיו על הקצה הפיזי שלהם, וכולנו בזה ביחד".

שמות שמוזכרים כמועמדים להחליף את צ'אבי אלונסו: "המאמן רגוע, חושב על איך לשפר את הקבוצה ואת המשחק שלנו. בסופו של דבר, אנחנו בריאל מדריד, ויש לחץ, יש שמות... מה שיוצא בתקשורת. אף אחד לא באמת מרוכז, עם כל הכבוד, במה שאתם אומרים. אנחנו לא יכולים לראות את תוכניות הפאנלים בטלוויזיה, אנחנו צריכים להתנתק. זה נורמלי שאנשים ידברו כשאתה עובר תקופה רעה, אבל היום הראינו שאנחנו לא קבוצה מתה. זו הייתה הופעה שונה מיום שבת, כשנכון שהתחלנו לשחק ואז הלחץ הגיע בדקה 70 כשאחד השחקנים שלנו הורחק. זה עלינו, לא על המאמן".