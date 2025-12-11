יום חמישי, 11.12.2025 שעה 09:17
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

קורטואה בטוח: הראינו שאנחנו לא קבוצה מתה

שוער ריאל מדריד אחרי ההפסד למנצ'סטר סיטי שקבע רק 2 ניצחונות מ-8 המשחקים האחרונים: "כולם מאחורי המאמן, אם מישהו לא היה שם היינו מפסידים 6:0"

|
טיבו קורטואה (IMAGO)
טיבו קורטואה (IMAGO)

טיבו קורטואה שוב התייצב מול התקשורת כדי לנתח עוד הפסד של ריאל מדריד ואת מצבה הנוכחי של הקבוצה, אחרי שהשיגה רק 2 ניצחונות ב-8 המשחקים האחרונים. השוער הבלגי, שלא נרתע מביקורת מעולם, לא היסס לקחת אחריות על השער הראשון של היריבה, וגם להגן על העבודה שנעשית ועל הופעת הקבוצה במשחק ליגת האלופות מול יריבה מהטופ.

ההפסד לסיטי: "לא הגיע לנו להפסיד. זה היה משחק שקול עם הרבה מצבים לשתי הקבוצות. השוויון 1:1 היה קצת טעות מצידי בהרחקה. הכדור הגיע ישר אליי ולא הצלחתי להרחיק כמו שצריך. מיד אחרי זה המשחק התחמם וכבר היינו בפיגור 2:1. במחצית השנייה חזרנו למשחק, אבל זה הדפוס שאנחנו נמצאים בו, הכדור פשוט לא נכנס".

מתי הקבוצה גילתה שקיליאן אמבפה לא כשיר לשחק? "אתמול זה כבר לא נראה טוב, ואז היום במחנה האימונים הוא אמר שהוא לא יכול לשחק. זה אומר עליו הרבה שהוא רצה להיות על הספסל כדי לתמוך בנו למרות שידע שהוא לא יכול לשחק. לפעמים עדיף להחמיץ משחק אחד... מאשר עשרה. אם צריך לעצור משחק, זה לא סוף העולם".

טיבו קורטואה (IMAGO)טיבו קורטואה (IMAGO)

שני ניצחונות בשמונה משחקים: "רצף המשחקים לא היה טוב, אבל הראינו שהקבוצה מאחורי המאמן. הפסדנו ליריבה טובה שיכול לעלות. אם היינו מגיעים למשחק הזה ברצף טוב, אף אחד לא היה אומר כלום. המצב מסובך, אני מבין את זה, אבל כולנו מודאגים. אנחנו לגמרי מאחורי המאמן".

האם כל הסגל מאחורי המאמן: "אני חושב שכן, זה הוכח. אני חושב שאם מישהו לא היה שם... היינו מפסידים 6:0. כולם נלחמו עד השנייה האחרונה ונתנו את הכל במגרש. היו שחקנים שהיו על הקצה הפיזי שלהם, וכולנו בזה ביחד".

שמות שמוזכרים כמועמדים להחליף את צ'אבי אלונסו: "המאמן רגוע, חושב על איך לשפר את הקבוצה ואת המשחק שלנו. בסופו של דבר, אנחנו בריאל מדריד, ויש לחץ, יש שמות... מה שיוצא בתקשורת. אף אחד לא באמת מרוכז, עם כל הכבוד, במה שאתם אומרים. אנחנו לא יכולים לראות את תוכניות הפאנלים בטלוויזיה, אנחנו צריכים להתנתק. זה נורמלי שאנשים ידברו כשאתה עובר תקופה רעה, אבל היום הראינו שאנחנו לא קבוצה מתה. זו הייתה הופעה שונה מיום שבת, כשנכון שהתחלנו לשחק ואז הלחץ הגיע בדקה 70 כשאחד השחקנים שלנו הורחק. זה עלינו, לא על המאמן".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטים כדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */