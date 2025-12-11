יום חמישי, 11.12.2025 שעה 10:04
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

שי ברדה ניסה לעודד, אביב אברהם התנצל באימון

ק"ש מנסה להתאושש מההפסד לחיפה: "לא חוסר מזל, 12 שניות של חוסר ריכוז". הקשר הבטיח לחבריו להחזיר. לקראת הפועל: אימון כמעט מלא לבנגורה ומרדכי

|
אריאל שרצקי ואביב אברהם מאוכזבים (רדאד ג'בארה)
לאחר ההפסד הכואב למכבי חיפה ביום שבת, עירוני ק"ש החלה בהכנות לקראת משחק הליגה ביום שבת מול הפועל ת"א, כשבמועדון יודעים שהקבוצה חייבת לספק נקודות בהקדם האפשרי.

כריסטיאן בנגורה, שנפצע במשחק מול הירוקים בשריר האחורי, ערך אימון כמעט מלא, כשכמוהו גם יאיר מרדכי, שסובל מכאבים במפשעה כבר מספר שבועות. השניים לא הצליחו לסיים את כל האימון, אך הם צפויים להיות כשירים להתמודדות.

מי שלא יהיה כשיר ככל הנראה הוא המגן עידו וייר, שסובל מכאבים. עלי מוסה ומוחמד אבו רומי עדיין סובלים מכאבים קלים, אך הם ככל הנראה לא ימנעו מהם לשחק. המאמן שי ברדה עשוי לבצע שינוי בחלק הקדמי, כאשר הדבר יתברר באימון היום.

שי ברדה (חגשי ברדה (חג'אג' רחאל)

למרות האכזבה הגדולה במשחק בשבת, אותו הגדירו במועדון כאחד הכואבים, המאמן ניסה לעודד את חניכיו ולהביע תמיכה על היכולת במשחק האחרון, אך מנגד, סירב לספק תירוצים: "זה לא היה חוסר מזל. אלו היו 98 דקות של ריכוז ועוד 12 שניות של חוסר ריכוז", אמר לשחקניו.

מי שעבר שבוע לא פשוט הוא הקשר אביב אברהם, שטעה בשער שספגה קבוצתו ומסר מסירה לא טובה אחורה, כאשר באחד האימונים השבוע, הוא בחר להתנצל בפניו חבריו: "כואב לי שהשקענו ונתנו את הלב ובגלל טעות אחת הפסדנו. אני מבטיח להחזיר על הטעות הזאת".

